冠君產業信託旗下花園道三號暖意點亮中環核心商業區

夥拍豐盛社企學會合辦Christmas “Sharelebration”!

聖誕社企市集嘉年華 反應熱烈

冠君產業信託主席羅嘉瑞醫生(右三)、冠君產業信託行政總裁及執行董事侯迅女士(左三)、豐盛社企學會主席紀治興博士太平紳士(左二)、豐盛社企學會發展總監吳翠珊小姐(左一)、音樂兒童基金會創辦人及藝術總監龐倩渝小姐(右二)、音樂兒童基金會創辦人及行政總監龐秋雁小姐(右一),一同為花園道三號主持2023聖誕亮燈儀式及祝酒。 香港, 2023年12月5日 - (亞太商訊) - 聖誕將至,冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」)(股份代號:2778)旗下的花園道三號於12月首次聯同本地非牟利機構豐盛社企學會及旗下「十一良心消費運動」舉辦聖誕最大型的戶外聖誕社企市集嘉年華Christmas Sharelebration!,並設置10米高聖誕樹及閃爍星海階梯裝飾,商社一心成功帶動人流,令花園道三號位處的中環核心商業區充滿節慶氣氛。 Christmas Sharelebration! 聖誕社企市集嘉年華於剛過去的周五及周六(12月1-2日)舉行,是次乃花園道三號首次舉辦大型戶外社企市集,超過20間本地社企售賣心思應節食品和禮品、手作產品,並提供趣味工作坊體驗予寫字樓租戶、非牟利機構及公眾人士。當日參與社企包括:愛同行、糕點時光﹑Mindful Sparks、嗎哪、兩生花、香公所、Life To Life等等,展示如何以新的切入點為社會提供可持續的發展方案。 除了附近的上班族,兩天活動更吸引不少家長帶同小朋友前來參與,慶祝聖誕的同時支持良心消費,身體力行,為弱勢社群創造就業和培訓機會、推動文化共融、公平貿易。花園道三號更特別邀請200位本地基層兒童家庭於12月2日參與活動,並額外捐出200份聖誕禮物包予基層家庭,讓他們歡度佳節。 亮燈儀式更特別邀請「音樂兒童基金會」的「鷹君音樂兒童合奏團」表演聖誕樂曲。 兩天市集活動吸引不少家長帶同小朋友前來參與,慶祝聖誕及參加互動工作坊的同時支持良心消費。 市集首天(12月1日)舉行了聖誕亮燈儀式,主禮嘉賓包括:冠君產業信託主席羅嘉瑞醫生、冠君產業信託行政總裁及執行董事侯迅女士,豐盛社企學會以及音樂兒童基金會一眾代表出席,點亮10米高聖誕樹及閃爍星海階梯。花園道三號一向積極支持音樂藝術,亮燈儀式更特別邀請「音樂兒童基金會」的「鷹君音樂兒童合奏團」表演了兩首聖誕樂曲,50多位極具音樂潛能的年輕人,以熟悉的聖誕旋律配合悅耳的歌聲為大家報佳音,歡樂和美妙的音樂將現埸節日氛圍推至高峰,他們熱情和精湛的表演也贏得觀眾們熱烈的掌聲。音樂兒童基金會成立於2013年,主要為16歲以下的基層兒童提供免費及優質音樂教育,今年適逢基金會成立十周年,令表演倍添意義。由鷹君集團贊助的鷹君音樂兒童合奏團於2018年5月成立,目的是透過大師班、音樂交流團、大型表演及獎學金等活動,為表現優秀的畢業生提供音樂深造的機會,並希望培養學生在音樂以外的全人發展,使他們能以音樂回饋社會,創造正面價值。 冠君產業信託行政總裁侯迅表示:「支持共融及可持續發展一直是冠君產業信託管理哲學及企業文化中不可或缺的重要部分,我們積極將此理念融入業務範疇,為企業以至業務所在的社區創造長遠價值。藉著聖誕佳節,花園道三號和豐盛社企學會攜手合作,將商界和社企的連結緊繫一起,共同推動我們的租戶、社區及公眾支持良心消費、達致關愛共融。我們亦邀請了200位來自四個社企及慈善團體的弱勢兒童家庭,到場參加多項益智有趣的互動工作坊和欣賞表演,貫徹Share and Celebrate理念,為節日增添意義。」 豐盛社企學會總幹事吳翠霞博士表示:「我們十分高興今次首度與花園道三號合作舉辦聖誕社企市集,邀請一眾社企來到中環與不同持份者分享他們別具意義的產品和服務。我們希望以今次活動作試點,在未來能發堀更多合作的機會一起推動良心消費,促進更多商界和社企之間的協同效應,肩負社會責任和創造共享價值。」 花園道三號的聖誕樹及閃爍星海階梯將會一直陪伴市民歡度聖誕至今年年底,在這個充滿歡樂和愛的節日,大家不妨與朋友、家人和摯愛一同在璀璨閃爍的聖誕裝飾下留影,期昐新一年的到來。 花園道三號聖誕樹及閃爍星海階梯裝飾 日期:即日起至2023年12月31日 地點:中環花園道三號 關於花園道三號 作為冠君產業信託旗下地標級物業之一,花園道三號為一幢位於中環的現代化甲級寫字樓綜合大廈,由冠君大廈、中國工商銀行大廈、一個零售平台、健身室及可容納逾500輛汽車的停車場組成,總面積超過1,600,000平方呎。作為城中的綠色愜意工作間,物業致力透過提供優質配套、設施優化及舉辦社區項目,為租戶、訪客及其他持份者營造健康的工作環境。花園道三號在綠建環評既有建築(BEAM Plus)中以全港最高評分獲得鉑金評級,連同首幢獲得WELL健康建築標準的鉑金評級的既有樓宇,令其成為「雙鉑金」認證的建築。 網址:https://www.threegardenroad.com 關於豐盛社企學會(FSES) 豐盛社企學會成立於2011年,是香港首個以知識型義工結合而成的非牟利組織,旨在召集各界專業人士成為義工,以知識和經驗推動香港社會企業及社會創新的發展。其所籌辦的活動,涉獵政、商、社、學、民等各界別,讓香港社創得以深化扎根,同時着意創建一套可以落實執行的知識體系,以知識推動社創實踐,以社創轉化城市。 網址:https://fses.hk/ 關於十一良心消費運動 (TECM) 「十一良心消費運動」是豐盛社企學會主辦的重點社創項目之一,平台集結政府、商界、社會企業、機構及義工的參與,致力推動跨界別合作,支持社會企業發展,並鼓勵大眾以消費改變世界。 網址:https://www.tecm.hk



