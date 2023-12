Tuesday, 19 December 2023, 16:00 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 環球領袖及諾貝爾經濟學獎得主親臨亞洲金融論壇2024 匯聚環球政商演講嘉賓 參與新推專題討論環節 凸顯香港國際金融中心優勢

香港, 2023年12月19日 - (亞太商訊) - 由香港特別行政區政府及香港貿易發展局(香港貿發局)合辦的亞洲金融論壇 2024,將會重點探討在當今經濟環境下,推動多邊合作,實現可持續發展的重要性,同時凸顯香港國際金融中心優勢。 明年初登場的亞洲金融論壇將會踏入第17屆,主題為「多邊合作 同譜新篇」,於2024年1月24至25日(星期三至星期四)載譽而歸,假灣仔香港會議展覽中心舉行。作為2024年區內首項年度金融及商界盛事,論壇將邀請全球過百名財金猛人及政商領袖擔任演講嘉賓,討論環球經濟展望、中國機遇、投資前景、綠色金融、金融科技及多邊合作機遇等熱門議題。 亞洲金融論壇2024策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹表示︰「今屆亞洲金融論壇主題為『多邊合作 同譜新篇』,彰顯推動多邊合作對當前經濟發展的重要性。我們認為一個開放且緊密聯繫的市場,將更有利於可持續及具包容性的發展。希望藉著是次論壇,匯聚全球重量級演講嘉賓及意見領袖,推動全球各國、區域之間的交流,攜手探討支撐經濟發展的金融業所面對的挑戰和機遇。」 經濟學翹楚談全球合作 促可持續經濟發展 論壇的專題午餐會向來是焦點所在,邀請了聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞‧大衛‧薩克斯教授(Prof. Jeffrey D. Sachs)發表真知灼見。薩克斯教授涉獵範圍廣泛,專研可持續發展,同時致力解決國際債務和金融危機、國家經濟改革極端貧窮、全球氣候變化、疫情防控等經濟社會民生議題。 在2001年至2018年間,他曾擔任三任聯合國秘書長的特別顧問。另外,薩克斯教授更榮獲2022年唐獎永續發展獎及2015年藍色星球獎。在論壇首日(1月24日)的專題午餐會上,薩克斯教授將會探討疫後的環球經濟環境,剖析最新復甦局勢,並帶出全球合作對可持續發展的核心作用。 諾貝爾經濟學獎得主論及經濟衰退風險 論壇第二日(1月25日)的專題午餐會則邀請2022年諾貝爾經濟學獎得主及芝加哥大學布斯商學院金融學教授Douglas W. Diamond教授發表主題演講。Douglas W. Diamond教授於學術界擁有頂尖成就,除榮獲諾貝爾經濟學獎外,更在2018年獲得奧納西斯金融獎,專門研究銀行擠提及流動性危機,獲譽爲「現代銀行業理論之父」。他曾任美國金融協會主席,並曾在香港科技大學以客座教授身份任教。 因應全球各地高息環境展望將維持一段時間,經濟增長存不確定性,地緣政治風險加劇,Douglas W. Diamond教授將分析2024年美聯儲息口走勢、未來經濟衰退的風險,解構應對結構性金融危機的措施。 全新專題討論「中國機遇」及「投資長慧眼」登場 環球經濟瞬息萬變,今屆專題論壇將因應最新市場機遇及行業趨勢,推出一系列討論環節,針對東盟及中東等新興市場,剖析當地市場為不同企業帶來的機遇。而為了更迎合業界需求,今屆更會新推「中國機遇」及「投資長慧眼」專題討論環節。中國作為全球增長最大引擎之一,「中國機遇」環節將為業界探討內地市場的最新潛力,亦會剖析與其他地區的緊密合作,以及香港在當中的角色及優勢。另一全新環節「投資長慧眼」將匯聚國際知名機構的投資長分享他們在投資領域的獨特見解,討論在投資前景尚未明朗時的資產配置和分析當前宏觀經濟下投資趨勢。 一直深受歡迎的「環球經濟展望」、「明日對話」及「爐邊對話」等環節亦將再度舉行,涉獵範疇廣泛,通過多角度探討包括資產與財富管理、保險與風險管理、人民幣國際化、多邊資本市場合作、食品科技與供應鏈安全、金融科技、影響力投資、大灣區金融合作等不同金融經貿、社會趨勢及環球議題。 AFF Deal-Making 聯繫世界各地資金和投資項目 多年來,香港貿發局與香港創業及私募投資協會合辦的AFF Deal-Flow環球投資項目對接為6,300多名項目擁有人和投資者安排了超過9,000場對接會議,成果豐碩。參與者通過一對一會議,聯繫來自世界各地的資金和投資項目,涵蓋金融科技、環境、能源及環保科技、醫療科技、深科技、消費品等重點行業。今屆的AFF Deal-making的參與者在論壇後,可繼續於線上進行配對及會議,為期三天,至1月30日(星期二),讓投資者及項目擁有人有更多時間建立聯繫,促進投資交易及實質合作。 另外,論壇亦設有展覽環節,透過金融科技專區、FintechHK初創專區、InnoVenture專區及全球投資機遇專區等焦點展區,分別展示新一代金融概念,支持初創發展,以及供探索環球投資機遇。展覽環節預計匯聚過百家來自本地及環球的展商和國際金融機構、科技企業、初創公司、投資促進機構及贊助機構,包括知識夥伴羅兵咸永道、滙豐銀行、中國銀行、渣打銀行、瑞銀、中金公司、華泰國際及數碼港等。 討論環節陣容精彩 聚焦中東及東盟市場 今屆論壇反應踴躍,兩日合共舉辦多場討論環節及工作坊,當中包括主題演講、政策對話、專題午餐及早餐會、以及專題及行業領域工作坊,邀得各國極具影響力的財金官員、國際金融及多邊組織、金融機構及企業領導人參與,並將圍繞全球熱話,協助業界推動多邊合作,發掘黃金機遇。主題討論及政策對話亦陣容鼎盛,吸引多位中東、東盟,及來自世界各地的財政部長、多邊組織及國際金融商貿機構高層出席。 為2024年區內金融活動打響頭炮 亞洲金融論壇作為2024年區內首月舉辦的金融及商界盛事,旨在協助業內人士於新一年搶佔先機,締造更多合作機遇,致力說好香港故事。大會除了提供早鳥登記優惠外,更與多間機構合作為境外來港與會者特設旅遊、美食及購物優惠折扣及禮遇,鼓勵他們把握論壇以外時間親身感受香港的活力。有關更多活動內容、嘉賓陣容及傳媒登記安排將於明年一月中旬舉行的記者會公佈。 相關網頁

