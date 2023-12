同時花錢和賺錢，花旗Plus信用卡讓您輕鬆體驗

Tuesday, 12 December 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

香港, 2023年12月12日 - (亞太商訊) - 在眾多的信用卡選擇中,選擇一張消費者友好的信用卡至關重要,而花旗Plus信用卡就是您的不二之選。它為您提供無盡的機會,將您的日常消費轉化為實際收益。花旗Plus信用卡設計用來為客戶提供豐富的功能,打造全方位的用卡體驗。 以下是花旗Plus信用卡的一些特點: • 線上消費和健身會籍賺取3倍積分 • 使用「FlexiBill」分期付款計劃,將大額帳單轉換為小額支付 • 在緊急情況下即時獲得現金 • 將積累的積分兌換成商品和旅行特權等獎勵 • 使用「PayLite」分期付款計劃以負擔得起的方式償還重要交易 • 在本地和全球購物、用餐和旅行購物中享受交易和折扣 • 無年費 花旗Plus信用卡及其優勢 如今,大多數信用卡都提供許多獨家福利和獎勵,因此,您可以通過了解如何最有效地從您的消費中賺取獎勵來充分利用這些獎勵。 以下是您可以在花旗Plus信用卡上花費和賺取獎勵的一些方式: • 新的花旗Plus信用卡持卡人將獲得報名優惠,即每位持卡人可享有高達HK$1,200的12%現金回贈,每期上限為HK$400。 • 花旗Plus信用卡持卡人在參與的商戶消費時,每次均有資格獲得12%的回贈,使他們能夠同時花費和賺取。適用條款。 • 持有花旗Plus信用卡的卡主還有資格獲得高達US$7,600的購物保障保險,保障購物在全球範圍內因損壞、遺失或被盜所產生的損失。卡主可在購買日期後的30天內要求對有缺陷或被盜商品進行退款或更換。 • 通過花旗Plus信用卡進行合格消費所賺取的獎勵積分不會過期,因此您可以方便地在需要時兌換積分。 • 只需點擊一下,您就可以使用Citi Pay with Points在參與商戶的線上平台上抵消符合條件的交易。 花旗Plus信用卡不僅滿足您的購物需求,還為卡主提供額外的福利和特權,就像上面提到的那些一樣。從誘人的現金回贈到免費的購物保障保險,花旗Plus信用卡助您充分利用日常開支。所以,還在等什麼呢?立即申請花旗Plus信用卡吧! 花旗銀行香港 花旗銀行香港為消費者和機構提供一系列金融產品和服務,包括消費和投資銀行、信用卡和個人貸款。 花旗銀行香港旨在為客戶提供全面而創新的解決方案,滿足其在不斷變化的金融環境中日益複雜的策略。 內容反映了文章作者的觀點,不一定反映花旗或其員工的觀點。 請在花旗銀行香港網站上閱讀有關文章中資訊的準確性或完整性的產品和優惠。 聯絡資訊

