Friday, 22 December 2023, 18:35 HKT/SGT Share: AsiaPresswire發佈革命性GPT-PRHelper 1.2 - 解鎖無與倫比的全球新聞稿分發能力

新加坡,2023年12月22日-(亞太商訊)- 作為領先的新聞稿分發服務提供者,AsiaPresswire宣佈推出GPT-PRHelper 1.2 - 這是一款突破性的AI驅動新聞稿助手,它可以自動化和加速新聞稿過程的每一步,從寫作、翻譯、校對到媒體分發。 此次主要升級加強了GPT-PRHelper平臺已具有類別定義性能力的功能。雖然第一個版本在AI生成的新聞稿草稿中掀起了革命,但1.2版本通過解鎖前所未有的新聞稿分發能力將事情提升到一個新水準。 AsiaPresswire的CTO Bruce Wong表示:"我們已經將新聞稿的創作和分發提升到了 extraordinary 新的高度。"利用自然語言處理和神經網路的巨大力量,GPT-PRHelper 1.2現在可以立即分析新聞稿內容,識別精准定位的媒體連絡人和管道,涵蓋21種語言。然後,它會直接推送稿件到他們的收件箱,以達到最大可見度。沒有其他平臺能夠實現這種程度的即時、超目標全球覆蓋。" 他補充說:"從本質上講,GPT-PRHelper 1.2充當您自己的個性化PR分發經理 - 確定誰應該收到您的新聞稿,並直接交付給他們。這種分發精度和效率是前所未有的,它將新聞稿轉化為有保證的媒體影響力。" 革命性的分發能力 儘管最近AI優化的新聞稿寫作引起了關注,但專家分析認為,分發能力才真正使GPT-PRHelper 1.2與眾不同。 利用最先進的自然語言處理和神經網路,GPT-PRHelper引擎可以立即分析新聞稿內容,如行業、類別和關鍵字。然後,它使用這些中繼資料來識別相關內容的目標媒體連絡人、記者、新聞聚合器和社交媒體影響者。 在幾秒鐘內,GPT-PRHelper 1.2會根據他們的語言選擇,通過電子郵件、新聞平臺和社交管道,直接將新聞稿推送到這個超目標分發名單的收件箱中 - 確保觸達全球盡可能多的目標受眾。而這種分發精度以前是不可能的,公關分發以前依賴于普通的媒體連絡人列表,而不是AI驅動的個性化確定。 無缺陷的寫作和全球翻譯 而且,GPT-PRHelper 1.2通過繼續改進其開創性的新聞稿寫作功能,以配合其無與倫比的分發能力。GPT驅動的AI引擎現在可以僅根據標題和輸入關鍵字,在幾秒鐘內立即生成吸引人且高品質的首次新聞稿草稿。新聞稿經過優化,以從第一句話開始抓住媒體的眼球並驅動讀者量。 GPT-PRHelper 1.2然後允許用戶輕鬆完善和拋光AI生成的首次草稿,具有集成的編輯和校對功能。該系統會突出顯示潛在的拼寫、語法和一致性問題以供更正,同時提供智慧修訂建議。此外,該平臺提供21種語言的一鍵翻譯,確保您的新聞稿內容在全球範圍內產生共鳴,以最大限度地增加國際曝光度。 改變遊戲的端到端新聞稿解決方案 通過這次最新升級,GPT-PRHelper 1.2已確立自己為不僅是AI驅動新聞稿寫作的無可爭議領導者,還使前所未有的分發精度和效率成為可能。它是一個端到端的新聞稿解決方案,輕鬆處理每個任務,從無缺陷的起草到無情的面向行業的分發 - 節省數小時的工作同時在全球範圍內解鎖媒體影響力。沒有其他平臺將最先進的自然語言生成與同樣高級的自然語言分析和理解相結合,以主動將內容推送到最相關的人員眼中。GPT-PRHelper 1.2不僅寫新聞稿,還保證它們的可見性,同時跨境加速品牌增長。 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、代理機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜尋引擎優化和連結專家團隊説明客戶通過計畫的公關專案,戰略性地利用線上交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的線上交流問題提供諮詢。AsiaPresswire向全球媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網路分發新聞。他們利用創意的傳播工具、人才、專業知識和資源來創造價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何説明客戶全球新聞傳播的更多資訊,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 Advertising & Media, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network