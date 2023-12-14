香港, 2023年12月13日 - (亞太商訊) - Lien發現她的夢想物業；然而，她缺乏足夠的資金來購買該物業。她的銀行通過提供她按揭貸款來幫助她，該貸款屬於抵押貸款的範疇。這意味著Lien的物業現在作為擔保品來確保按揭貸款，銀行將擁有該物業的權利，直到Lien全額還清貸款。由於按揭貸款由於有抵押品存在，其借貸風險較低，通常銀行對其收取的利率較無擔保貸款低。按揭貸款的還款通常是全額攤銷，可以通過固定期限的等額月付（EMI）來進行。

獲得按揭的好處

以按揭貸款購房的六大主要好處：

· 無需現金購房

購買房產需要一大筆現金，而您可能手頭上並沒有這麼多現金。透過按揭貸款，您可以以您的房產作為擔保品，無需付現金即可購買理想中的物業。

· 在已購物產上建立資產價值

透過按揭貸款購買的物產價值將隨著時間不斷增長，使您能夠建立資產價值，實現購房的利潤。您甚至可以在未來利率低時選擇重新融資物業。

· 持續使用物產

抵押物產並不會終止您對該物產的所有權，只要您繼續按時支付等額月供（EMI）。然而，銀行可能對該物產擁有某些權利，並且在違約（未按時支付EMI）的情況下，銀行可能接管抵押物產並追討未償還的貸款金額。

· 支付的利息可能符合稅收扣除

按揭貸款支付的利息可能符合稅收扣除，您可以在每年報稅時提出申請。

· 高額貸款

您可能有資格獲得高達物產價值90%的按揭貸款，且利率有吸引力，這使您能夠擁有夢寐以求的家，同時大幅減少首付款。

· 低等額月供（EMI）

按揭貸款的期限通常為至少15-20年，因此您可以方便地以較低的等額月供還清借款金額。

結論：

當您申請按揭貸款時，銀行通常會考慮您和您配偶的收入、年齡以及待抵押物產的價值。如果您打算通過按揭貸款擁有一個物產，請比較不同的按揭選項，尋找最佳優惠，並在您決定之前熟悉相關條款和條件。

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