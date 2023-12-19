山高新能源摘得“最具投資價值上市公司”及“最佳ESG先鋒獎”兩大獎項

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單頒獎典禮暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。憑藉卓越的新能源運營管理能力與出色的ESG實踐，山高新能源集團有限公司（股份代碼：01250.HK，以下簡稱山高新能源或集團）在中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮摘得“最具投資價值上市公司”獎項，以及在香港國際ESG榜單頒獎典禮摘得“最佳ESG先鋒獎”。

山高新能源是山東省國資委所屬山東高速集團、北京市國資委所屬北控水務集團和中信產業基金等共同打造的國有控股、香港聯合交易所主板上市企業。公司搶抓國家“雙碳”戰略機遇，積極開拓光伏、風電和清潔供暖業務，提供集投資、開發、建設、運營和技術服務為一體的清潔能源綜合解決方案，是國內清潔能源領域領先的產業集團之一，規模位居國內新能源行業前列。

新興能源業務持續落地

集團業務收入主要來源於光伏發電、風力發電、清潔供暖、EPC工程及外部委托運維等。截至2023年6月，集團總資產規模超500億港元，風力、光伏電站裝機總量3.95GW。集團在境內外擁有53座集中式光伏電站，裝機容量2,362MW；200餘個分布式光伏項目，裝機容量800MW；16座風力電站，裝機容量790MW；提供約3,345萬平方米清潔供暖，服務近20萬戶家庭。

山高控股入股以來，山高新能源多個重大光伏和風電項目連續落地。今年上半年，集團首個與山東高速集團合作的“崮山服務區光儲充一體項目”完工並投入運營，該項目作為典型的分布式試點項目，以高速公路服務區等配套設施為應用場景，正式拉開了“交能融合”和“新能源 + 新基建”的場景應用序幕；8月29日，集團代表山東高速集團與菏澤市政府簽署風電項目開發協議，項目規模達38.75萬千瓦，預計總投資28億元，年發電量10億度，節約標煤30萬噸，減少二氧化碳排放80萬噸；9月7日，西藏山高成功中標華電集團江蘇能源有限公司新能源分公司2023-2025年800MW風電委託運維服務，這標誌著集團風光資產運維能力再次得到市場認可；12月1日，集團積極參與山西省新能源競配方案，成功中標臨汾市堯都區晶旭綠能200MW集中式光伏項目。

伴隨集團業務穩步發展，集團市場影響力顯著提升。2023年上半年，山高新能源集團股票順利被納入恒生綜合指數，後又被滬、深交易所調入港股通序列，成為國內擴大互聯互通標的範圍後的首批入選企業之一。這展現出資本市場對山高新能源業務基礎、財務表現及長期投資價值的高度認可，也是對集團新能源發電業務與綠色融資能力的雙重背書，將為公司股票流動性帶來正面影響。此外，集團進一步採取提升資本市場形象舉措，實行“50股合1股”股份合併，便於日後引入更多優質投資人。12月，集團成功引進平安資管50億元戰略投資，平安資管成為子平臺天津富歡戰略投資人，這進一步優化了集團資產結構、增強發展資金儲備。

積極履行可持續發展社會責任

山高新能源高度重視環境、社會及公司管治工作價值，積極履行企業可持續發展社會責任。截至目前，公司已連續7年披露ESG報告，並積極構建可持續發展管理架構。2022年標普ESG CSA評分居大中華區公用事業內排名前20%，2023年最新標普ESG CSA評分上漲8分，達到全球公用事業行業的平均水平。集團於2023年7月在董事會轄下設立可持續發展委員會，當前可持續發展治理架構以董事會為核心，可持續發展委員會為監督組織，ESG管理辦公室統籌年度可持續發展相關工作計劃，ESG工作組為執行組織，穩健開展可持續發展相關的工作。

山高新能源積極關注可持續發展監管動向，協同股東單位山東高速、山高控股推進可持續發展相關議題。2023年11月，山東高速、山高控股及山高新能源可持續發展案例同時獲評中國上市公司協會ESG優秀實踐案例。本次香港國際金融論壇活動，山高新能源和山高控股又分別獲得香港國際ESG榜單“最佳ESG先鋒獎”和“最佳上市公司ESG實踐獎”。這一系列嘉獎，體現了山高新能源在ESG工作上與股東單位同頻共振，共同助力社會可持續發展。

未來，山高新能源將充分依託國家雙碳政策機遇及自身新能源業務優勢，加強與股東單位協作，開拓新能源應用場景，助力不同行業綠色低碳轉型，不斷提升清潔能源綜合服務水平，積極履行社會和環境責任，努力發展成為一流的清潔能源綜合服務商，站穩行業第一梯隊。

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