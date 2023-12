Friday, 22 December 2023, 19:37 HKT/SGT Share: 將軍澳中心 冬日獎賞三重奏 逢星期日賺取7倍積分 購物盡獲近$5,000回贈

使用Point Dollar消費額外賺 累積最高消費贏名貴禮遇

同場加映全港首個光之美少女電影主題Pop-up Store 獨家換領三大極罕禮品

香港, 2023年12月22日 - (亞太商訊) - 聖誕新年即將來到,是時候好好消費,犒賞身邊摯愛親朋,以及忙碌了一整年的自己!將軍澳中心由即日起推出多項消費獎賞,包括最高可賺7倍積分的「冬日7x賞」、送你HK$4,750回贈的「星級購物賞」,以及豪賞按摩椅、iPad等價值超過HK$60,000禮遇的「最高消費賞」,多重獎賞令今個冬季消費停不了,獎勵賞不完!同場更加映《電影光之美少女All Stars F》電影主題Pop-up Store,除了特設16個1:1 光之美少女的夢幻舞台打卡位及過百款限量版及獨家發售商品,在將軍澳中心場內消費滿指定金額更可以換領電影限定版保溫壺、咕𠱸及限定文件夾,全城以購物狂熱抵禦寒冬! 「冬日7x賞」:指定日子專享3、5、7倍積分獎賞 將軍澳中心推出的「冬日獎賞三重奏」,首推「冬日7x賞」!The Point會員凡於星期三、五或日在場內消費滿HK$3,000、5,000或7,000,即可獲3、5或7倍積分,簡單又易記;而其中一張單據來自PopDeli或PopFood商戶的話,更可額外賺取1,000積分,絕對值得鎖定日子掃貨! 「星級購物賞」:送你HK$4750回贈 一向廣受歡迎的「星級購物賞」亦再次回歸,會員只要消費滿指定金額,即可輕鬆賺取合共HK$4,750贈券回贈,而今次不設商戶類別限制,換言之大家可以盡情選購心頭好!同樣貼心回歸的「Point Dollar額外賺住賞」,大家只要以積分兌換Point Dollar消費(2500積分可兌換$10 Point Dollar),即可清分同時再享額外獎賞。在將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$1,000並同時使用250 Point Dollar,即送HK$150 餐飲電子贈券,付款更靈活,禮遇更好賺! 「最高消費賞」:豪賞按摩椅、iPad等價值超過HK$60,000禮遇 壓軸重磅禮遇為「最高消費賞」,大家即日起至1月31日起在場內累積消費並成功登記積分,頭10名累積最高消費的會員即可獲名貴獎賞,包括至型按摩椅、iPad 256GB、汽車吸塵器、脈衝V面貼、電子贈券等等,總值超過HK$60,000,有意在聖誕新年期間作大筆消費的絕對值得挑戰。 獨家精品換領!《電影 光之美少女 All Stars F》Pop-up Store 由即日起至1月7日(日),將軍澳中心更同場加映《電影光之美少女All Stars F》全港首個電影Pop Up Store。為迎接光之美少女系列踏入20周年,場內特設16個1:1光之美少女角色的夢幻舞台打卡位,以及過百款限量版及獨家發售商品,讓粉絲們能夠全方位沉浸在電影世界中,成為聖誕新年長假期一眾少女心澎湃的忠粉到場朝聖! 除了在Pop-up Store大手入貨心水貨品,將軍澳中心更特設《電影 光之美少女 All Stars F》限定禮品換領!凡在將軍澳中心、PopDeli、PopFood商戶以電子貨幣消費滿HK$300、800或1,000,即可分別換領文件夾、咕臣或保溫壺3款限定禮品,珍藏價值極高!另外,於場內作任何消費,更可免費換領限定填色卡,即場為光之美少女注入色彩! 《電影 光之美少女 All Stars F》限定禮品換領 - 《電影 光之美少女 All Stars F》電影限定保溫壺,消費滿HK$1000 (最多累積3張不同商戶發票組合, 每組須滿 HK$100) - 《電影 光之美少女 All Stars F》電影限定咕臣,消費滿HK$800 (最多累積2張不同商戶發票組合,每組須滿 HK$100) - 《電影 光之美少女 All Stars F》電影限定文件夾,消費滿 HK$300(單一消費) 冬日7x賞 推廣日期:即日起至12月31日(換完即止) 換領時間:1pm – 10pm 換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 詳情:The Point會員指定日子於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額,即可獲以下獎賞 - 逢星期三滿HK$3,000:3倍積分 - 逢星期五滿HK$5,000:5倍積分 - 逢星期日滿HK$7,000:7倍積分 凡參與以上活動,而其中一張為PopDeli或PopFood商戶消費單據,即可參與 「PopDeli PopFood著數賞」,額外賺取1,000積分。 星級購物賞 推廣日期:即日起至12月31日(換完即止) 換領時間:1pm – 10pm 換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 詳情:The Point會員於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿 - HK$15,000:可獲HK$750商場電子贈券組合 - HK$30,000:可獲HK$1,500商場電子贈券組合 - HK$50,000:可獲HK$2,500商場電子贈券組合 最高消費賞 推廣日期:即日起至2024年1月31日(以消費單據日期計算) 登記時間:1pm – 10pm 積分登記方法: 1. 親臨將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 2. 透過The Point手機應用程式或微信官方帳號上載有效單據 詳情:The Point會員於推廣期內,累積於將軍澳中心、PopDeli或PopFood商戶以電子貨幣消費的有效單據並成功登記積分,即可參加,首10名累積最高消費的會員可獲名貴獎賞。 - 第1名:Maxcare至型椅(價值HK$26,800) - 第2名:iPad 256GB Wi-Fi版 + HK$3,500商場電子贈券(總值HK$7,299) - 第3至5名:Maxcare汽車吸塵器 + HK$4,000商場電子贈券(總值HK$4,898) - 第6至10名:Maxcare V-shaped脈衝V面貼 / 可折疊全身按摩睡墊 / 電子拔罐器(隨機發放)+ HK$2,000商場電子贈券(總值HK$2,599)



話題 Press release summary



部門 消费者, Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network