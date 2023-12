田中貴金屬工業對開發下肢動脈硬化症用支架輸送系統的醫療儀器風險企業「Global Vascular」進行出資

東京, 2023年12月19日 - (亞太商訊) - 經營產業用貴金屬事業的田中貴金屬集團核心企業 ──田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都 千代田區、執行總裁:田中浩一朗),宣佈對開發下肢缺血治療相關的高度管理醫療儀器 ──下肢動脈硬化症用支架輸送系統的醫療儀器風險企業Global Vascular株式會社(總公司:東京都新宿區、代表董事兼CEO:尾藤健太、董事兼COO:前川駿人)進行了出資。本次出資是由田中貴金屬工業於2022年11月宣佈投資的醫療儀器風險基金「DMC(Diamond Medino Capital)1號投資事業有限合夥」,對出資對象進行的直接出資。 關於Global Vascular株式會社 Global Vascular株式會社是以東海大學醫學部醫學科長谷部光泉教授為中心的「Hasebe Research Group」,由自2013年起從事生物材料研究的尾藤健太先生和前川駿人先生擔任代表董事,設立於2022年的醫療儀器風險企業。Global Vascular株式會社領先其他公司,開發了專門用於治療膝蓋以下部位動脈硬化症的支架輸送系統。在由於治療後復發率高等的原因,支架開發門檻高的下肢支架市場上,作為一種新的治療方法,現正受到全世界的關注。 投資的背景和目的 Global Vascular株式會社的開發事業「下肢動脈硬化症用支架輸送系統」,可以說是作為在血管內治療器具開發方面的世界權威研究人員——長谷部先生,至今所累積的優異支架設計技術和高機能的表面改質技術的集大成。田中貴金屬工業希望透過這次的出資,在血管內治療器具開發中,長谷部先生所推動的開發體制和與醫療風險生態系統的聯繫將變得更加牢固。 此外,代表董事的尾藤先生和前川先生是本案基本技術的共同開發者,同時也是研究人員和經營者,今後可望成為引領下肢支架市場的領導人。 田中貴金屬工業透過這次的出資,將目光投向支架行業的知識累積和未來的事業合作,目標在於擴大新的產品與技術開發等針對醫療的事業。 Global Vascular株式會社概要

代表董事:尾藤健太、前川駿人

設立日期:2022年12月12日

資本額:282,000,000日圓(含資本準備金)

總公司:〒162-0843東京都新宿區市谷田町3-8市谷科學技術創新中心大樓2F

業務內容:醫療儀器的設計開發、研究、顧問等

出資企業:Diamond Medino Capital株式會社 關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2022 年度(2023年3月止)的合併營業額為6,800億日圓,擁有5,355名員工。 產業事業全球網站

