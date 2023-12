Friday, 22 December 2023, 19:32 HKT/SGT Share: 港股鋰電板塊新晉領頭羊 瑞浦蘭鈞上市開啟新篇章

香港, 2023年12月22日 - (亞太商訊) - 2023年12月18日,中國領先的鋰離子電池製造商——瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(下稱:「瑞浦蘭鈞」或「公司」、股票代碼:0666.HK)在港交所掛牌上市,以400多億港元的總市值,一舉超越中創新航,成為港股鋰電板塊新晉領頭羊,開啟了一段令人矚目的企業新篇章。憑借雄厚的研發實力和長期穩定、低成本的供應鏈,瑞浦蘭鈞展現出了不凡的競爭優勢和巨大的發展潛力。 超群研發實力提高生產效益 滿足客戶多元化需求 作為一家新興電池製造商,瑞浦蘭鈞的成功離不開其卓越的研發實力。公司在電池材料、電池設計及電池結構、生產工藝及設備方面形成了一系列技術優勢,不僅構建了兼具安全性、可靠性和強大性能的產品組合,也提高了生產效益。 通過持續改進和優化產品性能,瑞浦蘭鈞能夠在量產的基礎上提供具有性價比的產品,並確保在研發或樣品階段的產品達到卓越的性能水平。截至2023年6月30日,公司擁有2,120名研發人員參與研發工作,研發團隊的核心成員在鋰離子電池行業具有豐富的經驗及廣泛的人脈。 瑞浦蘭鈞主要向客戶出售鋰離子動力電池產品及儲能電池產品,憑藉提供高品質高性價比的電池產品的能力,迅速建立了一個高品質及多樣化的客戶群,以獨特的產品特點及性能重點滿足動力及儲能電池領域中不同客戶的需求。 在動力電池方面,公司與包括知名國內外品牌在內的OEM以及造車新勢力擁有長期的合作關係。在儲能電池方面,亦積累了優質的核心客戶,包括家用儲能集成商、光伏逆變器製造商、系統集成商及EPC公司。根據弗若斯特沙利文報告,於2022年及2023年上半年,公司按全球儲能電池裝機量計排名第三及第四。 擁有穩定、低成本供應鏈 致力於綠色可持續發展 穩定而低成本的供應鏈對瑞浦蘭鈞的成功亦至關重要。公司借助控股股東青山集團的聲譽、在新能源全產業鏈的全面布局以及廣泛的合作網絡,獲得堅實可靠的原材料供應,夯實了作為電池製造商的關鍵競爭力。 與此同時,瑞浦蘭鈞與業務合作夥伴合資成立了合資企業,以確保電池組件的供應。公司還與青山集團旗下的永青科技公司簽署了框架協議,以確保原材料供應的長期穩定和可預測性。通過與青山集團及其附屬公司的合作,瑞浦蘭鈞在市場競爭中占據了有利位置,得以抓緊行業增長機遇,獲得快速發展。 此外,為了響應國家的「雙碳」目標,瑞浦蘭鈞建立了完善的ESG框架體系,並成立了專門的團隊,製定了相關製度體系,實施了有效的環境、職業健康安全管理體系。公司的產品已通過相關環境檢測,並嚴格遵守相關環保標準。在過去幾年間,公司取得了多個與ESG相關的成就獎項和認可,例如入選了2021年浙江省綠色低碳工廠名單,通過了浙江省2021年的「無廢工廠」評估,榮獲了2022年浙江省級綠色工廠以及2022年國家級綠色低碳工廠的稱號。 雖然瑞浦蘭鈞尚是資本市場的新兵,但公司早已從研發、產品、客戶群、供應鏈、ESG等各方面蓄勢積澱,港股鋰電領頭羊的驍勇之姿當仁不讓。呈現在國際資本市場舞台上的,儼然是一條可供盡情馳騁的康莊大道,長纓在手,可供瑞浦蘭鈞施展的空間,將會相當廣闊,而其對國內外投資者的吸引力,也將逐步提升。



