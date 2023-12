Monday, 4 December 2023, 10:37 HKT/SGT Share: Novationwire在印尼的媒體關係網絡促進新聞稿分發更高效

雅加達,印度尼西亞,2023年12月4日 - (亞太商訊) - 作為領先的新聞稿分發平臺,Novationwire利用其在印尼廣泛的媒體關係,使客戶能夠無縫接觸該國頂級記者和刊物。這種有針對性的覆蓋範圍使各個品牌能夠有效地與亞洲最有影響力的市場的相關受眾分享他們的新聞。 根據Novationwire印尼區域總監Ahmad Surya的說法,該公司的資料驅動方法和本地專業知識發揮了關鍵作用。他說:"我們維護著一個擁有5000多名記者和編輯的專有媒體資料庫,這些人來自印尼的報紙、線上和印尼線上新聞媒體。我們的AI會持續分析,根據每個客戶的行業、主題和目標讀者,識別最相關的連絡人。這種精准的定位可以確保新聞稿獲得最大的關注。" Novationwire的媒體列表建立還與主動外聯相輔相成。Surya解釋說:"我們有一個瞭解印尼媒體格局的經驗豐富的團隊,知道如何有效地向記者推介故事。這種個人化的接觸幫助我們在許多威望卓著的刊物上獲得報導。" 該公司的客戶從這些報導中獲得了巨大的回報。Surya說:"我們幫助印尼公司以及國際品牌通過重要的特寫文章增加知名度、建立思想領導力和驅動參與度。" Surya指出,客戶還可以從Novationwire的專有分析儀錶板中受益,它可以即時監控新聞稿的表現。他說:"我們透明的跟蹤可以説明客戶量化新聞稿分發活動的投資回報率。他們可以看到每個關注的詳細資料,從媒體管道到觸達範圍和參與度數據。" Novationwire計畫繼續優化其在印尼新聞稿分發管道。 Surya指出:"我們會不斷整合客戶的回饋來完善我們的策略。我們的目標是繼續創新新聞稿傳播的新方法,在這個有重大影響力的市場發揮作用。媒體格局正在迅速發展,但我們的靈活性和執行力將確保我們的客戶領先于曲線。" 展望未來,Novationwire印尼團隊的目標是擴大其優質媒體合作夥伴的組合。Surya說:"我們正努力增加媒體列表,特別是頂級商業、科技和生活方式刊物。這個更廣泛的平臺將賦能更多的品牌展示其價值、擴大其知名度,並最終在亞洲最具競爭力的商業環境之一中取得成功。" 關於Novationwire Novationwire是一家媒體技術公司,提供新聞稿分發、媒體資料庫、監控和分析,以執行集成的品牌新聞計畫。通過其人工智慧驅動的平臺,Novationwire使各種規模的組織都能輕鬆、高效、有效地進行新聞稿分發。欲瞭解更多資訊,請訪問Novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



