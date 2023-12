Friday, 8 December 2023, 09:27 HKT/SGT Share: AsiaPresswire在香港向數字貨幣和區塊鏈行業推出GTP-PRHelper AI新聞發佈工具

香港, 2023年12月8日 - (亞太商訊) - AsiaPresswire推出了其全新GTP-PRHelper AI寫作和翻譯和新聞發佈助手,旨在大幅提高香港快速擴張的加密貨幣和去中心化金融(DeFi)生態系統的生產力。 在香港的產品發佈會上,AsiaPresswire首席技術官Bruce Wong展示了GTP-PRHelper的先進自然語言生成能力如何説明本地加密公司、區塊鏈項目和其他從業者提高效率並擴大全球影響力。 Bruce Wong表示:“過去幾年,作為東西方門戶的香港,孕育了繁榮的加密貨幣交易所、投資者、科技初創公司和其他區塊鏈組織的生態系統。GTP-PRHelper為這些從業者提供了進行更有效全球化傳播所必需的強大自動化支持。” 根據Wong的說法,GTP-PRHelper允許用戶只需輸入所需的標題和關鍵字,就可以立即生成高品質的英文、中文和多語種新聞稿草稿。該AI寫作助手已經在數百萬高品質的新聞稿中進行了廣泛優化,可以 Instantly generate human-like content that meets global media publishing standards 生成類人內容,滿足全球媒體的出版標準。 Wong解釋稱:“通過在幾秒鐘內自動生成完善的新聞稿草稿,GTP-PRHelper為香港的加密和DeFi公司節省了大量時間,使其可以專注於核心業務戰略,而不是重複的手動內容創建。它實現了巨大的生產力飛躍。” Wong指出,GTP-PRHelper立即翻譯新聞稿成21種語言的功能,使其在當今全球化的加密和DeFi行業中進行全球觸達變得非常寶貴。 他說:“GTP-PRHelper使得香港區塊鏈領域的初創公司也能夠高效地向全球媒體、投資者和社區發佈新聞和更新,而無需語言障礙。該工具基本上能夠平衡小公司建立全球知名度和認可度的環境。” 根據Wong的說法,GTP-PRHelper背後的先進自然語言模型通過學習實際使用情況而不斷改進。 他說:“客戶利用我們的AI助手滿足新聞稿需求的次數越多,它就越能準確地捕捉特定的品牌語音和溝通風格。” Wong補充說,GTP-PRHelper內置了品質保證功能,可以在發佈之前檢查和完善草稿的格式、拼寫、語法和詞不達意的問題。 他解釋說:“它提供了一種端到端的解決方案,可以在簡化的自動化工作流程中生成無瑕疵的、可直接提交的新聞稿。” 測試GTP-PRHelper的加密和分散式金融公司的初步回饋非常積極。 Wong說:“我們從初期用戶處獲得的回應非常令人鼓舞,從業者稱讚該工具完全消除了重複的手動任務並無限擴展高品質的輸出。” 他透露:“一家風險投資公司告訴我們,GTP-PRHelper使他們的新聞稿產出提高了8倍,同時顯著提高了一致性。他們計畫利用AI助手加速投資組合公司的公關週期,這是很棒的驗證。” 展望未來,Wong認為GTP-PRHelper在為香港蓬勃發展的加密和區塊鏈社區開闢公關機會方面具有巨大潛力。 他說:“通過極大地降低專業內容生產的時間和成本壁壘,我們的AI助手使公關在運營和財務上更易於獲得初創公司和較小行業參與者的使用。” 總結香港的推出情況,Wong重申,GTP-PRHelper將為香港的加密行業公關、市場行銷和傳播專業人士帶來變革性的工作流程改變。 他總結說:“我們熱切期待看到這一創新如何塑造贏得媒體結果,並擴大香港作為亞洲首要加密和區塊鏈中心的全球知名度。” 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、機構、組織和企業提供新聞稿發佈解決方案。他們的公關、SEO和連結專家團隊説明客戶通過策劃的公關專案,使用線上溝通來戰略性實現業務目標。他們為客戶提供網路溝通問題方面的建議,幫助提升形象和前景。AsiaPresswire將新聞傳播給全球的媒體、新聞剪報服務、新聞聚合網站和社交網路。他們利用創造性的溝通工具、人才、專業知識和資源為客戶創造價值。欲瞭解更多關於GPT-PRHelper以及它如何幫助香港加密貨幣和分散式區塊鏈金融的新聞公關工作,請訪問:https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, Advertising & Media, Blockchain Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 6, 2023, 09:20 HKT/SGT AsiaPresswire通過GPT-PRHelper擴展業務至中東地區提供阿拉伯語新聞稿發佈服務 Dec 1, 2023, 09:05 HKT/SGT AsiaPresswire押注人工智慧改變新加坡加密貨幣和去中心化金融企業的新聞稿發佈工作流程 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   