天韵國際（6836.HK）與臨沂發展成立合資企業

香港, 2023年12月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品及特色飲料銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號: 6836.HK) 欣然宣佈，集團與臨沂城發鄉村振興產業發展有限公司（「臨沂發展」），於今日訂立合作協議（「合作協議」），雙方將成立合資企業（「合資項目」），主要從事倉儲、農產品及加工產品銷售。集團可利用臨沂發展於倉存及銷售農業及加工產品的資源，產生協同效應。

雙方簽約儀式照片

臨沂發展作為一家隸屬於山東省臨沂市河東區財政局的國有企業，是臨沂地區經濟發展的重要支柱。臨沂發展業務多元化，承擔著包括城市土地整理、城市配套改善、產業引入和市政建設等多項關鍵任務，為臨沂市的綜合及經濟發展作出卓越貢獻。根據臨沂市人民政府印發的《臨沂革命老區振興發展「十四五」規劃的通知》，計劃提升當地農業產業結構佈局，打造優質農產品供應基地。當地政府亦計劃興建及營辦國際農副產品交易中心項目。

根據合作協議，臨沂發展將投資9,500萬美元之等值人民幣於合資項目，持股比率為95%。臨沂發展將全權負責合資項目的建設及營運。天韵國際將投資500萬美元之等值港元於合資項目，持股比率爲5%。臨沂發展及集團將透過合資項目，促進當地農產品銷售及加工產業發展，並計劃於臨沂國際農副產品交易中心興建及營辦過程當中發揮重要作用，為當地經濟注入新活力。

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「天韵國際與臨沂發展成立合資企業，將可有效發揮雙方所長，為促進臨沂地區的綜合及經濟發展作出貢獻，並為雙方建立緊密的合作關係奠下良好基礎。集團將憑藉其於製造及銷售加工水果及特色飲品，以及新鮮水果貿易等方面的豐富資源和經驗，與臨沂發展強強聯合，冀實現將臨沂興建及營辦成爲國際農副產品交易中心的大好願景，並藉著集團的業務優勢，把握戰略合作所帶來的全新機遇，實現共贏。」

關於天韵國際控股有限公司（股份代號﹕6836.HK）

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。

集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。

集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選」。

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