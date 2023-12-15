中國海油：踐行價值勘探理念 打造全球最大油氣勘探生產企業

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行，中國海洋石油有限公司憑藉卓越的公司治理能力，摘得“最佳上市公司”、“卓越上市公司CEO”兩大獎項。

中國海洋石油有限公司（以下簡稱“中國海油”或“公司”）是中國最大之海上原油及天然氣生產商，亦為全球最大之獨立油氣勘探及生產企業之一，主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。

公司於一九九九年八月在香港特別行政區註冊成立，並於二零零一年二月二十八日在香港聯合交易所掛牌上市（股票代碼：00883）。二零零一年七月，公司股票入選恒生指數成份股。二零二二年四月二十一日公司人民幣股份於上海證券交易所（股票代碼：600938）掛牌上市。

目前，中國海油以中國海域的渤海、南海西部、南海東部和東海為核心區域，資產分佈遍及亞洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和歐洲。

公司在海外擁有多元化的優質資產，在多個世界級油氣專案持有權益，成為全球領先的行業參與者。目前，中國海油的資產遍及世界二十多個國家和地區，包括印尼、澳大利亞、奈及利亞、伊拉克、烏干達、阿根廷、美國、加拿大、英國、巴西、圭亞那、俄羅斯和阿聯酋等。截至到2022年年底，海外油氣資產占公司油氣總資產約47.2%，海外淨證實儲量和海外淨產量占比為約 42.3%和約30.6%。

積極踐行價值勘探理念

中國海油積極踐行價值勘探理念，油氣資源基礎穩步擴大。在中國海域，公司上半年獲得番禺10-6和開平18-1等多個油氣新發現，成功評價秦皇島27-3等大中型含油氣構造。在中國陸上，高效推進深層煤層氣勘探評價，提升了資源動用潛力。在海外，圭亞那Stabroek區塊勘探取得積極進展，在中深層再獲新發現。

公司錨定全年產量目標，積極推動油氣上產。今年上半年，公司國內外油氣產量均大幅增長，日淨產量再創歷史新高。大力實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水準。巴西Buzios5油田等新項目成功投產，帶來了產量新增長點。重點新專案有序推進，為未來產量增長打下了堅實基礎。

公司著力推動提質增效，發展品質穩步提升。桶油主要成本實現下降，成本競爭優勢持續鞏固。上半年，公司實現歸母淨利潤人民幣637.6億元，每股盈利人民幣1.34元，保持較強的盈利能力。為積極回報股東，董事會派發2023年中期股息每股0.59港元（含稅）。

風電業務從淺海走向深遠海

多年來，公司堅持綠色發展，新能源業務取得積極進展。去年，公司新能源業務進展順利，規模化獲取海南東方海上風電等項目，首個深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”完成浮體總裝。油氣綠色生產扎實推進，中國海上首個碳封存示範工程在恩平油田群建成，渤中－墾利油田群岸電二期項目建成投用。

今年上半年，“海油觀瀾號”和文昌深遠海浮式風電示範應用專案成功並網發電，開啟風電業務從淺海走向深遠海的探索之路；恩平15-1油田CCS示範工程的成功投用，填補了中國海上二氧化碳封存技術的空白。

中國海油高度重視科技創新，關鍵核心技術攻關取得豐碩成果。公司聚焦深水深層勘探開發、低邊稠油田高效開發等關鍵核心技術攻堅，有力支撐了油氣儲量增長。去年，公司自主研發的首套水下油氣生產系統示範應用成功，自主設計建造的亞洲第一深水導管架平臺“海基一號”順利安裝，秦皇島32-6、東方氣田群等智慧油氣田模式顯現雛形，海上油田無人化率進一步提升。

今年上半年，公司持續提升智慧分注技術可靠性，支持海上油田自然遞減率進一步下降；推動稠油熱采技術創新應用，海上稠油熱采產量獲得顯著提升。 公司生產智慧化建設成效顯著，無人平臺建設改造穩步推進，初步完成智慧油田標準體系制定；“深海一號”智慧氣田已具備遠端遙控生產能力，向全面建成超深水智慧氣田邁出關鍵一步。

為了向股東及潛在投資者提供更多投資靈活性，公司積極申請在香港聯交所增設人民幣櫃檯，成為首批納入“港幣-人民幣雙櫃檯模式”的上市公司之一。

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network