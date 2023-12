Tuesday, 19 December 2023, 10:30 HKT/SGT Share: Novationwire戰略新聞稿發佈助力財務顧問和財富管理公司提升行銷策略

新加坡, 2023年12月19日 - (亞太商訊) - 作為領先的新聞稿發佈和媒體拓展平臺,Novationwire推出了一系列解決方案,旨在協助金融服務行業(例如:財務管理公司和財務顧問公司)品牌實現傳播策略升級。 這些被稱為“戰略新聞稿發佈”的產品,汲取了Novationwire在幫助金融科技公司、銀行、投資和其他金融機構執行高效公關和行銷活動方面的專業知識。 Novationwire首席行銷官Sara Lee解釋道:“在當今訊息爆炸的世界,僅僅發佈新聞稿已難以脫穎而出。我們提供的可定制發佈、持續推播和表現追蹤方案,才是真正實現影響力的最佳途徑。” 一位利用Novationwire金融行業戰略新聞稿發佈服務方案的客戶回饋,相比廣泛無目標投放,他們通過精准推廣使來自金融意見領袖網站的訪問量同比增加超過422%。Lee指出:“我們的解決方案幫助公司獲得高品質的知名度並激發有意義的互動。” Novationwire建議客戶首先通過關鍵字定位優化新聞稿的可發現性,以瞄準網站訪問者主動搜索的行業術語。之後,新聞稿將根據目標受眾分發到甄選的媒體和社群意見領袖。 Lee表示:“向不涉足金融話題的記者投放只是浪費機會。我們幫助財務顧問企業和財務管理企業品牌識別並聯繫合適的寫手和社區領袖,將其訊息介紹給相關受眾群。” 在主流金融刊物和專業博客論壇上獲得報導,可以確保市場關注的焦點話題都能獲得曝光。 Novationwire還為發言人提供指導,提供引人關注的評論以獲得評論文章發表機會。 對於Lee來說,品牌能夠運用戰略配合最新技術至關重要。她總結道:“在當今碎片化的媒體格局中,真正突圍需要資料驅動的精准媒體拓展。我們幫助金融行銷者實現這一願景。” 關於Novationwire Novationwire是一家媒體技術公司,提供新聞稿發佈、媒體資料庫、監測和分析,以執行一體化的品牌新聞活動。通過其AI平臺,Novationwire旨在使新聞稿發佈對各類型組織更簡單、高效。欲瞭解更多資訊,請訪問 www.novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



話題 Press release summary



部門 Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 18, 2023, 13:58 HKT/SGT Novationwire揭示外匯交易平臺拓展影響力的10種方式 Dec 12, 2023, 10:12 HKT/SGT Novationwire推出專為馬來西亞定制的人工智慧品牌傳播服務 Dec 4, 2023, 10:37 HKT/SGT Novationwire在印尼的媒體關係網絡促進新聞稿分發更高效 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   