持續領跑中國乳業 蒙牛乳業獲“2023卓越上市公司”獎

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行，憑藉在公司治理與企業社會責任等領域的突出表現，蒙牛乳業（以下簡稱“蒙牛”）摘得“年度特別獎：2023卓越上市公司”獎項。

蒙牛總部

蒙牛1999年成立於內蒙古自治區，2004年在香港上市（股票代碼2319.HK），是恒生指數、恒生中國企業指數和恒生可持續發展企業指數成分股。2023年，蒙牛堅持消費者價值驅動的創新，在“營養、智慧、綠色”三個戰略維度發力，實現創新力、品牌力、數智力和可持續發展的全面引領，引領中國乳業高品質發展。在荷蘭合作銀行公佈的“2023年乳業20強”中，蒙牛名列八強，是全球乳業TOP10中最年輕的乳企。

創新驅動：從“草原牛”到“世界牛”

蒙牛專注于為消費者提供營養、健康、美味的乳製品，形成了包括液態奶、霜淇淋、奶粉、乳酪等品類在內的豐富產品矩陣。旗下擁有特侖蘇、純甄、冠益乳、優益C、每日鮮語、蒂蘭聖雪、瑞哺恩、貝拉米、妙可藍多等明星品牌。在高端純牛奶、低溫優酪乳、高端鮮奶、乳酪等領域，市場份額處於領先地位。蒙牛深化國際化發展戰略，通過開拓海外市場、建設海外工廠以及開展海外並購等多種方式加快“走出去”步伐，產品遠銷東南亞、大洋洲、北美等區域的十餘個國家和地區市場，從“草原牛”犇向“世界牛”。

經過多年的發展，蒙牛在國內建立了41座生產基地，在紐西蘭、印尼、澳大利亞建有海外生產基地，全球工廠總數達68座，年產能合計1000多萬噸。蒙牛著力整合優質資源，先後對現代牧業、中國聖牧等大型牧業集團進行戰略投資。目前，蒙牛在國內擁有合作牧場1000餘家，日均收奶超2萬噸，生鮮乳100%來自規模化、集約化牧場。同時，蒙牛積極佈局海外高品質奶源，在澳大利亞擁有原料乳加工商Burra Foods、有機嬰幼兒食品商貝拉米。

與此同時，蒙牛秉承品牌長期主義，以“天生要強”企業精神與消費者產生情感共鳴、建立價值觀認同，持續打造品牌價值，不斷沉澱品牌資產，蟬聯中國消費者十大首選品牌，助力企業高品質發展。蒙牛是FIFA世界盃全球官方贊助商、中國足協中國之隊官方合作夥伴、中國航太事業戰略合作夥伴、NBA中國官方市場合作夥伴、上海迪士尼度假區官方乳品合作夥伴、北京環球度假區官方合作夥伴，持續將健康與快樂的品牌理念帶給全球消費者。

引領中國乳業發展新格局

蒙牛不斷加大自主研發創新，成立了全球創新研發中心，與國內外多家知名科研機構進行戰略合作，在飼草料種植、養殖與加工、乳業基礎科學、產品創新等領域開展聯合攻關，在智慧製造、原奶保鮮、益生菌、質控技術等領域實現長足進步，在研發上保持行業領先。今年10月，蒙牛自主研發的HMO獲得國家批准，成為首批企業中唯一一家來自中國本土的企業，也是中國本土第一家成功突破HMO技術壁壘的企業。

2023年，蒙牛發佈了以AI驅動的“供給側和消費側”數智化雙飛輪，率先進入數智化戰略3.0階段，成為蒙牛數智化發展新的里程碑。值得一提的是，全球乳業首座全數智化工廠——蒙牛寧夏工廠，在今年5月落成投產，實現了“三個100”，即100名員工、創造100萬噸年產能、100億年產值，打造了全球乳業智慧製造的新標杆。

蒙牛對標聯合國可持續發展目標，圍繞可持續的公司治理、共同富裕的乳業責任、環境友好的綠色生產、負責任的產業生態圈、營養普惠的卓越產品五個方向，全面推進“GREEN”可持續發展戰略，明確2030年前碳達峰、2050年前實現全產業鏈碳中和，推動產業鏈上下游綠色低碳可持續發展。2023年，憑藉ESG領域的出色表現，蒙牛MSCI ESG評級躍升至“AA”，為行業最高等級，是中國唯一一家取得“AA”評級的綜合型乳製品企業，處於全球77家參評企業的ESG領導者之列。同時，在國務院國資委“央企ESG·先鋒100指數”中，蒙牛排名第三，是食品飲料行業中的最高排名。

面向新的未來，蒙牛將以“點滴營養，綻放每個生命”為使命，以“草原牛，世界牛，全球至愛，營養二十億消費者”為願景，圍繞“更綠色、更營養、更智慧”三大戰略方向持續發力，不斷滿足消費者日益增長的多元化營養健康需求，攜手產業鏈合作夥伴共同推動可持續發展，加快構建中國乳業新格局，為中國經濟發展貢獻蒙牛力量。

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