五菱汽車推進高品質發展 朝“雙碳”目標奮力加速

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 近日獲悉，五菱汽車控股子公司五菱工業自2022年成為廣西首家獲得碳排放管理體系認證的企業後，2023年繼續保持認證註冊。

2023年，五菱汽車重新整合組織內部環境情況以及相關方的需求與期望，修訂碳排放管理體系文件。同時，持續關注國家和地方政府碳排放相關法規和標準的要求，識別碳排放源，建立排放源清單，將“雙碳”目標內化於心，固化於制。

五菱汽車通過碳排放管理體系的運行，碳排放管理取得了一定的成效。五菱汽車搭建了碳排放管理交流平臺，實現各單位碳排放管理經驗共用共建，碳排放管理水準得到整體提升，預計2023年減碳934tCO2e。目前，五菱汽車已建成投產3座綠色屋頂光伏電站，月度發電量達到210萬KW·h。此外，五菱汽車還從優化排班生產、提升設備性能、淘汰高能耗設備等方面入手，進一步降低企業電力成本與無效能耗，提升節能空間。

更值得一提的是，五菱汽車在產品和服務的設計與開發，以及產品、服務和能源的採購等過程，全面考慮碳排放的影響。並積極關注未來碳資產管理要求，做好前瞻性準備。積極承擔社會責任，按照規定披露碳排放資訊，將“雙碳”目標踐之於行。

碳排放管理體系的保持認證，不僅為碳排放管理工作做出了肯定，更是為五菱汽車實現高品質綠色發展打造了強力引擎。未來，五菱汽車將不斷完善碳排放績效監測，加強碳排放資訊報告，助力實現“雙碳”目標，奮力書寫高品質發展的綠色答卷！

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