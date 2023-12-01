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Friday, 1 December 2023, 21:57 HKT/SGT
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來源 UBTECH ROBOTICS CORP LTD
「人形機器人第一股」 優必選通過港交所上市聆訊

香港, 2023年12月1日 - (亞太商訊) - 深圳市優必選科技股份有限公司（「優必選」或 「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）今日正式宣佈已通過香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市聆訊。

優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，並率先實現了人形機器人的商業化。截至2023年6月30日，優必選已服務全球50多個國家和地區，擁有900多家企業客戶，並已售出超76萬台機器人，在全球人形機器人尚處於技術探索和發展的早期階段，較早實現人形機器人商業化。於2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.08億元，年均增長率達16.7%，2022年營業收入同比增長23.4%，報告期內年度營業收入的增長不斷加速。

人形機器人業務對優必選科技營業收入的貢獻持續增加，2023年首六個月，該業務貢獻了724萬元收入，比上一年同期數據有顯著增加。2022年，人形機器人業務貢獻了5,184萬元的收入，同比增長三倍有餘，占公司總體收入額5.1%，相較於2020年、2021年均有大幅提升。得益於人形機器人較高的技術壁壘，人形機器人相關業務在2022年及2023年首六個月均保持50%以上的毛利率。

報告期（於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月，下同）內，優必選總營業收入約28.3億元，總研發投入近16億元，平均研發開支占總收入的56.5%。截至2023年6月30日，優必選全棧式技術擁有1,800項機器人及人工智能相關專利，其中逾380爲海外專利，全面整合了機器人技術（機器人運動規劃和控制技術以及伺服驅動器）及人工智能技術（計算機視覺及語音交互技術），共同賦能多項機器人與人工智能融合技術（SLAM及自主技術、視覺伺服操作及人機交互），並通過專有的機器人應用框架機器人操作系統應用框架（ROSA）實現功能及控制。

目前，優必選聚焦於人形機器人的三大應用場景，包括工業製造、商用服務和家庭陪伴。其中，智能製造將成爲人形機器人首個大規模應用的領域，人形機器人將重新定義AI時代的工人，把人從重複性的勞動中解脫出來。2023年，優必選研發了應用於工業領域的人形機器人Walker S，並與多家新能源汽車頭部企業合作，分階段規劃人形機器人在製造業場景中的應用。商用服務場景是人形機器人最快應用的市場，優必選首批人形機器人Walker X已落地沙特NEOM新未來城，成爲第一代大型人形機器人市民，提供智能化服務。而家庭落地場景則是人形機器人最具潜力的應用市場。

10月20日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，首次以單獨文件形式對人形機器人發展作出全面清晰的戰略規劃部署。意見指出，人形機器人集成人工智能、高端製造、新材料等先進技術，有望成爲繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性産品，將深刻變革人類生産生活方式，重塑全球産業發展格局。作爲人形機器人「國家隊」，優必選在技術攻堅、應用拓展方面有望獲得更多的發展機遇。



話題 Press release summary

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