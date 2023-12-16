“能源巨子”華電國際獲中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”獎

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日，在由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮上，華電國際電力股份有限公司憑藉卓越的公司治理能力和優秀的業績，被評為中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”。

華電國際管理層祝賀中國證券“金紫荊獎”評選邁入第十三屆，稱“評選活動自舉辦伊始，便是投資市場最重要的參考標準之一，見證了中國資本市場的崢嶸歲月，匯聚了兩地上市的優秀企業，為中國乃至全球資本市場發展提供了對話平臺。”

華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“華電國際”或“公司”），前身為山東國際電源開發股份有限公司，由原山東電力集團公司、山東省國際信託投資公司等五家發起單位共同設立，於 1994年6月28日在濟南註冊成立。2002年底，國家電力體制改革後，公司控股股東變更為中國華電集團公司，是中國華電集團有限公司旗下最大的上市發電公司。2003年11月，公司更名為“華電國際電力股份有限公司”。2009年6月，公司本部由濟南遷至北京。

目前，華電國際是中國裝機容量最大的上市發電公司之一，公司及其子公司主要從事發電、供熱、煤炭銷售及其他相關業務，電力業務相關的技術服務、資訊諮詢，所發的電力主要輸往各電廠所在地的電網公司。公司燃煤發電裝機約占公司控股裝機容量的80.7%，燃氣發電、水力發電等清潔能源發電裝機約占19.3%。

公司先後在境內外兩地上市。1999年6月30日，公司H股在香港聯交所上市，成為亞洲金融危機之後中國第一支在香港發行的股票；2005年2月，公司A股在上海證券交易所上市，成為“全國詢價第一股”。截至2023年9月底，公司總股本102.28億股， 其中A股85.10億股，H股17.17億股。中國華電集團有限公司為控股股東，持股45.17%。

加快創建一流能源上市公司

公司在運營的發電資產遍佈中國十二個省、市、自治區及直轄市，抵禦系統風險能力較強。發電裝機類型除燃煤發電機組外，還包括燃氣發電、水力發電等多種類型機組。公司產業鏈相對完善，上游發展煤炭產業、煤炭物流和貿易業務；為適應電力市場改革趨勢，在下游則發展面向用戶的電力銷售和服務業務。

截至2023年9月底，華電國際電力股份有限公司已投入運行的控股發電廠共計45家，控股裝機容量約為57,284.24兆瓦，主要包括燃煤發電控股裝機約46,230兆瓦，燃氣發電控股裝機約8,589.05兆瓦，水電等可再生能源發電控股裝機容量共計2,459兆瓦。

公司作為在香港和上海兩地上市的公眾公司，自上市以來，高度重視現代企業制度建設，形成了一整套相互制衡、行之有效的內部管理、規範化運作和內部控制體系。公司股東大會、董事會、監事會依法規範運作，使全體股東的利益得以保障。公司在境內外資本市場樹立了規範透明的良好形象，積累了良好的市場信譽，融資管道廣、融資能力強。

華電國際方面表示，公司對再次獲得中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”獎項深感榮幸，華電國際將繼續秉持“啟動資源，提升價值”的經營理念，以“能源巨子、行業先鋒、國際一流”為願景目標，持續優化調整佈局結構，在改革發展中煥發新生機，加快創建具有國際知名度的一流能源上市公司，努力贏得資本市場的廣泛認可。

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