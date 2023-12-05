透雲生物引領餐飲界新「潮流」 萊茵衣藻獲逾百家知名餐飲品牌及米芝蓮餐廳入饌



香港, 2023年12月5日 - (亞太商訊) - 專注於中國健康飲食行業的透雲生物科技集團有限公司（「透雲生物」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1332.HK）旗下萊茵衣藻廣受消費者及餐飲界高度認可。自正式投產以來，萊茵衣藻除打入消費食品市場外，更獲逾百家知名餐飲品牌及米芝蓮餐廳入饌，並經已進入火鍋、中式正餐及西餐等各種菜餚類別，為大眾提供營養豐富及高健康元素的養生原料，務求成為改善人類健康及促進地球碳中和的中堅力量。 作為自然界的天然微藻和綠色健康食品的重要原料，萊茵衣藻被冠以「綠色細胞工廠」和「綠色酵母」的美名。萊茵衣藻是使用先進發酵技術生產的綠色食物，其富含蛋白質、維生素A、鐡質等豐富營養之特性，被視為未來健康飲食的首選。透雲生物的萊茵衣藻獲美國食品藥物管理局（FDA）的公認安全（GRAS）認證，並通過新加坡和香港等地專業機構的食品安全審查，去年獲中國國家衛生健康委員會正式批准為「新食品原料」，標誌著各國政府對萊茵衣藻的高度認可。透雲生物早於2020年已投入大量資源發展萊茵衣藻相關生物科技技術，並在山西省長治市建成年產4,000噸萊茵衣藻的工業化生產工廠。繼第一期項目於2021年第二季開始投產後，工廠目前已正式開展工業化量產，成為全球最大藻類生產工廠。 透雲生物董事會主席兼執行董事王亮先生表示：「為積極把握黃金發展機遇，集團採取策略性的市場發展規劃，實現為人類提供具營養價值、健康及環保食物來源之企業核心目標。消費市場方面，我們加深消費者對萊茵衣藻及其衍生品的認知及認可，建立潮流快消品和專業兩個生產系列，並開發線上線下多個銷售渠道及合作方式，提升產品及品牌的市場曝光率。產業市場方面，集團致力推動萊茵衣藻進入更多細分市場及消費場所，積極開發產業客戶。我們很欣喜，憑著團隊多年之努力，萊茵衣藻以其種類多樣化、味道可口、健康功效明顯等特性，不斷獲得餐飲界及消費市場的關注及認可。」 隨著民眾的健康意識提升，萊茵衣藻已在全國餐飲界掀起一陣新的主食浪潮，目前已被超過100家知名餐飲品牌及米芝蓮餐廳使用。當中，北京米芝蓮一星餐廳「蘭齋」利用萊茵衣藻開發出一款健康主食。此外，國內知名連鎖港式餐廳「港麗餐廳」推出了含有萊茵衣藻的中式牛肉麵及三文魚西式藻麵等新品；「榮川菜」、「全福樓」以及宣導可持續性生活理念的「花廚」等餐廳亦將萊茵衣藻納入其新開發的菜餚中。值得留意的是，以萊茵衣藻製成的富硒衣藻麵更獲江蘇餐飲協會評選為「中餐養生菜品」。由於萊茵衣藻其優異的蛋白及豐富的微量元素組合對人體的健康有著積極的影響，消費者對其的關注度不斷攀升，於零售市場額亦不斷擴大─ 國內主流電商平台如天貓及京東，以及大型商超如武商超市及麥德龍等均有售盒裝萊茵衣藻麵，備受消費者追捧。 王亮先生補充：「眾所周知，硒是人體不可缺少的微量元素，有抗癌、提高免疫力及抗氧化等眾多功效，每天10克萊茵衣藻即達到國家推薦攝入硒的標準（每天60微克），實屬難得，因此我們對萊茵衣藻和微藻產品業務的發展前景充滿信心。集團將持續通過探索生命科學及開發生產技術，為大眾提供健康食品、倡導健康理念及採用環保生產方式。透雲生物將不斷提升產能，擴大生產規模，以更多樣化的方式為消費者及餐飲企業提供服務。在餐飲界的發展是為了更好的引領C端消費市場，集團即將推出經過認證的低GI速食麵、代餐粉、生元粉、排它粉及飲料面向廣大消費者市場。集團亦將積極攜手餐飲品牌共同推出聯名零售產品，探索更多增長可能性，目標成為餐飲界的『華為』。集團將繼續密切留意市場趨勢，滿懷信心地迎接未來的機遇與挑戰，策略性擴大市場份額和提升盈利能力，長遠為股東予以最佳的回報。」 關於透雲生物科技集團有限公司 透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332.HK）主要從事萊茵衣藻產品業務、包裝產品設計、研發、生產及銷售業務，同時亦為向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務超過三十載，在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間，目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務，擁有長期穩定的客戶群。自2020年起，集團多元化發展業務範圍至萊茵衣藻、微藻產品業務，並與山西省長治市潞城區人民政府合作建設全球首座萊茵衣藻工廠，以展開萊茵衣藻工業化量產。 如欲查詢更多資料，請瀏覽集團網站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



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