來源 Moderna, Inc Moderna公司回顧了在第二次環境、社會和治理(ESG)投資者活動中取得的進展和雄心 該公司的ESG策略展示了其推動全球健康和環境永續性的努力,以及對員工和社區的承諾

麻薩諸塞州劍橋, 2023年12月11日 - (亞太商訊) - Moderna公司(納斯達克股票代碼:MRNA)今天將在其第二次環境、社會和治理(ESG)投資者活動上更新其ESG策略。 在2022年11月首次舉辦的ESG日的基礎上,公司將重點介紹今年在ESG道路上取得的進展,並展望未來將進一步影響全球健康和保護環境的工作。 Moderna首席執行官斯特凡·班瑟爾(Stéphane Bancel)表示:「我們的mRNA平台科學造福了全球患者,隨之而來的是巨大的責任,因為單靠科學本身無法解決世界上最大的 健康挑戰。我們致力於超越技術的力量,解決長期存在的健康差距,與社區互動,並認識到人類健康和地球健康密切相連。我們期待在我們已經取得的實質性ESG進展的基礎上,成為Moderna 的最佳版本。” Moderna的ESG策略圍繞著五個面向: 病患藥物:Moderna正在利用其平台開發多種藥物,從疫苗保護數億人免受當前尚無疫苗的常見病毒侵害,到針對幾種罕見疾病的治療,具有巨大的影響機會。 在其臨床試驗中,Moderna相信致力於提供平等醫療可近性的方法是可行且必要的。 公司也致力於利用其平台,迅速應對最大的公共衛生威脅,並推進與爆發響應和大流行病準備相關的優先項目管線。 Moderna長期以來一直將策略合作置於全球健康的優先位置,包括與流行病準備創新聯盟(CEPI)的合作以及Moderna的mRNA Access計劃,這是一項協作努力,使全球的研究人員能夠利用Moderna的 mRNA技術。 環境:Moderna正朝著2030年實現零碳排放(範圍1和2)的目標邁進。 公司已推動其整體環境永續性計劃,包括實施永續策略、加強關鍵績效指標的揭露、提交第一個CDP氣候變遷問卷以及啟動氣候風險和情境分析。 這些努力支持內部和外部利害關係人對永續經營和Moderna適應低碳經濟的期望。 員工與文化:Moderna始終被評為頂級雇主,並在參與度、文化和歸屬感方面取得高於基準的分數。 Moderna持續培養一種文化,讓每位員工都能有意義地為公司的使命做出貢獻,這項努力有助於吸引和留住最優秀的人才。 透過每天實踐公司的價值觀和思維方式,Moderna團隊不僅推動mRNA科學,還建立了一個深深關心病人、員工、環境和社區的組織。 社區:Moderna致力於在全球各地對社區產生正面影響。 Moderna以使命驅動的員工繼續體現公司的使命,近三分之二的員工參與志願活動或作為Moderna新設立的員工匹配計劃的一部分做出貢獻。 Moderna慈善基金會繼續向促進公共衛生、推動科學教育以及倡導歸屬感、包容性和多樣性的組織和事業提供財務支持。 治理與道德:Moderna優先考慮在其ESG努力方面的問責制和透明度,包括發布其第二份年度ESG報告和繼續披露關鍵指標的承諾。 Moderna已啟動了一個ESG重要性評估,其中包括廣泛的利害關係人調查,並且還利用人工智慧來建立對重要主題的動態分析。 "透過在組織的各個層面嵌入透明度、問責制和所有權價值觀的強大文化,我們得以實現ESG願景的目標," Moderna首席法務官、公司秘書兼Moderna基金會總裁Shannon Thyme Klinger表示。 "我們在創新中付諸的決心同樣體現在我們對我們工作和生活社區產生積極影響的承諾中。" 網路直播訊息 要註冊參加Moderna的ESG投資者活動的直播網絡,請訪問https://moderna-esg-day-2023.open-exchange.net/registration。 直播的存檔將在通話後的一年內在Moderna網站的「活動和演示」部分提供:https://investors.modernatx.com 。 關於Moderna Moderna是mRNA醫學領域的開創者。 透過推動mRNA技術的發展,Moderna正在重新構想藥物的製造方式,改變我們對待和預防疾病的方式。 透過在科學、技術和健康的交匯處工作超過十年,該公司以前所未有的速度和效率開發了藥物,包括最早和最有效的COVID-19疫苗之一。 Moderna的mRNA平台使得能夠開發用於傳染性疾病、免疫腫瘤學、罕見疾病和自體免疫疾病的治療和疫苗。 憑藉著獨特的文化和由Moderna的價值觀和思維方式推動的全球團隊,Moderna致力於透過mRNA藥物為人們提供最大的可能影響。 有關Moderna的更多信息,請訪問modernatx.com,並在X(前身為Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上與我們聯繫。 前瞻性陳述 本新聞稿包含根據1995年修正版《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述,包括關於以下事項的陳述:Moderna能夠利用其mRNA平台進行大流行病準備的能力;Moderna承諾在2030年前在其 全球營運中實現範圍1和2的零碳排放;Moderna的mRNA平台在處理目前尚無疫苗的常見病毒和罕見疾病方面的潛力;以及Moderna實施其環境永續性計畫。 本新聞稿中的前瞻性陳述既非承諾也非保證,您不應過度依賴這些前瞻性陳述,因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多超出了Moderna的控制範圍 ,可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質差異。 這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於,Moderna在2022年12月31日結束的財政年度的年度報告中「風險因素」一節中描述的那些風險和不確定性,該報告已向 美國證券交易委員會(SEC)提交,並在Moderna隨後向SEC提交的文件中描述,這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上取得。 除非法律規定,Moderna不承擔更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的意圖或責任,以反映新資訊、未來發展或其他情況。 這些前瞻性陳述是基於Moderna當前的期望,並僅截至本新聞稿的日期。 摩德納聯絡方式媒體:

