Monday, 18 December 2023, 10:24 HKT/SGT Share: TCL電子榮膺“2023卓越上市公司”及“最佳ESG先鋒獎”兩項大獎

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨香港國際ESG榜單頒獎典禮暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。憑藉卓越的運營管理能力與出色的ESG實踐,TCL電子控股有限公司(以下簡稱“TCL電子”,01070.HK)在中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮摘得“年度特別獎—2023卓越上市公司”獎項,以及在香港國際ESG榜單頒獎典禮摘得“最佳 ESG 先鋒獎”獎項。 TCL電子管理層表示,過去的一年對於全球經濟和資本市場來說,充滿了挑戰和變革,但也孕育著新的機遇和希望。在這個充滿不確定性的環境下,TCL電子始終秉持著創新、協作和持續發展的理念,堅定公司戰略發輾轉型升級之路。公司希望通過金紫荊獎的舞臺,向業界展示TCL電子作為一家全球領先的智慧科技企業在消費電子領域的卓越表現和創新實力。 打造智慧科技企業 引領全球顯示行業發展 TCL電子是一家引領全球顯示行業發展的智慧科技企業,業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL是“The Creative Life”的縮寫,傳遞的是創意和感動生活的理念。公司以“品牌引領價值,相對成本優勢,極致效率經營,協作創新驅動”為戰略,積極變革創新,聚焦突破全球中高端市場,夯實“智慧物聯生態”全品類佈局,致力為用戶提供全場景智慧健康生活。經過二十多年在海外市場的深耕,TCL電子建立了垂直一體化的全球供應鏈體系,使其成為全球消費電子行業的領導者。 2023年前三季度,TCL智屏的全球出貨量達到1,772萬台,同比增長6.6%,占全球彩電出貨量市場份額12.4%,位居全球第二;其中,高端產品TCL Mini LED智屏全球出貨量同比升幅達103.8%,量子點智屏全球出貨量同比升幅亦高達83.1%,Mini LED智屏更穩占中國市場零售份額第一位。TCL電子錶示,未來將繼續增加在研發方面的投入,確保大尺寸智屏在全球保持領先地位,並持續開發QD-Mini LED等前沿顯示技術,以進一步增強產品的競爭力。 與此同時,TCL電子抓住了新賽道發展的機遇,發展分散式光伏、增強現實和全品類行銷等多元化新型業務,多角度挖掘消費者需求,並穩步推進家庭互聯網業務在全球範圍內的佈局。2023年上半年,公司進一步加深與Roku、Google和Netflix等互聯網巨頭的緊密合作,並完成了TCL Channel的商業化轉型,全球累計用戶數已超過2,100萬。另外,公司自2022年第二季度起正式運營分散式光伏業務,截至2023年6月末,公司的光伏業務已覆蓋國內14個重點省市,新增工商簽約專案逾35個,新增經銷管道商超350家,累計簽約農戶超萬戶。 TCL電子已獲納入深港通及滬港通之合資格港股通股份名單,是恒生港股通指數、恒生綜合中小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數成份股,並從2018年起連續六年獲得恒生指數公司授予ESG評級A。



話題 Press release summary



部門 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

June 23, 2020, 15:46 HKT/SGT TCL通訊:2020年第一季度平板電腦出貨量逆勢大增,同比增長超78% Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   