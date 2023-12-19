「內生+外拓」共築牢固底盤 多元化巨艦助力華發物業服務穿越週期

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年以來，中國物業管理行業逐步復蘇，業務結構調整成為物管企業發展的主旋律，抗風險能力變得尤為重要。華發物業服務集團有限公司（下稱「華發物業服務」，00982.HK）通過「內生+外拓」共驅業績穩健增長，不斷優化業態結構，樹立了國資背景物企高質量發展的新標杆。

華發物業服務創立於1985年，由國企珠海華發實業股份有限公司（下稱「華發股份」，600325.SH）控股，是國內一流的社區生活運營商和綜合設施服務商，位列中國物業服務百強企業第16位。經過38載的行業深耕，公司持續推動服務深化發展，涵蓋全鏈條服務體系，已形成了立足大灣區、覆蓋全國的業務格局。

華發物業服務的業務組合

內生增長為基，提升物管能力並同時增加收入來源

品質服務，一直被華發物業服務視作企業發展的命脈和紅線。華發物業服務始終堅持專業化、標準化、精細化的服務要求，關注客戶需求，力圖為客戶提供智能化、有溫度的服務，提升品牌聲譽並促進規模報酬遞增的內生增長。

於2023年6月30日，華發物業服務管理覆蓋北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶、南京等全國42個重點城市的物業組合。以物業管理服務為核心主營業務，其業務可以劃分為三大板塊，即基礎物業管理服務、業主增值服務、其他增值服務和以酒店顧問、會展服務為輔助業務，多元化格局顯效成型。

作為國資背景的物管企業，華發物業服務依託多樣化的物業管理組合，建立了領先的物業管理能力，呈現出穩健的發展趨勢與優秀的抗風險能力，基本面穩固。於2023年6月30日，華發物業服務的總收費建築面積約為30.0百萬平方米，同比增長約32.6%；總合約建築面積約為58.2百萬平方米，同比增長約35.0%。上半年，實現收入約人民幣828.2百萬元，同比增長約11.5%。

2023年上半年，華發物業服務各業務板塊協同發展，收入結構進一步優化。基礎物業服務業務實現收入約人民幣594.7百萬元，同比增長約21.5 %，佔總收入的比重約71.8%；業主增值服務收入約人民幣73.4百萬元，佔總收入的比重約8.9%；而其他增值服務收入約人民幣160.0百萬元，佔總收入的比重約19.3%。

市場化外擴加碼，全力做大業務規模

善用既有的高標準服務體系，進行全方位拓展，持續做大業務規模。於基礎物業服務方面，華發物業服務在做好存量項目服務的同時，也有效開展市場化外拓，實現規模穩步增長。

首先，華發物業服務積極開拓項目來源，一方面有賴母公司華發股份的支持，繼續增加業務規模，另一方面亦增加了管理獨立物業開發商的物業的相關收入。2023年上半年，來自獨立物業開發商開發的物業收入同比增長約34.4%。

其次，華發物業服務的項目除了覆蓋住宅物業，亦覆蓋非住宅物業。2023年上半年，來自非住宅物業的基礎物業管理收入同比增長約30.7%。公司過去成功中標多個公建物業管理項目，包括於今年上半年中標的珠海市第五人民醫院、林芝市巴宜區人民醫院、珠海市斗門區人民檢察院等多個公建物業管理項目，以及於下半年中標的橫琴粵澳深度合作區「二線」通道等項目，進一步鞏固其在公建物業管理領域佈局。同時，正式入駐珠海市國防教育訓練中心、前海人壽幸福小鎮惠州社區、大灣區醫療器械生物醫藥產業園、京東華南園區、珠海長隆宇宙飛船公共區域等項目，為拓展特色旅遊景區類、產業園區類服務領域開啟新篇章。

「內生+外拓」齊頭並進的華發物業服務，打造出具有自身特色的多元增長，實現了服務力、品牌力、產品力的全面提升，務求達到「增量+存量」。未來，公司將始終堅持品質為本，精益求精提升企業服務力，繼續聚焦重點城市、重點業態，實現有質量的外拓，並持續重點發展社區增值服務生態，穩步提升數字服務力，以及促進與華發股份之間上下游業務的協同發展。乘著業務多元化的巨艦，華發物業服務有望更好地穿越週期，開啟新一輪價值裂變。

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