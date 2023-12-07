5個申請花旗Plus帳戶的理由

香港, 2023年12月7日 - (亞太商訊) - 在家中輕鬆升級您的銀行和投資體驗，使用花旗Plus帳戶。 有了 花旗Plus帳戶，您可以享受無縫的行動銀行體驗，因為它可以讓您在投資、購物和賺取獎勵的同時增強儲蓄。 這樣，您可以透過智慧型裝置上的幾次點擊管理財務和投資需求。

花旗Plus如何幫助您提升生活方式

以下是開設花旗Plus帳戶對您有益的5個理由：

花旗Plus金融卡：成功開設花旗Plus帳戶後，您無需等待太長時間即可獲得花旗Plus金融卡，大約在5個工作天內將為您發卡。 透過這張金融卡，您可以輕鬆在ATM提款或用於購物。

花旗Plus信用卡：申請花旗Plus信用卡，享受廣泛的福利，從線上和健身會員交易到購物和用餐需求。 您還可以為所有符合資格的交易賺取積分。 立即申請花旗Plus信用卡，享有1,600港元的現金回饋和額外利率。

額外利息收益：花旗Plus帳戶持有人存入港幣50,000元的新鮮資金可獲得港幣200元的現金回扣，並可享受1個月外幣定期存款的3.5%年利率，每個選擇的貨幣最高可達 100,000元港幣。

投資：透過花旗Plus帳戶和花旗行動應用，您可以在單一平台上即時交易香港、美國、上海和深圳的股票。 今天在線上開設香港和美國股票帳戶，即可享有高達港幣500元的現金回饋和首3個月的買入佣金豁免。 此外，轉入香港、美國、上海和深圳股票時，還可賺取高達港幣10,000元的現金獎勵。

保險：透過花旗行動應用購買壽險和旅遊保險，為生活的不確定性做好準備。 身為花旗Plus帳戶持有人，成功申請蘇黎世生活保險計畫時，您在首個保單年度將獲得為期6個月的保費豁免。

最後的思考

立即申請花旗Plus帳戶，隨時隨地享有銀行、投資和保險服務。 您也可以考慮開設花旗利息激勵帳戶和貨幣管理帳戶，以充分利用花旗Plus帳戶的優勢。 如果您有進一步的問題，請與花旗銀行團隊聯絡。

花旗銀行香港

花旗銀行香港為消費者和機構提供一系列金融產品和服務，包括消費和投資銀行、信用卡和個人貸款。 花旗銀行香港旨在為客戶提供全面和創新的解決方案，以滿足其在亞太地區客戶基礎中日益複雜的策略，以應對不斷變化的金融格局。

內容反映了文章作者的觀點，不一定反映花旗或其員工的觀點。 請在花旗銀行香港網站上閱讀有關文章中資訊的準確性或完整性的產品和優惠。

聯絡資訊

Sonakshi Murze

Manager

sonakshi.murze@iquanti.com

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network