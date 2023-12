Friday, 15 December 2023, 16:01 HKT/SGT Share: 擔當數字經濟「領航者」 中國聯通摘中國證券「金紫荊獎」重磅獎項

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 憑藉管理者出色的領導能力和策略遠見,以及公司于企業管治、環境及社會責任等方面取得的卓越成績,12月15日,在香港大公文匯傳媒集團主辦的2023年中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮上,中國聯合網路通信(香港)股份有限公司(以下簡稱:中國聯通)獲頒兩項重要榮譽:最佳上市公司獎、卓越上市公司CFO獎。 即將過去的2023年,是數字經濟作為國民經濟「加速器」作用凸顯、成為中國經濟恢復向好關鍵力量的一年,也是中國聯通堅定不移錨定數字經濟主航道、全面落地實施企業戰略之年,為公司加快轉型為數字科技創新企業打開了嶄新局面。中國聯通堅持著眼未來,大力推進網路基礎能力再上臺階,客戶服務水準持續提升;堅持創新引領,公司創新業務多點開花,科創核心能力進步顯著;堅持開放合作,一體化營服體系不斷完善,產業生態環境大幅優化,公司發展站在了新的更高歷史起點上。 擁抱創新 釋放全新增長空間 在確保穩定發展的基礎之上,我們持續從深層次、 多領域推進創新轉型,致力於走出一條具有聯通特色的發展之路。做好穩盤托底,個人及家庭市場發展穩健,基礎業務實現規模價值雙提升;加快創新轉型,彙聚獨特優勢,產業互聯網這一全新引擎讓公司在新時代的發展煥發了全新生機。 移動業務實現了規模價值雙提升。2023年上半年,中國聯通移動出賬用戶超過3.28億戶,上半年淨增用戶達到 534萬戶,淨增使用者規模創四年同期新高;5G套餐用戶滲透率超過70%,使用者結構進一步優化;強化產品供給能力,以視頻彩鈴、聯通助理、聯通雲盤為代表的個人數智生活在網用戶超過8700萬,收入同比提升 90%。寬頻業務實現了創新增長再提速,以「雙千兆」網路升級為契機,圍繞全量用戶融合化發展;固網寬頻出賬用戶達到1.08億戶,半年用戶淨增連續突破400萬,融合滲透率達到75%。 中國聯通方面透露,公司新業務近年成長加速。產業互聯網繼續按下快進鍵,實現規模、增速雙提升。聯接業務實現價值生長,2022年物聯網連接數約3.9億,在行業內率先實現了「物聯網」超「人聯網」。算力業務積厚成勢,「聯通雲 」繼續翻倍增長,2022年實現收入人民幣361億元,同比增速達到121%。公司自主研發創新水準進一步提升,自主可控雲全棧產品實現100%自研,適配90%以上國產化主流軟硬體產品,滿足客戶國產化需求。 公司大資料業務持續領先,近年來,已經為超過20個省級政府、100個地市級政府提供數位政府建設服務,為25個部委提供大資料能力支撐,深度參與到各級政府數位化、智慧化運行當中,資料治理和資料安全的長板優勢凸顯。行業應用實現領航,截至2022年底累計打造1.6萬多個5G規模化應用專案,規模複製到國民經濟52個大類,打造1600多個5G全連接工廠,鑄就「5G+工業互聯網」第一品牌,踏上從揚帆啟航到穩舵遠行的新航程。安全業務快速發展,中國聯通專門成立了網路與資訊安全部和網路安全研究院,安全支撐團隊人員超過 1200人。 公司持續在科技創新水準上發力,高水準科技自立自強取得里程碑式進展。公司專門成立中國聯通科協,聘任16名院士作為科技委特聘專家,科技創新力量更強,研發投入強度行業領先。去年研發費用同比增長43%,科技創新人員占比達到30%。 跨界合作遍地開花 共用時代發展紅利 數位時代,跨界合作遍地開花,千行百業在技術、生產流程等要素融合以及商業、市場融通中不斷湧現出新的活力。中國聯通也持續開放合作生態,積極引導群策群力,充分利用公司產業鏈上下游樞紐地位,吸引更多合作夥伴加入生態圈,主動融入數字經濟發展浪潮,以更高水準深化融合開放。 中國聯通全面推動「一個聯通、一體化能力聚合、一體化運營服務」 的能力生成模式,截至2022年年底已成立9大行業、10大軍團,將17 家專業子公司、19家產業互聯網公司的體系化專業能力,為客戶提供一體化的解決方案和運營服務。 境內外協同運營提質擴面,中國聯通與全球超過140家運營商實現國際互聯網互聯,國際互聯寬頻達到100Tbps,資料漫遊覆蓋近 250個國家和地區。更加主動服務和融入地方經濟社會發展,累計與27個省、109家大型企業簽署戰 略合作協定;為超23萬個行政村提供數位鄉村服務,打造數位鄉村第一品牌。與騰訊、阿裡、京東、百度等戰投夥伴合作全面升維,攜手戰投共同推進價值創造。 2023年,中國聯通出色完成各項「國家使命」,以精品網路、智慧應用和高品質服務圓滿完成神舟十七號載人飛船發射通信保障、圓滿完成第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇通信服務保障等工作,譜寫鏗鏘有力的「高質服務之歌」;在世界數字經濟大會、2023世界VR產業暨元宇宙博覽會、中國算力大會、2023上海世界移動通信大會、2023中國國際大資料產業博覽會等多個重要場合,中國聯通攜數項數智化創新應用驚豔亮相,充分彰顯我國通信央企的實力與底氣。 中國證券 「金紫荊獎」針對中國內地和香港地區所有上市公司及其高管進行對比和綜合評測,表彰年度特色突出、成就顯著的上市公司和管理者。其作為規模大、規格高、公信力強的兩地上市公司公開評選項目,已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標。



