AsiaPresswire押注人工智慧改變新加坡加密貨幣和去中心化金融企業的新聞稿發佈工作流程

新加坡, 2023年12月1日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的新聞稿發佈平臺AsiaPresswire已經在新加坡推出了其革命性的人工智慧寫作助手GPT-PRHelper,為這座城市日益繁榮的加密貨幣和去中心化金融(DeFi)行業帶來了新聞稿撰寫和發佈的高度自動化。 在宣佈GPT-PRHelper新加坡發佈的活動上,AsiaPresswire首席技術官Bruce Wong詳細解釋了該人工智慧解決方案將如何顯著提高該國加密貨幣和區塊鏈公司新聞稿的潛力。 Wong表示,“隨著加密貨幣採用和區塊鏈創新的快速增長,新加坡已經成為Web3初創公司和知名企業的中心。”“GPT-PRHelper提供了這些公司有效地向全球傳遞資訊所需的速度、品質和多語言功能。” GPT-PRHelper的自然語言生成技術允許使用者只需要輸入標題和關鍵字,就可以立即用英語、中文和其他主要語言生成新聞稿草稿。之後,人工智慧會將文本提煉至媒體的高標準。Wong解釋道,“GPT-PRHelper實現了公關工作中最費力的部分的自動化,騰出時間進行戰略規劃。” “現在,加密項目可以輕鬆生成針對全球發佈的定制新聞稿,並專注於其核心業務。” GPT-PRHelper的自動多語言輸出非常符合大多數加密貨幣和DeFi公司的全球化特點。他指出,“在這個行業,接觸國際受眾至關重要。”“我們的人工智慧助手讓新加坡的加密公司和區塊鏈項目可以同步用21種語言發佈新聞,吸引全球關注。”Wong表示,GPT-PRHelper內置的自然語言生成功能經過了大量訓練,可以以新聞稿的格式產出類人內容。他說,“我們在數百萬高品質的新聞稿上優化了該模型,以確保專業品質。”“該人工智慧以富有風格和語法正確的方式撰寫草稿,有效地傳達了客戶的資訊。” GPT-PRHelper可以不斷學習以提高其技能。他說,“客戶使用該人工智慧的次數越多,它捕捉客戶品牌語音和風格的能力就越強。”“用戶可以完全控制直至輸出達到他們的標準為止。”早期測試GPT-PRHelper的加密和DeFi公司給出了非常積極的回饋。Wong說,“客戶對節省的時間和擴大全球影響力的能力感到驚訝。”“他們現在可以將預算分配到公關策略上,而不是內容生產上。” 通過精簡新加坡加密行業的新聞稿撰寫,GPT-PRHelper將使較小公司也能發揮超出自身規模的作用。Wong說,“這提高了各公司獲得贏得媒體關注的機會,允許創業公司和利基角色與行業大名並駕齊驅。”“我們很興奮地看到我們的人工智慧助手將如何塑造新加坡的Web3公關格局。” 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、機構、組織和企業提供新聞稿發佈解決方案。他們的公關、SEO和連結專家團隊説明客戶通過策劃的公關專案,使用線上溝通來戰略性實現業務目標。他們為客戶提供網路溝通問題方面的建議,幫助提升形象和前景。AsiaPresswire將新聞傳播給全球的媒體、新聞剪報服務、新聞聚合網站和社交網路。他們利用創造性的溝通工具、人才、專業知識和資源為客戶創造價值。欲瞭解更多關於GPT-PRHelper以及它如何幫助新加坡加密貨幣和分散式區塊鏈金融的新聞公關工作,請訪問:https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of suppor team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



