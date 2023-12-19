中信國際電訊CPC憑藉AI 突破創新界限，榮獲通訊業聯會非凡年獎、 SDC獎與訊飛AI開發者大賽三項業界大獎



香港, 2023年12月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布，近月先後榮獲三項業界具權威性獎項，充分肯定了中信國際電訊CPC致力推動 AI 人工智能技術及創新發展的決心與貢獻，突破創新界限並重新定義更高質量的行業標準，同時表彰硏發團隊多年對前瞻性技術的深耕成就。 憑藉「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術包括AI、大數據及尖端的分析技術等硏發推動變革性解決方案，支援企業客戶的營運及發展決策。中信國際電訊CPC亦致力培育創新文化，並積極投放資源推動人才發展及專業團隊建設。是次獲獎充分體現了中信國際電訊CPC團隊的專業知識、追求卓越及共同努力不斷開發創新方案技術的成果。 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「我們很榮幸獲得這三項業界大獎，這些獎項是我們不斷突破界限及探索新可能的動力。AI技術的自主創新與突破，將進一步推動技術向産業化發展，並加强與實體經濟的深度融合。展望未來，中信國際電訊CPC將繼續在智慧化”雲網安”一體化平臺的支撑下，融合AI大數據模型、智慧語音、電腦視覺、自然語言處理等創新技術，在反覆實踐、多元化場景中持續革新技術，促進數字化經濟高質量發展，助力企業升級轉型及加速國際化營運。」 三項業界大獎包括： -- 香港通訊業聯會（The Communications Association of Hong Kong）2023 非凡年獎 (CAHK STAR Awards 2023) 之「人工智能應用卓越獎」銀獎； -- AI-SDWAN 榮獲歐洲SDC Awards(1) 之「2023年度基礎設施即服務創新獎」亞軍； -- 2023訊飛(iFLYTEK) AI開發者大賽「學術文檔篇章級結構恢復挑戰賽决賽」第一名。 (1) SDC Awards ( Storage, Digitalization and Cloud) Awards - https://sdcawards.com/winners/2023 憑藉智能化數據分析技術再次奪得非凡年獎 香港通訊業聯會非凡年獎(CAHK STAR Awards) 是對全年在通訊業不同領域中表現卓越和創新的公司的認可，團隊今年更憑藉“智化算” (AI-Analytics) 智能化數據分析應用再次在「人工智能應用卓越獎」類別獲獎，是為連續8年獲得此業界殊榮，更彰顯中信國際電訊CPC團隊精益求精，持續創新的承諾。 獲獎的“智化算”小模型數據分析方案，實現「大數據，小模型，多場景，智應用」 MaaS服務體系。項目透過深度學習結合大語言模型，融合自主研發並獲多項專利的智能演算法，構建業務應用多模態知識庫。透過算力資源調配及跨維度循環訓練，糅合創新技術將人工智能大模型變成可服務化的産品，讓企業不再受限於零樣本、小樣本場景，打造一個真正的“拎包入住”的算法研發平台。快速為企業提供智能化及可視化關鍵數據分析，賦能企業掌控網絡架構，業務動態及營運格局，實現智能預警及動態預測未來業務應用變化，從而提升業務效率、準確度及降低成本。 香港通訊業聯會2023 非凡年獎 (CAHK STAR Awards 2023) 之「人工智能應用卓越獎」 AI驅動的SDWAN釋放更大的商業價值 SDC獎旨在表彰資訊科技行業在多個關鍵領域的創新、專業知識和成效，得獎者是完全由公眾投票決定，經過激烈爭持，中信國際電訊CPC“AI-SDWAN”勇奪2023年度SDC獎「年度基礎設施即服務創新獎」亞軍。AI-SDWAN利用人工智能技術，打造出革命性的網絡性能和管理模式。這個智能混合廣域網TrueCONNECT™ Hybrid 解決方案，結合智能化SDWAN服務將多種接入技術整合至單一分集路徑，配合智慧應對分散式企業的網絡需求，有效提升業務穩定性及靈活性、優化應用程式性能及存取度，同時降低成本。 中信國際電訊CPC提供由AI、大數據分析與深度學習技術驅動的網絡管理系統，提升網絡正常運行時間及可靠性。通過智能分析數據狀態及客戶營運模式，實現預防性維護，避免網絡干擾或停擺，協助IT人員自動調整資源分配，優化整個網絡性能。另一特性是客戶可通過系統，預設業務變化的參數，如應用程式、連結、流量和服務等數據，然後系統會按預設的數據展示可能出現的情況，有效協助客戶和IT人員作出更好的規劃和決策。 AI-SDWAN 榮獲歐洲SDC Awards 之「2023年度基礎設施即服務創新獎」 創新及科學團隊在訊飛開發者大賽奪魁 2023訊飛(iFLYTEK) AI開發者大賽 「學術文檔篇章級結構恢復挑戰賽」旨在透過先進的AI演算法及大型語言模型（LLM），實現多頁學術文件的篇章級結構恢復，填補過往研究空白，從而推動人工智能融合學術文件處理技術進一步發展。大賽已成功舉辦五屆，超過7.3萬支開發者團隊參與。本次大賽共開放了108道賽題，吸引了來自知名企業和高校的3.2萬參賽團隊，包括海康威視、清華大學、南加州大學和北京大學等。 中信國際電訊CPC的創新及科學團隊在“ICT-MiiND大數據平台“ 上，利用創新精準的電腦視覺技術及自然語言處理技術，通過高頻反覆測試（測試次數約為第二名的3倍），再次脫穎而出，勇奪挑戰賽決賽第一名，彰顯團隊在技術應用儲備、把控多種AI技術融合的創新手段及實踐能力。同時，團隊以智慧思維，從解決方案、訓練技巧及策略三大層面制定有效的處理方案，透過結構恢復手段，識別文檔段落類別及關聯，最終解決傳統文檔檢索依賴關鍵字，缺乏上下文語義理解的問題，提高檢索準確率及相關性。 2023訊飛(iFLYTEK) AI開發者大賽「學術文檔篇章級結構恢復挑戰賽决賽」第一名 中信國際電訊CPC信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示：「很高興團隊的創新發展和努力獲得業界認同，再次榮獲多個殊榮。我們借著參加不同行業及創新比賽爭取機會和産、學、研各領域精英互動交流，不僅加強了團隊的凝聚力，更可了解市場生態，取長補短，優化自身技術，加速創新發展。」李超群先生續說：「挑戰賽更為我們提供了廣闊舞台，讓我們展示技術和創新能力，同時讓我們基於ICT-MiiND®（ICT-智賦®）策略更好地應用技術於現實，解決工作和生活中的難題。我們堅持投入項目研發，實現關鍵技術突破，貢獻行業高質量發展。先進技術是提升企業核心競爭力的關鍵，透過創新實踐，我們將持續推動技術研發，以確保我們團隊在技術領域保持領先地位。」 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過165個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen 中信國際電訊CPC (852) 2170 7536 電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

