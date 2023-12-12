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Tuesday, 12 December 2023, 11:10 HKT/SGT
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第五屆“金中環”榜單出爐！永豐金證券(亞洲)獲頒“財富管理最佳表現獎”及“最具綜合實力獎”

香港, 2023年12月12日 - (亞太商訊) - 智通財經APP獲悉，2023年12月8日下午，第五屆「2023·金中環論壇 ·洞察價值新征程」在香港中環舉行。為嘉獎行業先進、勉勵業界中堅，大會組委會在會上揭曉了“金中環”榜單。其中，永豐金證券(亞洲)、國泰君安國際(01788)、富途控股(FUTU.US)旗下品牌富途安逸、廣發證券(01776)旗下廣發證券(香港)經紀有限公司等企業均有上榜。

本次大會由全球領先的港美股資訊平臺智通財經與久期財經、香港中資證券業協會聯合主辦，建銀國際協辦，同時，香港中國金融協會、永豐金證券(亞洲)、環境社會及企業管治基準學會、香港有限合夥基金協會、亞洲金融科技師學會、香港國際投資總會以及專業財經路演直播平臺“大路演”為活動提供支持。

其中，永豐金證券(亞洲)從眾多參評機構中脫穎而出，獲頒“財富管理最佳表現獎”及“最具綜合實力獎”。永豐金證券(亞洲)自1994年成立以來，一直是香港金融業的重要參與者。該公司憑借香港證券及期貨事務監察委員會的核準，從事證券交易（1號牌照）、期貨合同交易（2號牌照）、提供證券意見（4號牌照）、提供期貨合同意見（5號牌照）及資產管理（9號牌照）等多元化業務。

永豐金證券(亞洲)致力於提供全方位的經紀業務和財富管理服務，包括：1.各類型債券、基金及場外交易市場（OTC）交易；2.環球市場證券及期貨交易、衍生性金融商品交易；3.全權委託投資及股票融資服務；4.協助海外券商發行與配售債券；5.投資移民管理業務；6.香港股票研究與投資諮詢。

展望未來，永豐金證券(亞洲)將持續轉型創新的步伐，從客戶的角度出發，擴大數位化金融的布建、提供特色商品與服務、強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持“翻轉金融，共創美好生活Together, a better life.”的願景，讓金融連結生活，賦予人人與時俱進，與實踐幸福的能力。



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