境內首家，全球領先！華泰證券MSCI ESG評級躍升至AA級

香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 近日,國際權威指數機構明晟公司(簡稱「MSCI」) 公佈華泰證券股份有限公司(簡稱「公司」;股份代號:601688.SH, 6886.HK, HTSC.L)最新ESG評級結果。憑藉優異的ESG治理實踐,華泰證券2023年MSCI ESG評級從A級躍升至AA級,為境內證券行業的首家AA級,躋身全球領先水平。 評級報告顯示,華泰證券在「公司治理」、「責任投資」和「隱私和數據安全」議題上位於同業領先水平,展現了公司完善的現代化治理水平以及對客戶隱私保護的負責態度。截至目前,全球僅有一家同業公司獲得MSCI ESG AAA評級,六家獲得AA評級,其中華泰證券為中國境內唯一的AA級證券公司。 作為環境、社會及公司治理(ESG)理念的堅定踐行者,華泰證券高度重視ESG及社會責任實踐,始終致力於將ESG治理與企業運營管理有機結合,更好地貫徹落實新發展理念。 在治理方面,公司持續加強董事會和ESG委員會的治理水平,充分履行ESG事項的決策與監督職責,有效推動公司ESG工作的落實。在業務端,公司大力推動綠色金融發展,通過支持新能源、節能環保企業上市,創新綠色金融投融資工具等方式,共促綠色技術創新,助力經濟發展綠色轉型。在社會公益方面,公司依託「益心華泰」、「一個長江 一個明天」公益項目,持續深耕生物多樣性保護、鄉村教育等領域;捐資設立華泰公益基金會,更為專業、透明地開展公益行動,為促進社會公平正義做出應有的貢獻。 此次MSCI ESG評級榮獲AA級,是對公司體系化ESG治理架構和綠色金融服務能力的認可。未來,公司將繼續堅定不移地踐行ESG和社會責任理念,積極推動公司發展與實體經濟、綠色金融、鄉村振興和社會公益的深度融合,以先鋒姿態為服務實體經濟高質量發展貢獻更多力量。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network