集海資源集團有限公司於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2023年12月22日 - (亞太商訊) - 中國山東省第三大黃金開採商集海資源集團有限公司(「集海資源」或「集團」)今日於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板掛牌上市,股份代號為02489。 集團計劃透過收購優質黃金礦業資產,以擴大礦產資源及提高選礦廠的金精礦加工能力,並將是次全球發售所得款項淨額的55.0%用於選擇性收購金礦資產,及20.4%用於進一步建設採礦基礎設施,所得款項淨額中的12.6%、10.0%及2.0%則分別用於償還現有銀行貸款擔保、營運資金、以及額外勘探升級黃金礦石儲量。 是次全球發售見證集海資源成功進入香港資本市場的里程碑。展望未來,集海資源將透過香港的國際資本平台和上市帶來的品牌價值,積極抓住黃金開採產業市場的增長機會,不斷提升技術和運營管理,增強市場競爭力,成為山東煙台黃金企業的標杆,回饋股東及投資者。 相片說明 相片一 集海資源主席、執行董事兼行政總裁邵緒新博士(左)與執行董事MACKIE James Thomas(右)一同敲響銅鑼,標誌集團正式於香港聯交所主板上市 相片二 集海資源主席、執行董事兼行政總裁邵緒新博士致辭 集海資源集團有限公司 集團是一家於2005年成立的黃金勘探、開採及加工公司,於中國山東省煙台市擁有兩座金礦,及選礦廠和尾礦庫等採礦基礎設施,銷售自行加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告,按礦山產量計,集團為2022年山東省第三大黃金開採公司,市場份額為2.6%。 新聞垂詢

