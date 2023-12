Diamond Equity Research (鑽石股票研究) 發布量子之歌集團有限公司（納斯達克股票代碼: QSG）更新報告

紐約, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - Diamond Equity Research是一家專注於小型股上市公司的領先股票研究公司,對量子之歌集團有限公司(納斯達克股票代碼:QSG) 進行研究報告更新。 這份更新研究報告包括有關量子之歌集團的財務表現、管理層評論、近期發展、前景、風險以及我們修訂後的估值等資訊。 更新的研究報告可在此處取得 (Click here for the updated note)。 報告的要點包括: 2024 財年第一季財務業績更新: 量子之歌集團公佈了2024財年第一季未經審計的財務業績,標誌著顯著成長和策略擴張的時期。 該公司本季營收飆升至人民幣8.691億元(合1.191億美元),較去年同期強勁成長31.8%。 這一增長主要是由其他個人興趣課程收入的增加所推動的,這抵消了金融知識課程收入的下降。 該公司還看到直播電商這項新業務的收入有所成長,為其多元化的收入來源做出了貢獻。 本季度,量子之歌公佈淨利為人民幣6,670萬元(合910萬美元),較上一財年第一季淨虧損9,730萬元顯著回升。 此財務狀況的改善進一步反映在調整後淨利為9,400萬元人民幣(1,290萬美元),而上年同期調整後為淨虧損。 截至2023年9月30日,該公司的現金和現金等價物以及短期投資總計為人民幣 8.799億元(1.206億美元)。 量子之歌對於2024財年第二季的營收指引為 9.20億到9.50億元,預計年增17.0%至20.8%。

量子之歌集團公佈了2024財年第一季未經審計的財務業績,標誌著顯著成長和策略擴張的時期。 該公司本季營收飆升至人民幣8.691億元(合1.191億美元),較去年同期強勁成長31.8%。 這一增長主要是由其他個人興趣課程收入的增加所推動的,這抵消了金融知識課程收入的下降。 該公司還看到直播電商這項新業務的收入有所成長,為其多元化的收入來源做出了貢獻。 本季度,量子之歌公佈淨利為人民幣6,670萬元(合910萬美元),較上一財年第一季淨虧損9,730萬元顯著回升。 此財務狀況的改善進一步反映在調整後淨利為9,400萬元人民幣(1,290萬美元),而上年同期調整後為淨虧損。 截至2023年9月30日,該公司的現金和現金等價物以及短期投資總計為人民幣 8.799億元(1.206億美元)。 量子之歌對於2024財年第二季的營收指引為 9.20億到9.50億元,預計年增17.0%至20.8%。 2024財年第一季營運亮點: 公司的用戶群大幅成長,註冊用戶總數成長51.9%,達到約1.033億,付費學習者成長18.2%,達到約30萬。 這一成長可歸功於量子之歌完善其課程、擴大學習者基礎以及舉辦有影響力的線下活動,同時保持較高的客戶滿意度。 透過將人工智慧整合到其回饋監控系統中,量子之歌的營運效率得到了提升。 量子之歌維持強勁的營收成長勢頭,調整後淨利潤率擴大至 10.8%,凸顯其優化的效率和成本結構。 從戰略上講,量子之歌正在擴大其全球足跡。 該公司宣布收購香港線上語言教育平台Kelly's Education。 此舉標誌著量子之歌進軍全球線上教育市場和語言學習領域。 此外,該公司啟動了一項新的股票回購計劃,以約690萬美元回購約120萬股美國存託憑證,反映了對其財務穩定性和未來前景的信心。

公司的用戶群大幅成長,註冊用戶總數成長51.9%,達到約1.033億,付費學習者成長18.2%,達到約30萬。 這一成長可歸功於量子之歌完善其課程、擴大學習者基礎以及舉辦有影響力的線下活動,同時保持較高的客戶滿意度。 透過將人工智慧整合到其回饋監控系統中,量子之歌的營運效率得到了提升。 量子之歌維持強勁的營收成長勢頭,調整後淨利潤率擴大至 10.8%,凸顯其優化的效率和成本結構。 從戰略上講,量子之歌正在擴大其全球足跡。 該公司宣布收購香港線上語言教育平台Kelly's Education。 此舉標誌著量子之歌進軍全球線上教育市場和語言學習領域。 此外,該公司啟動了一項新的股票回購計劃,以約690萬美元回購約120萬股美國存託憑證,反映了對其財務穩定性和未來前景的信心。 估值:量子之歌公佈了2024財年第一季令人鼓舞的財務業績,超出了我們的預期。 強勁的業績主要歸功於個人興趣課程收入的大幅成長。 我們的模型預計這種強勁的成長勢頭將貫穿整個剩餘的財政年度。 因此,我們相應地更新了公司收入和獲利預測。 我們的財務模型已反映了現金餘額和股票數量的調整,以反映當前的價值。 此外,我們重新評估了可比較公司分析,得出每股11.42美元的估值。 這項估值取決於量子之歌能否成功執行其商業策略。關於量子之歌集團 關於量子之歌集團 量子之歌集團有限公司成立於2019年,總部位於北京,為中國的成人學習者提供各種線上課程,為企業提供服務。 旗下教育品牌包括啟牛、講真、千尺。 欲了解更多信息,請訪問 https://ir.liangzizhige.com/ 關於Diamond Equity Research Diamond Equity Research是一家領先的股票研究和企業准入公司,專注於小型公司, 是主要機構投資者平台上的大家認可的賣方研究報告提供者。 欲了解更多信息,請訪問 https://www.diamondequityresearch.com 披露: Diamond Equity Research因編寫有關量子之歌集團有限公司及其證券的研究報告而獲得公司的酬勞,目的是為了補貼撰寫報告和監控股票過程中的高額成本,報告反映了Diamond Equity Research的研究觀點。 所有付款均預先收到,並按年度或半年度研究費用計費。 截至2023/12/15,發行人已為我們公司開展的研究服務(中文和英文)支付了60,000美元,該服務於 2023年8月9日開始,按年計費。 Diamond Equity Research也可能因非研究相關的服務而獲得報酬,例如出席 Diamond Equity Research投資會議、新聞稿發布和其他附加服務。 非研究相關的服務費用取決於公司,但通常不超過 5,000 美元。 截至 2023年12月15日,發行人已向我們支付3,000美元非研究相關服務費用(包括網路投資會議)。 發行人沒有義務聘請我們提供這些附加服務。 此後也可能產生額外費用。 儘管Diamond Equity Research公司編寫的報告基於公開信息,並且我們公司的研究報告中沒有提出投資建議,但鑑於我們所涵蓋的公司的小盤股性質,我們已針對上市公司啟動了內部交易程序,投資者 可以在我們的網站公開資訊中找到此類政策資訊。 本報告和新聞稿並沒有考慮投資者本身的情況,也沒有考慮投資者本身的偏好。 本報告中的陳述可能含有前瞻性陳述,這些陳述涉及商業、行業和宏觀經濟環境的許多風險因素和通常的不確定性。 投資人需要意識到小型股的高風險,包括完全損失投資本金。 投資人可以在量子之歌集團有限公司的報告和相應的財務文件中找到各種風險提示。 聯絡:Diamond Equity Research

research@diamondequityresearch.com



話題 Press release summary



部門 Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network