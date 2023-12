Friday, 15 December 2023, 16:08 HKT/SGT Share: 新希望服務在港獲“卓越高品質發展上市公司”獎項

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行,新希望服務控股有限公司摘得“卓越高品質發展上市公司”獎項。 核心業績持續高品質增長 自2021年上市以來,新希望服務控股有限公司(簡稱“新希望服務”或“公司”,股票代碼:3658.HK)堅持區域深耕策略、重視服務品質提升、多措並舉穩紮穩打,最終得以實現業績高品質增長。 據2023年中期業績公告所示,整個上半年,公司收入錄得人民幣約6.0億元,較2022年同期增長17.1%;毛利為人民幣約2.26億元,毛利率37.7%,歸母淨利潤率繼續保持中高位水準至18.3%。同時,董事會建議宣派中期股息每股0.073港元,派息比率達50%。另外,公司經營活動產生的現金流淨額較去年同期增加209.1%至約人民幣0.51億元。業績穩增、經營品質佳、高派息、現金流充裕,綜合業績表現優秀,經營穩健。 具備市場競爭力的“物業服務+生活服務” 新希望服務作為提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業,因背靠世界500強企業新希望集團,得以在農牧食品、乳品快消等領域,擁有得天獨厚的品牌優勢和產業供應鏈優勢,並在實際的物業服務過程中,結合客戶實際需求加以轉化,輸出產品來源可靠、品質有保障、供應可持續的「物業+團餐、物業+零售、物業+商業」等全週期服務,且在不斷提高客戶高滿意的基礎上保持較高的項目續約率。 2023年上半年,新希望服務生活服務板塊收入人民幣1.35億元,同比增長17.3%。其中,團餐及零售收入5094萬元,較去年同期增長19.0%,亦體現了在其能力優勢下的市場認可。 另外,公司憑藉成熟的高端物業服務能力、團餐保供能力、醫療物業+綜合服務能力、商業資產盤活能力等,在上半年陸續與成都武侯區人民政府、武侯國投、經開產投、人居商管、錦欣醫療等達成戰略合作,通過優勢互補,共同服務城市發展。 承擔社會責任 推進可持續發展 踐行“民生新服,始于煙火成都”戰略,新希望服務時刻關注居民生活需求,將用戶滿意設置為ESG關鍵議題,通過提供優質服務、關注客戶健康與安全、建設系統的社文活動體系等行動,實現用戶持續滿意。同時,公司積極健全客戶回饋機制,定期開展協力廠商滿意度調研外,新增即時性客戶回饋系統,動態跟進服務效果,優化服務過程,進一步提升服務效率與品質。 在綠色環保層面,公司秉持可持續發展觀,以實際行動維護生態環境。在2022年,南寧大商匯回應國家“雙碳”政策,成功搭建2.2萬平方米的屋頂光伏,成為行業內少有的“屋頂上發電、屋頂下利用”的“綠色商場”。項目全投產後預計年發電量約495萬度,每年可以節省1836噸煤碳、每年減少二氧化碳排放量5400噸。 品質引領,有質擴張。展望未來,新希望服務將繼續保持戰略定力,全面實現高品質發展,為客戶、為社會、為投資人持續創造價值。



