AsiaPresswire 推出菲律賓本地新聞稿分發服務

新加坡,2023年12月21日-(亞太商訊)- AsiaPresswire,作為領先的新聞稿發佈提供商,已經推出了定制的拓展解決方案,以幫助本地和國際公司抓住東南亞增長潛力最大的市場之一的商機。 首席戰略官Arron Wong說:"我們通過針對性的媒體投放,賦能品牌影響聲譽並在菲律賓推動本地擴張,這些投放經過調整,與全國各地的受眾產生共鳴。" 他解釋說,他們的專有方法提供了廣泛的可見性和信譽建設: AI寫作和翻譯 AsiaPresswire的GTP-PRHelper AI即時起草和翻譯關注菲律賓的英語和塔加洛語新聞稿 - 節省了否則花在手動創建上的幾個小時。 市場細分目標 高級演算法識別相關的全國和區域性出版物,跨行業提交新聞稿,根據發行量、資歷、專業性和地域 - 保證共鳴。 直接當地合作夥伴網路 新聞稿直接觸及800多個合作的財經、商業、技術和垂直專業門戶網站,根據類別,如消費者、可持續性、政策等。 定制諮詢 此外,AsiaPresswire的團隊説明優化消息、資料敘述和節奏,根據對全國不同讀者偏好的洞察 - 確保當地語系化。 持續行業擴展 新上線的出版合作夥伴專注于農村發展、基礎設施、醫療保健等面臨大規模投資的關鍵產業,以擴大曝光率。 Wong解釋說,他們集成的分發和優化方法使全球和本地品牌都能利用經過精確定位的領域媒體拓展滲透複雜的菲律賓生態系統,其中消息經過校準,以達到最大效果。 "與客戶否則將花費高昂的試錯過程中花費的50%的時間相比,我們的客戶可以縮短時間。客戶案例已經突出顯示,我們的產品帶來了300%以上的網站訪問量和註冊連絡人。" Wong指出。 一個案例客戶PayMatch,在幾個月內通過AsiaPresswire的浸入式定位,實現了427%的網站流量增長,212%更多的銷售查詢,並在PhilStar、馬尼拉時報等頂級媒體上登上了高管訪談。 該國家負責人歸功於通過訪問高度渴望的當地獲得的媒體地產獲得的“即時可見性和與關鍵機構客戶的關係信譽”的快速全國增長軌跡。 他繼續說:"我們永遠無法有機地為AsiaPresswire構建針對馬尼拉的精細新聞稿寫作與深度合作夥伴關係的能力。他們的集成式分發解決方案使我們終於能夠與根深蒂固的現有公司競爭。" 分析師預計,隨著進步的改革與強勁的消費需求和人口統計資料的聚合,菲律賓將成為東南亞增長最出色的長期商機之一。 首席戰略官Wong總結說:"我們通過提供無法通過其他方式複製的精確目標的區域獲得媒體拓展,使全球品牌和創新者能夠捕獲這一巨大潛力。" 他邀請感興趣的公司訪問 www.AsiaPresswire.com,瞭解更多關於AsiaPresswire為滲透高增長的亞太市場而定制的新聞稿撰寫、翻譯和分發解決方案的資訊。 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜尋引擎優化和連結專家團隊説明客戶通過計畫的公關專案戰略性地使用線上交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的線上交流問題提供建議。 AsiaPresswire 將新聞分發到全球的媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網路。他們利用創造性的交流工具、人才、專業知識和資源來提供價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何説明全球客戶進行公關分發的更多資訊,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 Advertising & Media, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

