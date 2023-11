Thursday, 30 November 2023, 15:01 HKT/SGT Share: 諾亞控股(紐交所:NOAH;港交所:6686)發佈2023三季度財報:穩健運營,平衡發展

上海, 2023年11月30日 - (亞太商訊) - 諾亞控股有限公司(Noah Holdings Limited, 紐交所代碼: NOAH,港交所代碼:6686,以下簡稱諾亞)公佈2023年三季度未經審計業績報告。數據顯示,2023年三季度公司淨收入同比增長9.6%,前三季度淨收入總值同比增長12.5%。按收入板塊來看,財富管理三季度淨收入同比增長17.8%,前三季度淨收入總值同比增長21.1%;按收入類型來看,募集費三季度淨收入同比增長98.7%,前三季度淨收入總值同比增長90.5%。公司三季度經營利潤同比增長7.4%,Non-GAAP淨利潤同比增長21.8%,Non-GAAP淨利潤率同比增長3.1%。持續得益於諾亞穩健經營、有效管理與前瞻戰略,總資產達126.3億(單位:人民幣,下同),同比增長10.3%,創歷史新高。 諾亞控股聯合創始人、董事局主席兼首席執行官汪靜波女士在業績電話會中指出:「我們通過諾亞黑卡客戶全球巡迴峯會這個場域,和許多客戶在不同的地點和主題下進行近距離交流,我們很欣喜地看到,諾亞服務的高淨值客戶在財富管理和資產配置方面的需求越來越成熟,從過去關注具體產品、關注收益,正在轉變為考慮資產安全、企業與家族的傳承方案,以及戰略資產配置等,基本完成了從產品驅動到配置驅動的財富管理需求。過去兩三年,也是諾亞從產品驅動向解決方案驅動的轉型期。作為財富管理和資產管理者,我們的基本功是聚焦真實和長期的客戶價值創造,『以客戶為中心,以生存為底線』是諾亞的底色,我們相信,只有客戶成功,才會有諾亞的商業成功,才能為股東創造長期價值。」 一、收入韌性增長,盈利持續提升 近年來,隨着市場環境的變化、複雜和難以確定,投資者行為和需求也發生了轉變,他們愈發希望得到專業的投資建議和服務,以實現財富的增值和傳承。不同客羣類別、不同年齡階段的財富人羣,由於人生階段、財富來源、專業知識、體驗訴求的不同,其綜合需求的差異化也愈加明顯,綜合配置需求也呈現出多元化、個性化的趨勢。諾亞控股在「以客戶需求驅動」的長遠戰略下,再次交出一份滿意答卷。 數據顯示,2023年前三個季度,公司整體錄得總收入25.1億元,同比增長11.9%,淨收入25.0億元,同比增長12.5%。單季度數據顯示,三季度公司淨收入實現同比增長9.6%;按收入板塊看,財富管理淨收入同比增長17.8%;按收入類型看,募集費淨收入同比增長98.7%。隨着客戶的綜合資產配置需求提升,得益於諾亞在渠道、產品和綜合服務端的持續投入和前瞻佈局,業績實現穩健可持續增長。 二、客戶需求驅動差異化服務,私行界面打造獨特競爭力 穩健增長的核心客戶得益於諾亞在客戶界面上堅定的持續投入。數據顯示,2023年三季度,諾亞黑卡及超黑客戶同比增長5.7%,環比增長3.4%。在法人客戶方面,2022年推出的微笑司庫SaaS平台服務了近6,000家中小微企業和金融機構,前三季度,司庫活躍客戶數同比增長73.7%。近期,諾亞在中國上海和香港、新加坡舉辦黑卡客戶全球巡迴峯會,為客戶帶來了別具一格的全新品質體驗,並正式宣佈諾亞N+會籍的全球發佈,未來將持續以私行服務模式鏈接全球頂級資源,為客戶提供全方位的稀缺品質服務。 投研一體化是公司持續堅定投入的重要界面,諾亞通過「CCI體系」(分別組建成立CIO辦公室、客戶戰略CSO辦公室、產品解決方案IPS辦公室),從資產體檢到產品和服務解決方案,全方位優化配置建議,保護客戶資產。8月,我們分別通過國內和國際兩份CIO報告,建議投資人在下半年關鍵節點上進行戰略資產配置檢視和調整,首先是基礎的各項安全檢視,然後調整戰略底倉配置,再通過各類多策略組合投資來佈局增長,實現「反脆弱」和「可糾錯」的戰略資產配置和戰術資產配置。 正是得益於對投研的建設投入及前瞻判斷,諾亞自2016年開始逐步退出人民幣住宅類房地產資產及該類別的基金產品,至今已實現完全退出。資管新規下,2019年三季度開啓非標類固收產品退出,並於2021年上半年完成非標清零,成功完成「非標轉標」,實現為客戶財富的真正保駕護航,並在行業淘沙中穩健持續發展。 此外,諾亞始終注重對每一位客戶的專業陪伴,通過連接全球知名投資峯會,為客戶連接影響力機會和領袖級洞見。通過定期舉辦線下研討會,邀請著名經濟學家、基金經理管理人、專業投資人等商界、學界的代表,獨立客觀呈現從宏觀經濟形勢、資產配置建議以及利好政策等角度,為客戶帶來全方位財富管理和資產管理相關資訊及建議。 持續在科技界面的投入也成效顯著。實現客戶線上一鍵生成CCI存續報告、資產配置體檢等功能,將存續報告與CCI配置工具有效整合,基於流動管理、成長配置、保障傳承和底倉配置四類賬戶的持倉分析與配置建議,實現通過線上存續帶動產品營銷。數據顯示,2023年前三季度公募基金募集量超369億元,同比增長19.3%;私募證券產品募集量超142億元,同比增長46.2%。 三、優化長期股東回報機制,人才組織戰略穩步推進 資產配置多元化的趨勢不可忽視,對資本市場的溝通也在持續提升和加強。11月14日,諾亞控股投資者日在中國香港的諾亞國際總部圓滿舉辦,來自高盛、花旗、中金、UBS、J.P.Morgan、HSBC、DBS、Morgan Stanley等知名投資機構/研究機構代表,以及部分諾亞核心客戶線上線下近百人列席。會議現場,諾亞高管團隊分享了諾亞的業務與戰略概覽,諾亞控股CFO、諾亞香港CEO潘青先生在會上表示,諾亞國際化的進程不僅僅是走向世界佈局全球,也讓更多世界的投資人看向中國,將中國的投資機會分享於全球華人。 在國際人才建設方面,截至三季度末,諾亞香港和新加坡的一線人才環比增長37.5%,正在穩步實現國際化人才的初步目標。穩健運營、平衡發展的背後核心是人才,除了令人信服的業績以及專業的產品和服務,長期得到客戶認同也是關鍵因素。人才戰略端,公司將持續投入人才培養的長期機制以更好地服務客戶需求,穩健保持一定增長。 股東回報方面,董事會通過了關於提升股東回報機制的議案,計劃將約50%的公司年度Non-GAAP淨利潤用於分紅和回購,彰顯管理層對公司長期穩健運營和增長的信心。符合公司及股東的整體利益,增強資本市場對公司長遠策略及增長充滿信心的同時,進一步提高公司的管理效率、推動業務發展,增強服務的創新和品質。 四、長期主義背後的堅持,合規先行載譽全球 諾亞始終堅持以合規作業為底線,堅持以研究和產品品質為先,持續深化投資者教育工作,以專業的資產配置能力滿足客戶的財富管理需求,實現財富的長期可持續增長。諾亞長期主義背後的堅持,是對金融行業的敬畏之心。諾亞旗下微笑基金受邀加入了中國基金報成立的“中國基金業投教聯盟”,以期通過專業的投資服務能力,打造優質投教陪伴內容,提升投資者教育活動的覆蓋面和影響力,共同推進投資者教育工作,踐行企業投教責任。 8月,諾亞首次榮獲福布斯中國《2023中國年度最佳創新實踐僱主獎》,彰顯諾亞努力構建人才平等、尊重、包容、多元的文化和工作環境。同時,諾亞持續推動投資產品與ESG理念的實踐結合,提升公司治理和組織決策機制的有效性,打造諾亞的組織能力和組織活力。自2014年起,諾亞控股已經連續9年主動向全球投資人發佈可持續發展報告,10月,諾亞旗下歌斐資產也發佈了《2023年ESG投資盡責行動報告》,也是歌斐資產連續第三年發佈該報告,《報告》中顯示,諾亞控股已簽署PRI或履行ESG相關原則的管理人機構26家,相關資產管理規模達到243, 241.3億元;歌斐資產已簽署或履行ESG相關管理原則的管理人機構16家,相關資產管理規模也達到50, 587.7億元。 展望未來,諾亞控股聯合創始人、董事局主席兼首席執行官汪靜波女士強調,諾亞將通過持續在人才戰略端的招募計劃以及產品和服務的持續投入,實現更好的覆蓋和滿足全球華人的財富管理需求,致力成為穩健運營、平衡發展的財富管理公司。



