Seyond（前身為Innovusion）和Wideye（AGC集團的企業規模化公司）將在CES 2024展示內建風擋LiDAR解決方案的功能

加州桑尼維爾, 2023年12月19日- (亞太商訊) - Seyond（前身為Innovusion）是全球領先的高性能LiDAR感測器和解決方案提供商，專注於為自動駕駛車輛和智慧交通提供解決 方案。 Wideye是AGC集團的企業規模化公司，專門提供先進的玻璃解決方案，用於光學感測器的整合。 它們聯手進行了一項創新的車內LiDAR解決方案的共同開發，並將在CES 2024展示。

此次合作旨在實現創新、實用且視覺上無縫整合LiDAR系統在汽車風擋後面。 在今年稍早宣布優先採用這種整合方法後，兩家公司在上海車展上展示了一個初步的模型。 即將進行的產品展示是一個關鍵的里程碑，展示了一個功能齊全的原型，具有全尺寸的Wideye風擋和Seyond的運行中的Robin-E LiDAR解決方案，還配備了其他感測器，如攝影機和雨水偵測技術 。

風擋一直是車輛整合LiDAR感測器的明顯位置，由於其高安裝位置、對車輛設計的影響較小以及其能夠保護感測器免受外部環境的影響。 Seyond和Wideye合作解決了車內整合的一些主要難題，例如限制風擋安裝角度對性能的影響，並在小型設計中具有適當的熱量和噪音特性。

將在CES 2024展示的演示單元旨在向汽車行業展示Seyond和Wideye是如何克服這些挑戰的。 這種外觀優美且可靠的整合標誌著該行業的重要進展，表明該解決方案將在2024年市場上推出，以滿足客戶的期望。

"Seyond很高興與Wideye在CES向汽車社區展示這一新的整合," Seyond首席執行官鮑俊偉說道。 "這項特性是我們在全球提供更安全、更智慧交通的目標中的下一步，我們期待與該公司的持續合作和創新。"

Wideye執行長Gaetan Friart表示：「這並不是我們第一次在風擋後面開發和展示LiDAR整合。我們的願景一直是將這種車內LiDAR整合案例作為主流。然而，儘管我們之前的努力主要是 為了展示這種解決方案的可行性，但這一次我們推出的產品比以往任何時候都更接近市場準備。它與行業需求完全一致，提供了大視野，同時最小化對車輛設計的影響。"

這款內建LiDAR解決方案原型將在2024年1月9日至12日的拉斯維加斯國際消費電子展上展出，分別在Seyond的展位（#7001）和AGC的展位（#6667）上 ，位於LVCC West Hall。

關於 Seyond

Seyond 是全球領先的影像級 LiDAR 技術供應商，為汽車、智慧交通、機器人和工業自動化等領域打造更安全、更智慧、更靈活的世界。 總部位於矽谷，並在全球戰略佈局研發和製造設施，Seyond 正在研發 LiDAR 解決方案，推動自動駕駛的發展，促進智慧基礎設施的建設。 該公司的產品組合包括超長距離旗艦 LiDAR 感測器 Falcon、中短距離 LiDAR 感測器 Robin 以及感知服務軟體平台 OmniVidi。 這些產品為合作夥伴如蔚來、法拉第未來、Exwayz 和 Hexagon 提供汽車和智慧交通解決方案。 目前，超過 20 萬台 Falcon 單元正在使用中，該產品仍在大規模生產中。

關於 Wideye by AGC

Wideye® 是由總部位於東京的 AGC 集團推出的企業規模化公司，專注於感測器整合解決方案。 AGC 集團是全球領先的平板玻璃、汽車玻璃、顯示器玻璃、化學品以及其他高科技材料和組件供應商。 Wideye 得到 AGC 汽車歐洲的支持，後者是 AGC 集團在歐洲的汽車玻璃分支機構，專門為汽車製造商提供玻璃解決方案。 自 2016 年推出以來，Wideye 專注於促進高級駕駛輔助系統（ADAS）的部署，使完全自動駕駛的車輛成為現實。

更多信息，請訪問：https://wideye.vision 或 https://www.linkedin.com/company/wideye-by-agc

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