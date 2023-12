Monday, 18 December 2023, 09:45 HKT/SGT Share: 新一代新聞稿解決方案面世:AsiaPresswire在越南推出突破性GPT-PRHelper 2.0

河內,越南,2023年12月18日 - (亞太商訊) - AsiaPresswire (https://www.asiapresswire.com) 已經在越南市場推出了其革命性AI驅動的新聞稿助手GPT-PRHelper 2.0的最新版本。這一尖端平臺實現了新聞稿分發流程的各個方面的自動化,從無懈可擊的寫作到前所未有的規模目標分發。 儘管最初的GPT-PRHelper在AI支援全流程新聞稿發佈領域引領了行業突破,但2.0版本代表了一個飛躍式的進步-解鎖了前所未有的力量,可以主動將新聞稿推送給越南的高精度目標媒體連絡人。 AsiaPresswire越南總經理Raymond Yan表示:"我們非常高興向越南的客戶展示GPT-PRHelper 2.0遊戲改變性的功能。此升級體現了我們對不斷創新的承諾-動員語言AI的巨大力量,不僅可以在幾秒鐘內草擬優化的新聞稿,還可以直接將其分發給最相關的記者、媒體和連絡人,以實現最大限度的曝光度。" 他還表示:"在一個無縫的自動化平臺上,我們現在可以處理每一個新聞稿任務,從寫作到行業定位分發。這使我們的客戶能夠獲得前所未有的曝光度,並前所未有的方式講述他們的故事。GPT-PRHelper 2.0令人難以置信的影響直接見證了企業的熱烈反響。其採用正在 Vietnam全國蓬勃發展,因為公司親眼目睹了這個平臺的驚人影響。" 無與倫比的分發精確性 行業分析師強調,GPT-PRHelper 2.0無與倫比的新聞稿分發能力是使其與市場上任何其他產品區分開來的關鍵。該平臺使用最先進的自然語言處理引擎即時分析新聞稿的內容,從行業類別到關鍵字無所不包。然後,它識別並主動編制針對新聞稿量身定制的高度相關的記者、新聞平臺和越南連絡人列表。 在幾秒鐘內,GPT-PRHelper 2.0通過電子郵件和社交管道直接將新聞稿推送到這一定制列表中-保證相關性和高可見度。 這種程度的即時個性化分發精確度是前所未有的。領先的公關專家Naoko Sato評論說:"過去的分發依賴於通用的媒體連絡人列表,但GPT-PRHelper 2.0做了決定性的工作,確定誰應該根據內容具體情況接收公司新聞稿。這種AI驅動方法代表著新聞稿如何在越南動態的媒體格局中傳播的總體趨勢。" 無懈可擊的AI寫作和翻譯 同時,GPT-PRHelper 2.0也增強了其開創性的AI寫作功能。現在,GPT驅動的引擎可以在僅輸入標題和關鍵字後幾秒鐘內立即生成高品質的初始新聞稿草稿。 該系統在開頭句子中突出媒體引人注目的角度,並持續優化內容流和結構,以最大限度地吸引讀者。然後,用戶可以使用集成的編輯工具輕鬆完善AI編寫的草稿。 此外,GPT-PRHelper 2.0支援一鍵翻譯21種語言。這使得越南公司可以無縫地調整消息和敘事風格,以在全球目標市場產生共鳴。 新聞稿創新的下一個階段 GPT-PRHelper 2.0明確確立了AsiaPresswire作為開拓新聞稿端到端創新領導者的地位。儘管AI寫作最近引起了轟動,但正是GPT-PRHelper 2.0無與倫比的分發能力使公司實現了前所未有的知名度和曝光度。 Yan說:"我們只是揭示了語言AI改變傳播潛力的冰山一角。GPT-PRHelper 2.0代表了我們賦能客戶最大化其資訊影響力的旅程中的下一個階段。寫作和分發都在迅速發展。但就目前而言,沒有其他解決方案能夠在越南提供這種毫不費力的一體化新聞稿影響力。" 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、代理機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜尋引擎優化和連結專家團隊説明客戶通過計畫的公關專案,戰略性地利用線上交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的線上交流問題提供諮詢。AsiaPresswire向全球媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網路分發新聞。他們利用創意的傳播工具、人才、專業知識和資源來創造價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何説明客戶全球新聞傳播的更多資訊,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin Head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



