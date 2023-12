Wednesday, 13 December 2023, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 CITI APAC 6個獲取按揭的好處

香港, 2023年12月13日 - (亞太商訊) - Lien發現她的夢想物業;然而,她缺乏足夠的資金來購買該物業。她的銀行通過提供她按揭貸款來幫助她,該貸款屬於抵押貸款的範疇。這意味著Lien的物業現在作為擔保品來確保按揭貸款,銀行將擁有該物業的權利,直到Lien全額還清貸款。由於按揭貸款由於有抵押品存在,其借貸風險較低,通常銀行對其收取的利率較無擔保貸款低。按揭貸款的還款通常是全額攤銷,可以通過固定期限的等額月付(EMI)來進行。 獲得按揭的好處 以按揭貸款購房的六大主要好處: · 無需現金購房 購買房產需要一大筆現金,而您可能手頭上並沒有這麼多現金。透過按揭貸款,您可以以您的房產作為擔保品,無需付現金即可購買理想中的物業。 · 在已購物產上建立資產價值 透過按揭貸款購買的物產價值將隨著時間不斷增長,使您能夠建立資產價值,實現購房的利潤。您甚至可以在未來利率低時選擇重新融資物業。 · 持續使用物產 抵押物產並不會終止您對該物產的所有權,只要您繼續按時支付等額月供(EMI)。然而,銀行可能對該物產擁有某些權利,並且在違約(未按時支付EMI)的情況下,銀行可能接管抵押物產並追討未償還的貸款金額。 · 支付的利息可能符合稅收扣除 按揭貸款支付的利息可能符合稅收扣除,您可以在每年報稅時提出申請。 · 高額貸款 您可能有資格獲得高達物產價值90%的按揭貸款,且利率有吸引力,這使您能夠擁有夢寐以求的家,同時大幅減少首付款。 · 低等額月供(EMI) 按揭貸款的期限通常為至少15-20年,因此您可以方便地以較低的等額月供還清借款金額。 結論: 當您申請按揭貸款時,銀行通常會考慮您和您配偶的收入、年齡以及待抵押物產的價值。如果您打算通過按揭貸款擁有一個物產,請比較不同的按揭選項,尋找最佳優惠,並在您決定之前熟悉相關條款和條件。 備註: 本文中表達的意見、分析、評論或建議僅為編輯人員的觀點,並未經任何第三方審查、批准或其他形式的認可。 聯絡資訊

