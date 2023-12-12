中國上市公司協會舉辦香港投資者交流活動 吸引百餘家境外機構參會

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香港, 2023年12月11日 - (亞太商訊) - 近日，中國上市公司協會舉辦香港投資者交流活動。近三十家境內優質上市公司與近一百四十家境外投資機構參加。
中央金融工作會議強調要著力推進金融高水平開放，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業，本次活動旨在創造深入交流的平台，讓境外投資者能更加全面、深入了解境內上市公司，通過優質的中國資產吸引更多國際長期資本。
此次參會的境內上市公司來自消費、醫療健康、能源、信息科技、製造業、交通運輸、金融等多元行業，多為所屬領域的龍頭企業，具備廣闊的全球視野和多年的國際業務開展經驗，股權結構中，來自境外投資機構的資金已有相當比重。參會的境外投資機構則來自全球，包括主權基金、保險公司等長線基金和知名多策略基金巨頭，長期活躍在各個資本市場。
兩天時間裡，59場路演活動密集展開，共計328人次參與。通過面對面溝通，上市公司和投資機構一致認為，這是一場難得的高規格跨境交流。境內上市公司主要由董事長、董秘等高級管理人員帶隊，對境外投資機構所關切的公司經營狀況、戰略佈局等關鍵問題直接回應，讓投資機構對公司持續發展的動力有了直觀了解、對公司未來的成長韌性建立起信心。部分大消費、大健康賽道的上市公司更是備受投資機構追捧關注，就企業將如何升級轉型，向專業化、國際化發展邁進，投資機構與上市公司進行了長時間的深入探討。眾多主流投資機構所提出的關切和建議也讓上市公司對在全球新格局下，如何應對挑戰和變化，吸引國際長期資本、穩步提升全球競爭力有了更深刻的認知。不少上市公司表示，希望可以在更多海外市場開展這樣開放而務實的交流活動，讓他們能夠真正了解不同市場和不同類型投資機構的「個性」。
作為與會上市公司代表，興業銀行行長陳信健表示，興業銀行正是在與資本市場的良性互動中快速發展，實現了自身價值和社會價值的共贏。當下，中國已進入以高質量發展推進中國式現代化建設的新階段，價值型企業在中國資本市場和中國經濟發展中將承擔更多責任，發揮更大作用。
香港作為國際金融中心，以其成熟開放的金融體系和市場環境，吸引著全球投資者，是境內企業「走出去」的重要「橋頭堡」。深圳證券交易所、上海證券交易所等交易所相關代表在活動上表示，亦將進一步推動境內與境外市場的互聯互通，落實高水平制度型對外開放，不斷完善面向上市公司和境外投資機構的服務體系建設。
本次活動的支持機構華泰證券近年來積極服務國家高水平開放。通過不斷深化跨境聯動，公司已實現對中國香港、美國、歐洲、新加坡等成熟市場的覆蓋，依託境內外投行一體化以及多市場上市經驗優勢，為企業提供全產業鏈解決方案，今年以來，已協助多家企業在境內外不同市場成功上市。基於對中國企業、中國資產及中國投資者的深刻理解，華泰證券將繼續為更多境外投資者持續引薦中國特色資產並引導國際資本進入中國市場，同時服務中國企業「走出去」，助力企業對接境內外產業資源和投資者，主動參與全球競爭，拓展未來的長期發展空間。
話題 Press release summary
部門 金融
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