Monday, 4 December 2023, 21:00 HKT/SGT

來源 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium在2024年首次生產前已獲得充分資金支持

佛羅裡達州博卡拉頓, 2023年12月4日 - (亞太商訊) - 重要訊息 - 直接以溢價形式向Atlas Lithium進行投資,並與兩家頂級鋰化工公司, 盛新鋰業集團和亞化實業集團簽訂了Atlas Lithium電池級斑晶石精礦生產的第一階段的購銷協議。 這兩家公司分別是特斯拉、比亞迪和LG等公司的氫氧化鋰供應商。 高盛擔任了Atlas Lithium在這些交易中的財務顧問。 - 盛新和亞化已向Atlas Lithium承諾總計5000萬美元,其中1千萬美元為每股29.77美元的股權(較最近VWAP溢價10%),4千萬美元為非稀釋性預付款,以換取 Atlas Lithium第一階段鋰精礦產量的80%。 - 透過這些交易,Atlas Lithium已獲得了完全足夠的資金,以涵蓋其首次生產的預計總資本支出,達到4950萬美元。 - 透過採用模組化DMS技術並與當地第三方簽約進行初步破碎和採礦操作,加速的生產時間表將得以實現。 第一階段的DMS工廠已經設計和購買完成;它正在專業設施建造,並將於2024年透過空運運送到巴西。 - 第一階段的年化生產目標為截至2024年第四季達到15萬噸電池級斑晶石精礦,今天宣布的購銷協議總計包括12萬噸,每方分別接收6萬噸。 Atlas Lithium計畫的第二階段旨在於2025年年中將產能提高至30萬噸。 第二階段的產能尚未被承諾。 - Atlas Lithium已經處於良好的位置,有望成為全球最高品質、最低成本的鋰生產商之一。 DMS是一種環境可持續的技術,而且公司的專案在其營運地區得到了社區的強大支持。 Atlas Lithium公司(NASDAQ:ATLX)(以下簡稱「Atlas Lithium」或「公司」),作為一家領先的鋰勘探和開發公司,高興地宣布已充分融資其早期收入策略,旨在使公司在2024年第 第四季實現生產。 Atlas Lithium估計第一階段資本支出(「CAPEX」)總計4,950萬美元,用於在巴西的鋰谷進行斑晶石精礦的採礦和生產。 如本新聞稿所述,這項CAPEX現已由亞化和 盛新兩家鋰產業領導企業承諾的5,000萬美元融資。 購銷協議 Atlas Lithium的斑晶石精礦品質極高,經過廣泛的冶金試驗驗證,加上該專案適合露天採礦和簡單的密度介質分離(「DMS」)處理,引起了全球各方投資和合作的濃厚興趣 。 在經過包括多方專案現場考察在內的流程後,Atlas Lithium 選擇與盛新和亞化合作,它們是世界上最大的兩家氫氧化鋰生產商之一。 Atlas Lithium的電池級斑晶石精礦是一種專為化學轉化工廠定制的產品,這些工廠將其加工成氫氧化鋰,這是將鋰加工為最終用於電池的下一步。 憑藉卓越的技術、與一流客戶(如比亞迪(全球最大的電動車製造商)、特斯拉(第二大電動車製造商)和LG等)的緊密關係,以及對高品質、永續鋰生產 的承諾, 盛新和亞化分享Atlas Lithium推動全球向綠色能源過渡的願景。 此外,Atlas Lithium的業務發展團隊不希望依賴將公司產品放在現貨市場上,因為這種方法的變數較大,經濟吸引力遠不如與亞化和 盛新等一流客戶簽訂採購協議。 深圳盛新鋰業集團股份有限公司(以下簡稱「 盛新」)成立於2001年,總部位於中國成都,是一家在深圳證券交易所上市的公司,市值約28億美元。 盛新的核心業務是鋰電池材料的生產和銷售,主要產品包括鋰精礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和鋰金屬。 目前,該公司在德陽和遂寧建設了總產能為72,000噸的鋰化學品生產基地。 盛新目前正在印尼建造新的60,000噸鋰化學項目,預計2024年上半年完成。 盛新的主要客戶包括比亞迪、寧德時代、LG化學等產業領導者。 四川亞化實業集團股份有限公司(以下簡稱「亞化」)成立於1952年,總部位於中國成都,是一家在深圳證券交易所上市的公司,市值約22億美元。 亞化是一家多元化的化學公司,涉足鋰化學產品等多個領域。 亞化目前年產鋰化學品超過70,000噸,包括工業級和電池級的碳酸鋰和氫氧化鋰。 亞化計畫在2025年將其鋰鹽產能擴大至10萬噸以上。 亞化的主要客戶包括寧德時代、特斯拉和LG能源解決方案。 Atlas Lithium業務發展副總裁尼克·羅利(Nick Rowley)表示:「在我在Galaxy Resources(現在是Allkem)的時候,我有幸與盛新和亞化一起合作。這兩家公司是Galaxy產品的頂級 購買商之一,也是我們在那裡取得成功的重要合作夥伴,是西澳大利亞卡特琳山鋰礦的主要購銷合作夥伴。我很高興能夠獲得他們對Atlas Lithium的支持,使其有望成為巴西著名的鋰 谷地區下一個高品質的鋰精礦生產商。” 該公司執行長兼主席馬克·福加薩(Marc Fogassa)補充說:「我對多方對Atlas Lithium表現出的濃厚興趣感到受寵若驚。最終,我們選擇與兩家出色的公司合作,它們迅速而主動地 將這一機會推向成功。在最小程度地稀釋股東的情況下成為鋰生產商的能力是一個重要的成就。與頂級終端用戶建立穩固的客戶關係對於Atlas Lithium成為高品質鋰的重要供應商的 雄心也至關重要。因此,這一宣告標誌著Atlas Lithium追求一流生產商地位的轉折點。” 有關新聞稿中描述的協議的詳細資訊可在公司今天向美國證券交易委員會提交的8-K表格中找到。 購銷協議的有效期限為5年,同時允許在Atlas Lithium發生變更控制交易的情況下提前終止。 該公司認為,由於其斑晶石的品質和團隊的可信度,購銷協議的定價非常有吸引力。 Atlas Lithium電池級斑晶石精礦的定期銷售價格將根據基於全球氫氧化鋰價格的公式計算。 氫氧化鋰的價格由中國、日本和韓國的主要正極製造商確定的進出口定價的歷史數據所定義。 早期收入策略 憑藉著明確界定的初始Anitta脈石和積極的冶金試驗結果,Atlas Lithium的技術團隊決定加速其100%擁有的尼維斯計畫的生產時間表。 最初的目標是在2025年實現30萬噸/年的斑晶石精礦產量,作為第二階段。 然而,該公司現在的目標是在2024年第四季開始初步生產高達15萬噸/年的斑晶石精礦。 這項加速的生產時間表將透過採用模組化DMS技術和簽訂初始破碎和採礦作業的合約來實現。 直到初步生產和收入開始,CAPEX總估計為4,950萬美元,其中包括已購買的模組化DMS工廠、所有土木工程和採礦實施工作,以及一個備用儲備。 為實現加速的生產計劃,該公司將利用模組化DMS處理廠,這是一種在巴西鋰加工領域尚未使用的設計和方法,可加快建造速度。 圖1和圖2展示了Atlas Lithium模組化工廠的整體設計,目標銘牌產能高達15萬噸/年的斑晶石精礦。 第一階段的前兩個DMS模組目前正在建設中,預計將於2024年4月交付到巴西。 圖1 - Atlas Lithium設計的模組化DMS工廠,目標銘牌產能高達15萬噸/年的斑晶石精礦。 圖2 - Atlas Lithium設計的模組化DMS工廠旋轉視圖,目標銘牌產能高達15萬噸/年的斑晶石精礦。 礦山開發也取得了顯著進展,有明確定義的礦體使公司能夠制定全面的採礦計劃。 地質建模團隊已完成了初始採礦區域的詳細區塊模型,這有助於外部顧問設計最佳露天礦輪廓。 初始採礦計畫著重於Anitta 2和3脈石,圖3展示了Anitta 2的橫斷面,上面覆蓋著Anitta 2露天礦的礦坑外圍。 處理廠和Anitta 2露天礦場的佈局可在圖4中看到。 圖3 - Anitta 2的橫斷面,上面覆蓋著礦坑外圍,是第一個露天礦場的位置。 圖4 - 尼維斯計畫處理廠和Anitta 2露天礦場的布 在加速啟動2024年生產的同時,公司繼續進行積極的勘探鑽探活動,大多數鑽機全天候運作。 最近的勘探活動發現了幾個有希望的新脈石,還有許多目標尚未經過測試(圖5)。 在Atlas Lithium最近聘請的首席地質長詹姆斯·阿布森(James Abson)的技術領導下,公司計劃於2024年第一季度發布首次資源評估報告,與首次初步經濟評估同時進行。 同時,為了圍繞第二階段30萬噸/年電池級斑晶石精礦的生產目標,公司正在推進某些技術領域,以便在2024年第二季發布明確的可行性研究報告。 圖5 - 尼維斯計畫內六個新的有希望的目標區域(分別標為目標區域1至6),補充了已確認的四個含斑晶石礦化的脈石體(分別標為Anitta 1至4)。 整體而言,公司的核心策略始終致力於強而有力的ESG原則。 Atlas Lithium專注於可持續生產高品質的斑晶石精礦,包括最大程度地實現水循環利用、採用無堤壩的100%幹堆尾礦、在鋰濃縮過程中避免使用有害化學藥品,以及計劃利用可 再生能源進行發電。 此外,公司繼續建立公共和私人夥伴關係,推動傑基廷雄哈谷地區的發展,並以成為可持續的就業創造者,惠及當地社區,為此感到自豪。 關於Atlas Lithium有限公司 Atlas Lithium Corporation(NASDAQ:ATLX)專注於推進和開發其在巴西鋰谷的100%擁有的硬岩鋰項目,這是巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)著名的鋰礦區。 此外,Atlas Lithium對其他電池和關鍵金屬,包括鎳、稀土、鈦和石墨,擁有100%的礦權所有權。 該公司還持有Apollo Resources Corp.(一家私人公司;鐵礦)和Jupiter Gold Corp.(OTCQB:JUPGF)(黃金和石英岩)的股權。 免責聲明 本新聞稿包含依據1933年證券法第27A條及1934年證券交易法第21E條的前瞻性陳述。 前瞻性聲明是基於Atlas Lithium及其子公司當前的計劃、估算和預測,並受到固有的風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果與前瞻性聲明不一致。 這類陳述包括但不限於關於市場和行業段成長、對新產品和現有產品的需求和接受程度的那些陳述;對生產、儲量、銷售、收入、利潤、利潤率或其他財務項目的任何預測 ;關於管理層未來營運計劃、策略和目標的任何陳述;關於未來經濟狀況或績效的任何陳述;與在巴西開展業務相關的不確定性,以及關於未來事件的任何假設、期望、預測、意圖或 信念。 因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。 以下因素等可能導致實際結果與前瞻性聲明不一致:專案進行中的地質技術分析結果;巴西的商業環境;一般經濟狀況、地緣政治事件和監管變化;資本的可近性;Atlas Lithium保持競爭地位的 能力;做空者企圖推低我們股價;以及對關鍵管理階層的依賴。 關於公司及其子公司的其他風險在公司於2023年10月20日向美國證券交易委員會提交的年度報告和10-Q表格的「風險因素」一節中有更全面的討論。 另請參閱公司在SEC提交的其他文件,所有這些文件都可在www.sec.gov上取得。 此外,任何前瞻性陳述僅代表公司今天的看法,並且不應被視為在任何隨後日期代表其觀點。 本公司明確否認有義務更新任何前瞻性陳述。 投資者關係:

