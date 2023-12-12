兼顧企業發展及社會責任 聯控走出良性發展路徑

香港, 2023年12月11日 - (亞太商訊) - 據香港商報網，近年來，在科技創新、雙碳目標、共同富裕等國家戰略的引領下，强調經濟、環境、社會協調發展的ESG理念已成為資本市場投資决策中不可或缺的因素。12月4日，Wind發佈了「2023年度Wind中國上市公司ESG最佳實踐100强」榜單，聯想控股、寧德時代、科大訊飛、中國平安、騰訊控股等多家企業憑藉在科技創新、環境保護、社會責任、公司治理等方面踐行可持續發展的表現以「AA」評級成功上榜。可見，越來越多的企業已逐步形成共識：企業發展不僅要創造社會財富，也要注重社會價值。

强化使命擔當 助力科技創新發展

對企業而言，科技創新是驅動自身可持續發展的核心因素之一，同時也是其創造更多社會價值的重要抓手，而在該領域，研發資金與人才培育都是發展路徑上的重要保障。剛剛提及的上榜企業之一聯想控股（3396.HK），便常年在上述領域持續投入。2023年上半年，聯想控股研發投入70.87億人民幣，研發費用率提升至3.5%。同時，旗下聯想集團長期堅持技術創新驅動發展，已積累全球專利及專利申請數超3.8萬件，其中中國有效發明專利超1萬件，連續6年上榜國內企業發明專利授權量十强。聯控體系內基金也在新一代信息技術、芯片、新能源、新材料、人工智能等國家戰略性産業上密集投資，23年上半年累計投資科技企業約50家。

除了提升自身科技創新水平、助力更多行業轉型升級外，聯想控股還通過公益支持、校企協同創新、産學研深度融合等形式，助力加快推進國內高校基礎科學研究。2022年底，聯想控股曾公告向中國科學院大學基金會捐贈人民幣6000萬元設立科創人才基金，旨在聚焦中國科學院大學/中國科學院體系中高水平人才，通過專業的管理運作，為其提供專項支持，為科技自立自强，科技領軍人才隊伍的壯大貢獻力量。

提及推動科創發展的重要因素，創新創業者也是必不可少的一環。發起於2008年的聯想之星創業CEO特訓班，十多年來堅持開展公益培訓，整合多方資源，助推科技創業企業快速發展。成立以來，聯想控股始終保持每年上千萬元的培訓投入，累計錄取1298名創新創業企業家人才，現有55家「星友」創辦企業上市，122家入選國家級專精特新「小巨人」企業，帶動就業將近40萬人。值得注意的是，在這些錄取的學員企業中，高新技術企業共計816家，佔比超過六成，科技屬性突出，這也引起資本市場的持續關注，希冀後續發展潜力。

佈局綠色産業 運用技術創新方案 賦能環境保護

面對氣候變化及環境污染的威脅，環保議題亟待加快落實步伐，這不僅需要國家的引領，企業的支持與民眾的關注亦不可或缺。聯想控股作為國內較早踐行ESG理念的企業之一，多年來積極推動旗下企業把握綠色發展機遇，佈局綠色産業，實踐科技向善。

這就不得不提到聯控旗下國家級「綠色工廠」聯泓新科，其率先實現EVA光伏膠膜料的國産替代，提升了光伏産業核心原材料的自給程度，更順利完成EVA裝置技術升級擴能改造，今年上半年産量同比增加33%。同時，聯泓新科通過持續的工藝優化和技術創新，有效减少二氧化碳排放。另一家旗下企業正奇控股亦設立正奇光能，從事高效N型光伏電池片的生産，該項目一期5GW力爭今年內建成投産，預測年可新增綠電70億千瓦時，節約標準煤87萬噸，减排二氧化碳700萬噸。

綠色賽道也一直是聯想控股體系內基金持續關注並投資的方向，雙碳科技和綠色投資方向的所投企業已超過50家，覆蓋能源脫碳、終端電氣化/智能化、數智化産業賦能和綠色發展、合成生物及節能環保與生態修復領域，其中包括寧德時代、先導智能、美克生能源、璞泰來、中儲國能等多家行業領先企業。

在數字時代，科技創新已成為社會公益事業可用、必用的巨大賦能力量。聯想控股同樣推動成員企業探索科技創新在社會價值領域的實踐，旗下聯想集團通過新IT技術，從長江做起，為全球的生物多樣性保護賦能。2021年6月5日，聯想集團與天鵝洲保護區達成戰略合作，並於2022年3月為保護區捐贈了集硬件、軟件與服務於一體的「新IT」智能化解决方案。圍繞長江這一國家重要生態寶庫，聯想集團陸續打造多個標杆生物多樣性保護案例，項目持續拓展升級，相關生物多樣性案例已覆蓋長江源頭、中游和入海口全流域。

科技向善、承擔更多社會責任，正在被像聯想控股、騰訊、中國平安等越來越多的企業所接納和踐行，並成為其競爭力的重要組成部分，最終實現經濟效益與社會價值一體推進的良性循環可持續發展路徑。

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network