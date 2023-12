Friday, 22 December 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 BioMed X Institute BioMed X 研究所與小野藥品公司(Ono Pharmaceutical)在癌症研究領域啟動新的合作 德國研究機構BioMed X 和日本製藥公司小野藥品(Ono Pharmaceutical)展開了一項新的癌症免疫療法聯合研究計畫。

德國海德堡, 2023年12月22日- (亞太商訊) - BioMed X 今天宣布了與小野藥品工業株式會社( Ono Pharmaceutical Co., Ltd)的新聯合研究項目,標誌著這家德國生物醫學研究機構 與日本最大的製藥公司之間合作的開始。 該計畫題為“在實體瘤中激活嗜中性粒細胞的新策略”,將由BioMed X 研究所在德國海德堡主持。 該研究計畫的目標是透過利用嗜中性白血球的抗腫瘤效應來設計下一代免疫療法。 開發針對T細胞的免疫療法已被證明非常有效,而且仍然是一個快速發展的研究領域。 然而,許多患者對這些療法仍然存在抵抗性,因此需要開發新的免疫學策略。 儘管實體瘤中存在嗜中性球的存在已經有了充分的文獻證明,但根據迄今為止累積的數據,它們在腫瘤微環境中的作用似乎是自相矛盾的。 透過揭示新的嗜中性白血球生物學,該計畫旨在利用它們的功能設計新型免疫療法。 這個新的研究團隊將加入德國海德堡的BioMed X 研究所的其他九個研究小組。 對於希望成為這個新研究小組一部分的研究人員,歡迎回應此國際申請呼叫,透過在BioMed X 職業空間網站(https://career.bio.mx/call/2023-BMX-C03)在2024年2月 18日之前提交專案提案。 Christian Tidona,BioMed X 研究所創辦人兼總經理:「腫瘤學和免疫學,包括腫瘤免疫學,在BioMed X 是我們的重點專業領域。我們感到自豪並榮幸,小野藥品選擇了我們的研究所來 開發在癌症治療中激活嗜中性粒細胞的新策略。” Toichi Takino,小野藥品高級執行長/執行董事,發現與研究:「我們非常高興與BioMed X 建立合作夥伴關係,致力於克服癌症的使命。這種創新的研究合作將使我們與全球擁有利用嗜中 性粒細胞進行免疫療法獨特想法的高度才華橫溢的科學家們互動。我們相信透過這種合作建立的研究團隊將為我們帶來下一代免疫療法的發現。” 關於 BioMed X BioMed X 是一家獨立的研究機構,位於德國海德堡、美國康乃狄克州紐黑文、美國康乃狄克州里奇菲爾德的 XSeed 實驗室,以及一個遍布全球的合作夥伴網路。 與我們的合作夥伴一起,我們確定重大的生物醫學研究挑戰,並透過將全球眾包與當地培育世界上最傑出的早期研究人才相結合,提供創意解決方案。 BioMed X 的每個高度多元化的研究團隊都可以使用最先進的研究基礎設施,並始終得到來自學術界和工業界經驗豐富的導師的指導。 在 BioMed X,我們將學術界和工業界的優勢結合起來,透過使生物醫學研究更加高效、靈活和有趣,促使突破性創新。 關於 Ono 小野藥品工業株式會社(Ono Pharmaceutical Co., Ltd.),總部位於日本大阪,是一家以研發為導向的製藥公司,致力於在特定領域創造創新藥物。 大野公司將研究重點放在腫瘤學、免疫學、神經學和具有高醫學需求的專業研究領域,將發現和開發創新藥物作為優先事項。 有關更多信息,請訪問公司網站:https://www.ono-pharma.com/en 。 聯絡資訊

