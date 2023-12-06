AsiaPresswire通過GPT-PRHelper擴展業務至中東地區提供阿拉伯語新聞稿發佈服務



迪拜，阿聯酋，2023年12月6日 - (亞太商訊) - AsiaPresswire已經擴展業務至中東和北非(MENA)地區，通過其突破性的人工智慧解決方案GPT-PRHelper為阿拉伯語新聞稿撰寫和發佈提供服務。這一舉措讓阿拉伯世界的公司能夠利用先進的自然語言生成技術進行更高影響力的溝通。 根據AsiaPresswire首席技術官Bruce Wong介紹，GPT-PRHelper提供了理想的功能來服務于目標人群是MENA地區受眾和媒體的公關專業人士和品牌。Wong說:“作為支援的21種語言之一，GPT-PRHelper可以輕鬆地撰寫和發佈針對當地市場定制的新聞稿。我們的人工智慧助手讓客戶可以快速地在阿拉伯世界分享新聞。” GPT-PRHelper的自動多語言輸出適合在文化多樣的MENA地區的公司。用戶不僅可以用阿拉伯語發佈新聞，還可以用英語、法語和其他主要當地語言立即產出新聞稿，實現更廣泛的互動。 當使用者提供標題和關鍵字時，該人工智慧解決方案可以自動創建草稿，從而顯著提高中東公關團隊的工作效率。GPT-PRHelper以經過數百萬樣本培訓的新聞稿格式進行寫作，騰出時間用於戰略規劃。 GPT-PRHelper具有持續學習能力，可以在客戶越來越多地使用時不斷改進和適應客戶需求。該人工智慧在捕捉目標市場的品牌風格和語調方面變得越來越優秀。 早期使用者歡迎GPT-PRHelper加速阿拉伯語和其他語言當地語系化新聞稿創作的能力。客戶驚訝地發現他們可以瞬間生成優質的草稿，以更快地在MENA地區的印刷、廣播和線上媒體進行發佈。 該人工智慧解決方案為大型和小型公司提供了精細的多語言公關能力。GPT-PRHelper增強了品牌與高增長MENA地區多元受眾的連接，以支持阿拉伯語區域公關的發展。 Wong說:“我們很興奮可以將這項尖端創新引入中東和北非地區。GPT-PRHelper將改變品牌與該地區媒體和利益相關方互動的方式。” 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、機構、組織和企業提供新聞稿發佈解決方案。他們的公關、SEO和連結專家團隊説明客戶通過策劃的公關專案，使用線上溝通來戰略性實現業務目標。他們為客戶提供網路溝通問題方面的建議，幫助提升形象和前景。AsiaPresswire將新聞傳播給全球的媒體、新聞剪報服務、新聞聚合網站和社交網路。他們利用創造性的溝通工具、人才、專業知識和資源為客戶創造價值。欲瞭解更多關於GPT-PRHelper以及它如何幫助阿拉伯企業通過新聞稿拓展企業品牌和銷售，請訪問：https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

