幂源科技遞表港交所：動力電池系統先鋒企業 技術與業務相輝映

香港, 2023年12月19日 - (亞太商訊) - 動力電池是新能源汽車的關鍵部件之一,隨著新能源汽車市占率逐步上升,動力電池產業成為備受投資者矚目的人氣賽道,景氣度不斷上升。12月8日,中國知名動力電池系統解決方案提供商——幂源科技控股有限公司(下稱「幂源科技」或「公司」)向港交所遞表,擬在主板掛牌,匯豐及中金公司擔任聯席保薦人。 據悉,幂源科技是中國動力電池系統的先驅及領導者,並在印度和美國開展業務,產品以動力電池系統為主,另有少量中國及海外儲能解決方案及BMS等輔助產品。根據弗若斯特沙利文報告,按出貨量計,公司是2022年中國乘用純電動汽車(或BEV)的第三大動力電池系統供應商。 研發為本,鑄就硬核技術實力 在動力電池行業,技術是入局企業的競爭力與增長潛力的核心所在。對此,幂源科技高度重視研發,已投入大量資源進行工程、設計及開發活動,為客戶定制符合需求及規格的動力電池系統,打下牢固的發展基礎。 2020年至2023年上半年間,幂源科技研發開支呈現逐年增加之勢。其中,2023年上半年,錄得研發開支人民幣106.7百萬元,占公司總開支及收益成本的9.5%。截至2023年6月30日,幂源科技的工程、設計及開發團隊由342名成員組成,占雇員的29.7%。 長期的研發投入帶來成果,公司的研發團隊在電動汽車電池能量密度、充電率、安全、壽命及成本等領域經驗豐富。截至2023年6月30日,幂源科技擁有超過780項專利及17項軟件著作權。公司專利涵蓋多項關鍵的電池系統技術,包括液冷系統、電池熱失控檢測系統、熱管理模組、電池安全監控系統及防止過度充電的技術。 在備受關注的動力電池安全性方面,幂源科技研發的雙極型封裝結構技術(BEST)顯著提高了三元電池系統的安全水平,這項技術能夠確保單顆電芯熱失控不會傳播到整個動力電池系統。在動力電池成本方面,多功能一體化結構技術(MUST)在動力電池系統中消除模組,並減少了組件和連接,成本較行業均值下降約一成。 業務結構趨優,高成長基因顯現 成立以來,幂源科技致力於為具有不同電池化學成份的各種電芯提供動力電池系統,包括圓柱及方形的磷酸鐵鋰、三元電芯,亦在非常有限的範圍內按需要向客戶出售動力電池系統模組,能為客戶提供全系列的電池系統解決方案,並嚴控產品質量,堪稱中國開發高能量密度動力電池系統的先鋒。 幂源科技的動力電池系統廣泛應用於電動乘用、商用及其他電動汽車,包括純電動汽車、插電式混合動力電動汽車及混合動力電動汽車。2020年至2022年間,公司動力電池系統的銷量增速明顯,2022年,幂源科技已銷售動力電池系統528,262個。 作為差異化解決方案提供商,幂源科技努力探索各種不同的業務模式,以為不同的電動汽車價值鏈參與者提供獨特的價值。於2020年、2021年、2022年及2023年上半年,動力電池系統貢獻了絕大部分收入來源,其中附帶采購電芯的銷售額分別占總收益的93.5%、86.6%、80.4%及66.1%,不采購電芯的銷售額分別占總收入的1.0%、11.8%、19.1%及31.1%,可見公司業務結構正趨於優化。 憑借強勁的技術實力及優秀的產品質量,幂源科技業績快速增長,基本面表現良好。2020年至2022年,公司收益的年複合增長率為134.4%;公司毛利的年複合增長率約151.0%,高於收入增速。 從行業角度來看,近年來中國電動汽車市場發展如火如荼,動力電池系統市場需求也隨之暢旺。根據弗若斯特沙利文報告,動力電池系統的裝機量由2017年的794千件增至2022年的7,055千件,複合年增長率為54.8%。市場估計將由2023年的9,411千件增長至2027年的19,709千件,複合年增長率為20.3%。 受惠於動力電池系統市場前景向好,幂源科技的向上突破空間充滿想象力。公司研發力、產品力、服務力等核心內驅力兼備,長期增長邏輯清晰,高成長性已顯山露水。如今公司已經踏出赴港IPO的步伐,相信未來將會以更充足的底氣逐鹿資本市場,通過高速度、高效益與高增值,驗證自身稀缺的投資價值。 來源:彭博終端機



