Tuesday, 12 December 2023, 21:56 HKT/SGT Share: 「同一屋簷下:嶺南傳統建築源流與藝術」展覽開幕

香港, 2023年12月12日 - (亞太商訊) - 由發展局、國家文物局和澳門特別行政區政府社會文化司聯合主辦的「同一屋簷下:嶺南傳統建築源流與藝術」展覽今日(十二月十二日)正式開幕。這是粵港澳三地去年簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》後首次合辦的展覽。 發展局局長甯漢豪、中國文物交流中心主任譚平、澳門特別行政區政府文化局局長梁惠敏和廣州市文化廣電旅遊局副局長歐彩群主持開幕禮。 展覽介紹嶺南傳統建築歷史和特色,以及嶺南地區與中原一脈相承的文化傳統。展覽展出精心挑選的170件/套來自粵港澳三地藏品,參觀者可以一睹平常難以近距離觀賞的建築構件,當中大部分為首次在港展出。重點展品包括廣東民間工藝博物館的國家一級文物「番禺神樓」、由南越王博物院借出全國目前發現年代最早的帶釉筒瓦和板瓦、澳門博物館的套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件、於香港出土的明成化紅砂岩雕花柱礎,及由香港多個宗族、廟宇組織和私人機構借出的傳統建築構件等。 展覽於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館舉行,展期至明年六月二日,免費入場。詳情可瀏覽發展局古物古蹟辦事處(古蹟辦)網頁(www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_146.html?year=2023)或致電2208 4488查詢。 古蹟辦亦製作了一段有關展覽籌備過程的短片,已上載古蹟辦網頁。 「同一屋簷下:嶺南傳統建築源流與藝術」展覽今日(十二月十二日)正式開幕。圖示發展局局長甯漢豪(右二)、中國文物交流中心主任譚平(左二)、澳門特別行政區政府文化局局長梁惠敏(右一)和廣州市文化廣電旅遊局副局長歐彩群(左一)主持開幕禮。 「同一屋簷下:嶺南傳統建築源流與藝術」展覽今日(十二月十二日)正式開幕。發展局局長甯漢豪(右二)、中國文物交流中心主任譚平(左二)、澳門特別行政區政府文化局局長梁惠敏(右一)和廣州市文化廣電旅遊局副局長歐彩群(左一)於重點展品「番禺神樓」前合照。 「同一屋簷下:嶺南傳統建築源流與藝術」展覽今日(十二月十二日)正式開幕。圖示發展局局長甯漢豪(左二)和中國文物交流中心主任譚平(左一)參觀展覽。



話題 Press release summary



部門 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network