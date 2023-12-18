百融雲創獲評中國證券金紫荊獎“最佳投資價值上市公司”獎項

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。憑藉卓越的技術創新能力，百融雲創在本屆中國證券“金紫荊獎”評選中摘得“最佳投資價值上市公司”獎項。

百融雲創：推動AI在垂直行業的普惠化發展

百融雲創成立於2014年3月，2021年3月在香港聯合交易所主機板成功上市。 作為一站式服務的AI科技領航者，百融雲創深耕NLP、隱私計算、機器學習和雲計算等前沿科技，打造了決策式AI和生成式AI兩種相輔相成的AI技術方案，並提出MaaS（模型即服務）+BaaS（業務即服務）的服務模式，推動AI在垂直行業的普惠化發展。

目前公司已經為超過7000多家企業進行數智化賦能，覆蓋金融、電商、融資租賃等多個行業。百融雲創希望助力垂直行業的數智化轉型，引領構建行業生態。

百融雲創致力於將決策式AI和生成式AI深度嵌入到垂直行業的全流程之中，通過雲+當地語系化部署的方式，為垂直行業提供決策層能力提升，以及業務層客戶交互的全體系服務。百融雲創通過決策式AI和生成式AI串聯起垂直行業、場景和客戶，將AI能力從中間作業環節延伸至最終效果環節，讓AI在垂直行業變得可用、可見、可度量。

助力垂直行業完成數智化發展

作為中國數智化轉型浪潮重要的見證者和建設者，百融雲創基於長期對行業的理解和洞察，沉澱下深厚且獨有的行業Know-How。百融雲創將行業Know-How與AI技術進行有機結合，重點圍繞提升決策分析能力、提升資產運營效率兩大主線，幫助垂直行業完成數智化發展，實現全面賦能。

百融雲創成立至今己累計獲得企業軟體著作權及專利總數超 200項，涵蓋機器學習、隱私計算、人機協同、多模態等領域。打造了適用於具體業務場景的自動機器學習平臺 ORCA、百融大模型 BR-LLM、智慧語音產品 Chabot、隱私計算平臺 Indra 等高效能基座工具。

百融雲創自動機器學習平臺 ORCA，承載每日數億級的模型推理服務，提供超過200種運算元來解決金融場景複雜的運算。百融雲創隱私保護計算平臺 Indra，為隱私計算在銀行領域的商業應用開闢出一條全新路徑。智慧語音產品 Chabot，與真人發聲的相似度高達 95%，在客戶啟動、存量行銷等場景中發揮重大作用。

隨著大模型、AIGC等技術的崛起，以及成立九年來所沉澱下的行業洞察，百融雲創“AI+”的觸角得以向更多領域延伸，一個更新更大的市場空間正徐徐拉開大幕。百融雲創將堅持長期主義+以客戶為中心的策略，對AI技術進行長期戰略佈局，持續探索底層演算法，推動大模型和小模型的融合發展，加快決策式AI和生成式AI的創新應用，致力於為千行百業的全產業鏈數智化轉型賦能，助力垂直行業的數智化轉型，引領構建行業生態。

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