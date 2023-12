Friday, 8 December 2023, 12:55 HKT/SGT Share: 巨星傳奇(6683.HK)榮獲《AM730》頒佈「傑出上市公司大獎2023」

香港, 2023年12月8日 - (亞太商訊) - 12月5日,由《AM730》、《鳳凰網港股》與德勤中國聯合舉辦的「傑出上市公司大獎2023」獲獎名單正式公佈。今年共有22家企業上榜,包括長江實業(001.HK)、中華煤氣(003.HK)、華潤電力控股(0836.HK)、新鴻基地產(0016.HK)、及今年剛剛上市的巨星傳奇(6683.HK)等。 該獎項至今已舉辦至第十四屆,旨在表彰於股票市場、業務增長等方面有出色表現的上市企業。獲獎名單由專業團隊選出,並由基金經理、資深股評人及股票分析師等擔任評審委員評核,在兩地傳媒界、財經界、商界以及投資界均具有較高影響力。 巨星傳奇獲獎後表示,公司榮獲「傑出上市公司大獎2023」充分展現了資本市場對公司業務發展、企業營運的高度認可;公司將在未來不斷豐富業務發展模式,積極應對市場挑戰,為股東及客戶創造更高價值。 巨星傳奇(6683.hk)獲頒「傑出上市公司大獎2023」 今年港股市場持續維持弱勢,巨星傳奇憑藉自身獨特的盈利模式和投資亮點跑贏市場。股價自上市以來持續高企,一度升高至10.28港元,較招股價4.25港元漲241.8%,從一眾新股中脫穎而出。 據了解,巨星傳奇的業務由IP 創造與運營以及新零售兩部分組成,在IP創造及營運與新零售業務的雙輪驅動下,巨星傳奇既能夠讓兩個業務獨立產生收入,同時彼此之間可以產生聯動,其協同效應形成可觀的流量閉環以獲取收入。而近期,由巨星傳奇投資並製作的周杰倫的真人秀綜藝節目《周遊記2》在浙江衛視開播,首集即創收視率第一的佳績,在國內引起熱議。



話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network