嶺南教育成立三十周年成果豐碩 產教融合深化譜新章

香港/廣州, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 大灣區領先的民辦學歷職業教育服務提供者華南職業教育集團(「華南職業教育」,股份代號:6913)境內實體公司廣州嶺南教育集團(「嶺南教育」 或「集團」)於12月16日在廣州日航酒店舉行30周年發展大會。1993年,嶺南教育在廣州成立,三十年已經發展成為大灣區職業教育龍頭。此次活動回顧了嶺南教育30年發展的歷程及展望未來發展前行之路。 集團亦於同日舉行華南國際職業訓練中心的剪綵儀式,志在利用其30年積累的品牌價值、辦學美譽、場地優勢、師資力量,以市場為導向,創造緊貼市場需求的職業培訓課程,培養符合市場所需的職業人才,持續構建升學與就業的雙通道。 三十年在學總人數躍升 成為大灣區職業教育集團龍頭 集團由30年前僅有10個學生的單一班級,現已發展成為擁有超過26,000(1)名全日制在校生、近30萬畢業生的大灣區領先、全國知名、在港上市的職業教育集團,成就顯著。集團在大灣區經營兩所職業學校,其中廣東嶺南職業技術學院 (「嶺南職業技術學院」)成為了全省唯一的民辦省示範高職、雙創示範校,全國排名前三,而廣東嶺南現代技師學院(「嶺南現代技師學院」)發展成國家重點和全省規模最大的民辦技師學院。業績亦穩中有進,其中嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院2023/24學年新入學人數更取得喜人增長,截至2023年10月8日,合計新入學人數同比增長27.1%至13,888人。 積極回應國家政策,產教融合實現新突破 近年來,國家高度重視職業教育發展,密集出台政策支持產教融合。其中,2023年6月,國家發展改革委、教育部等8部門聯合印發《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案(2023-2025年)》,強調職業教育產教融合發展。 集團積極回應國家政策,秉承「產教互動,高質量發展」宗旨,積極整合內外資源,持續深化校企深度融合,並取得優異的成績。2021年,嶺南職業技術學院的「廣東產教融合示範園區(清遠)」獲廣東省發改委重點前期預備項目立項,成為省內擁有省級產教融合示範園區的高校;將大健康上中下游生產性企業入駐,共同致力於打造集大健康特色職業教育與健康產業企業生產研發基地於一體的產業園,進一步深化集團產教融合、校企合作。 此外,嶺南現代技師學院已與京東、阿里巴巴、廣電運通、騰訊等700餘家大型企業開展深度合作,建立1,000多個校外專業實踐基地,探索出了電子商務專業的「京東模式」、機電一體化專業的「廣電運通模式」、物聯網專業的 「施德朗模式」、舞蹈表演專業的「亞冠傳媒模式」等「三雙」育人模式。作為京東產教融合示範基地,嶺南現代技師學院因與京東深度合作成效顯著,連續八年榮獲「京東全國優秀合作院校」榮譽稱號。嶺南現代技師學院亦正在與京東科技集團、京東產教集團規劃建設京東&嶺南產業學院,助力產教融合實現更大突破。 隨著職業教育地位將不斷提升,職業教育體系將逐漸完善,集團將緊跟國策,堅定不移地走高質量發展之路,持續深化產教融合,全面提高教育教學和人才培養品質,擔起培養各行業高素質技能型人才的重任。 堅持「雙輪驅動」和「五位一體」發展戰略 致力於成為偉大的產教集團 集團三十年來緊貼國策和市場需求,堅持職業教育內涵與特色發展,期望通過學歷教育與職業訓練「雙輪驅動」,及實施「五位一體」產教生態發展戰略,助力嶺南教育實現「成為一家偉大的產教集團」願景。 在業務發展戰略方面,集團將不斷拓展粵港澳大灣區校區網絡和職業教育市場,通過學歷教育與職業訓練「雙輪驅動」,將職業的學術性、應用性和創新性有機融合,形成集團獨有的教育邏輯和理論,鞏固大灣區龍頭職業教育提供商的地位。與此同時,在穩步發展、提質升格職業教育主體(一體)的基礎上,集團將積極探索和拓展五大事業領域——「大培訓」、「大派遣」、「大健康」、「大電商」、「大公益」,形成「五位一體」的發展新格局。此外,集團將堅持立足嶺南,放眼國際的辦學思路,通過博雅教育、創業教育、國際化教育的「三育並行」模式讓辦學融入國家戰略、區域發展和行業進步,致力於培養具有國際視野和家國情懷,適應社會發展需求的高素質、高層次技術技能人才。 屢獲殊榮 持續投身公益事業 集團在發展歷程中獲得社會各界廣泛認可,取得諸多殊榮。於2021-2023年,集團連續三年獲騰訊迴響中國「綜合影響力標杆教育集團」獎,及於2022-2023年連續兩年榮獲智通財經資本市場「最具社會責任上市公司」。此外,集團旗下嶺南職業技術學院獲得廣東民辦教育40周年「突出貢獻機構」稱號,並擁有護理、中藥學、軟件技術、模具設計與製造、動漫製作技術5個省高水平建設專業群。2020年至今,集團旗下嶺南現代技師學院相繼獲得廣東省首批職業技能等級認定試點院校、廣東省首批社會培訓評價組織、廣東省「粵菜師傅」培訓基地及「國家級高技能人才培訓基地」 等榮譽。 集團亦持續投身公益事業,多年來利用自身在職業教育領域積累的資源和優勢,以教育可持續賦能為核心,以鄉村振興和創新創業為支點,以職業教育+公益為特色,形成了獨特的教育公益模式,踐行企業社會責任。其中,2023年,集團「黃埔·三都民族技工班」專案榮獲2023築夢者公益大會「年度鄉村振興高質量項目」,入圍責任100 | 2023年第七屆CSR中國教育榜「最佳責任企業品牌TOP100排行榜」。 集團創始人、執行董事及董事會主席賀惠山先生表示:「嶺南教育三十年的發展歷程,是一部順應國家經濟社會和職業教育發展大勢,『艱苦奮鬥、自強不息』的成長史。集團取得廣泛的成就離不開全體嶺南人的團結奮鬥。未來,我們將繼續秉承為社會塑造優秀人才的使命,率領全集團踏上轉型突破的新征程,緊跟國策,全面拉動產教融合創新引擎,深化技能人才工作全方位改革,為國家區域經濟發展戰略和產業轉型升級不斷輸送優質人才,致力於實現辦『百年名校』的宏大願望。」 (1) 據華南職業教育2023年中期報告,於2022/2023學年,嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院的全日制在校學生總人數為26,743名



話題 Press release summary



部門 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network