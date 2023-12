Monday, 18 December 2023, 10:47 HKT/SGT Share: 新里程中國證券“金紫荊獎”榮膺兩大獎項

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。憑藉卓越的運營管理能力與企業家精神,新里程健康科技集團股份有限公司(以下簡稱“新里程”或“集團”)摘得“年度特別獎—2023卓越上市公司”獎項,新里程健康集團有限公司(簡稱“新里程健康集團”)首席執行官、新里程健康科技集團股份有限公司【簡稱“新里程(002219)”】董事長林楊林先生摘得“年度經濟人物”榮譽。 讓人人享有更美好的健康服務 新里程健康集團總部位於北京,擁有上市公司新里程(002219)、新里程醫療集團、新里程康養集團、獨一味醫藥集團、愛心人壽保險等專業平臺,在全國近20個省份控股管理超過40家二甲以上醫院,醫療和康養總床位3萬張,員工22000人。 伴隨著“健康中國2030”國家戰略深入推進,面對驟然加速的人口老齡化以及構建多層次醫療保障體系的政策召喚,新里程健康集團積極擁抱醫療保障制度改革新局面,謀時而動佈局“醫療+保險”,順勢打造新型醫養結合新模式,破局而出佈局“康養+保險”。 林楊林介紹,新里程健康集團致力於構建大健康產業閉環,以醫療服務為集團發展引擎與產業入口,構建醫療集團、康養集團、醫藥集團和保險公司“四位一體”的健康產業格局。 在醫療領域,新里程健康集團以區域醫療中心為戰略方向,聚焦區域化領先,努力成為行業優等生,構建全國領先的醫療集團,促進優質醫療資源擴容和醫療資源均衡佈局,為醫療資源供給不平衡不充分矛盾提供新里程解決方案。集團通過“一個綜合總院+多個專科分院”的“1+N”創新服務模式,打造區域領先的醫療中心,致力於增強綜合總院的學科建設,提升醫療技術水準與改善服務的同時,亦基於區域因老齡化趨勢而帶來的疾病譜變化,積極打造專科醫院,更好服務健康中國建設目標,如建設腫瘤醫院、心血管醫院等專科醫院等。 在康養領域,新里程健康集團提出了“防控治康養”醫養結合體系,目前已在集團多家醫院成功打造“老年醫院+老年照護中心”的醫養結合模式,總規模約為5000張床位,構建可複製的創新模式的同時,不忘探索新的醫養結合模式,致力於為應對我國這一幅員遼闊的橄欖型社會的人口老齡化趨勢提供多套康養解決方案。 在醫藥領域,新里程健康集團以中國馳名商標“獨一味”為平臺,尋求中醫藥領域的投資整合機遇以實現規模增長,探索以“製藥+消費”模式為知名中藥品牌注入新增長點,注重“醫療+醫藥”的中西醫療法結合的發展及推廣以反哺中藥產業鏈的構建,從而促進中醫藥事業傳承創新發展。 在保險領域,新里程健康集團入股愛心人壽保險有限公司(簡稱“愛心人壽”)成為第一大股東,推動“醫療+保險”“康養+保險”的融合創新發展,在老齡化社會背景下,探索如何緩解醫療服務和養老需求大幅增加與醫保基金和其它支付能力有限之間的矛盾,構建有中國特色的管理式醫療。



