香港投資者關係協會十五週年峰會暨慶祝酒會 行業精英齊聚 共同推進可持續發展 維護香港作為國際金融中心的地位

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會(「協會」)日前舉辦十五週年峰會暨慶祝酒會圓滿舉行。是次峰會業者翹楚聚首一堂,共同推動行業的持續創新及進步,同時加強企業的治理水平,並與投資者保持持續的交流。香港投資者關係協會很榮幸能邀請到香港財政司司長陳茂波先生,大紫荊勳賢,GBS,MH,JP,擔任主禮嘉賓,為峰會揭開序幕。 是次峰會以「IR新視野:可持續發展與創新」為主題,匯聚各行業領先的香港上市公司、國際企業、世界各地的投資者、分析師、金融專家、監管機構代表、海外投資者關係協會及股票交易所代表。香港投資者關係協會邀請約18名來自行業最具影響力的機構及上市公司(包括香港聯合交易所、安永、摩根史坦利資本國際、新世界發展及學術界等)的講者分享其對金融市場及投資者關係行業最受關注議題的見解及經驗。 香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示:「在過去的15年裡,我們見證了香港投資者關係協會逐步成長。我們的會員數量不斷增加、與合作夥伴開展了廣泛的合作、得到了監管機構的支持及與其他行業協會建立了緊密的合作關係。這些成就為協會及其會員帶來了豐富的資源和機會,加強了我們在投資者關係領域的專業能力和影響力。未來,我們將繼續維護香港作為國際金融中心的地位,並積極參與國際投資者關係領域的合作和交流。我們將與監管機構、行業協會和其他利益相關方緊密合作,共同推動投資者關係的最佳實踐和標準,並為投資者提供更好的資訊披露和投資機會。我們相信,通過持續的努力和合作,香港將繼續成為全球投資者關係的重要中心和視窗。」 縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2023年香港投資者關係十五週年峰會暨慶祝酒會的官方公關夥伴及鑽石贊助商。 香港財政司司長陳茂波先生,大紫荊勳賢,GBS,MH,JP、投資界友好及業界人士親臨香港投資者關係協會十五週年峰會暨慶祝酒會 關於香港投資者關係協會 香港投資者關係協會 (HKIRA) 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會,負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。 協會致力於促進投資者關係守則的進步,以及提升會員的專業能力和地位。至今,協會擁有逾1,300名會員,他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中,約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇,當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料,請瀏覽 http://www.hkira.com。 傳媒查詢縱橫財經公關顧問有限公司 龍肇怡 電話:+852 2864 4867 電郵:cindy.lung@sprg.com.hk 司徒可雯 電話:+852 2864 4859 電郵:holly.szeto@sprg.com.hk 蕭曉晴 電話:+852 2864 4861 電郵:michelle.shiu@sprg.com.hk 網站:www.sprg.asia 香港投資者關係協會 一般查詢 電話: +852 2117 1846 電郵: info@hkira.com 網站:www.hkira.com



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Funds & Equities, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network