LQR House回購計畫中回購了499,940股，並分享Fintel的更新股價目標為每股306美元



佛羅裡達州邁阿密海灘, 2023年12月18日- (亞太商訊) - LQR House Inc.（以下簡稱「公司」或「LQR House」）（NASDAQ：LQR）是一家專門從事烈酒和飲料行業的小 眾電商平台，向投資者提供了其股票回購計畫的最新進展，並分享了Fintel對LQR的更新股價目標。 LQR House已經執行了其股票回購計劃的另一批，以強化其對股東價值的承諾。 在2023年12月15日結束的一週內，公司根據第10b-18條規定，以每股2.26859美元的平均成本策略性地回購了499,940股普通股。 此舉是公司對股東關切的回應，顯示管理階層對透過減少可自由流通股份來增值的關注和承諾。 LQR House執行長肖恩·多林杰(Sean Dollinger)表示，他對該公司的韌性仍然深信不疑，並將最近的事件視為其實力的證明。 多林傑先生表示：「在對我們的業務和管道持續信心的同時，管理團隊認為公司股票是一次有吸引力的投資機會。」他強調了對LQR House股票被低估的看法，並表示股票回 購是增值資本的有效運用。 多林傑先生進一步評論了公司的財務紀律和戰略重點，並表示：「在審視更廣泛的景觀和我們面前的戰略機會時，我們打算保持財務紀律，明確專注於執行我們的戰略，為股東創造價值 ，並投資我們的未來。” 此外，Fintel於2023年12月16日發布了一篇文章，詳細說明了LQR的平均一年股價目標的驚人增長，從之前截至2023年11月26日的每股5.10美元提高到每股306.00美元 。 LQR House的平均一年股價目標已經得到了顯著修訂，較最新報告的每股2.57美元的收盤價上漲了11,806.61%。 這項積極的調整是基於各位分析師的估算，範圍從每股303.00美元到每股315.00美元不等。 有關更多詳細信息，請在此處閱讀完整文章。 關於LQR House Inc. LQR House旨在成為葡萄酒和烈酒電商領域的重要力量，以其旗艦酒類市場cwspirits.com為代表。 該平台無縫提供了一系列新興、優質和豪華烈酒、葡萄酒和香檳，來自備受尊敬的零售合作夥伴，如Country Wine & Spirits。 作為一個科技驅動的中心，LQR House利用軟體、數據分析和人工智慧提升消費者體驗。 CWSpirits.com是現代、以便利為導向的購物者的首選目的地，為美國各地的家庭提供了精選的酒類產品。 除了擔任電商領導者的角色，LQR House也是一家在酒類產業專注於行銷的代理商。 公司透過將廣告活動的成功直接與CWSpirits.com上的銷售相對應來衡量活動的成功，證明了投資報酬率。 在酒類領域擁有超過550位影響力人物的支持下，LQR House策略性地將流量引導至CWSpirits.com，提升品牌可見度。 LQR House旨在透過致力於提供無與倫比的線上購物體驗和提供客製化的行銷解決方案來顛覆傳統的酒類產業格局。 前瞻性聲明 本公告中的某些陳述屬於前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、業績、業務策略和財務需求的未來事件的當前期望和預測。 股東可以透過諸如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「有望」、「潛在」、「繼續 」或其他類似表述的詞語或短語來識別這些前瞻性聲明。 本公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映此後發生的事件或情況，或其在此後日期之後產生的對其期望的變化，除非法律規定。 這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及初次公開募股的完成，以及在預期條件下或根本不完成的不確定性，以及在提交給SEC的 S-1表格上討論的「風險因素」部分中討論的其他因素。 儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的，但公司不能向投資者保證這些期望將成為現實，公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有重大差異，並鼓勵投資者查閱公司在SEC 提交的S-1表格和其他文件中可能影響其未來結果的其他因素。 如需更多因素，請參閱公司在SEC提交的文件，可在www.sec.gov 上查閱。 投資者和媒體聯絡方式：info@lqrhouse.com



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