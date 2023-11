Wednesday, 29 November 2023, 10:55 HKT/SGT Share: 提速賦能數字化轉型 中再數科正式開業

香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 11月28日,中再集團全資子公司中再保數字科技有限責任公司(以下簡稱“中再數科”)開業儀式在北京正式舉行。中再集團黨委書記、董事長和春雷,中國保險行業協會副會長王玉祥,中投公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部副主任楊毅,財政部金融司秦大可,電科數字黨委書記、董事長江波,建投資料董事長陳長玲,中再集團黨委副書記、總裁莊乾志,黨委委員、副總裁朱曉雲等領導和嘉賓出席活動,中再集團黨委副書記、監事長朱海林主持儀式。 党的二十大對加快建設數字中國作出重要部署,中央金融工作會議首次提出金融要做好“五篇大文章”。作為中央金融企業和唯一國有再保險集團公司,中再集團立足數字時代新發展要求,不斷實踐和探索數位保險發展之路,近年來反覆運算升級“數字中再”戰略,提出構建“一體兩翼”新發展格局,發佈數字化轉型拓撲圖和路線圖,在此基礎上積極推動成立中再數科,並將其定位為中再集團科技資源整合管理平臺、科技建設和運營共用服務平臺、科技服務能力支撐和賦能平臺。中再數科的開業,是中再集團做好數字金融大文章的實踐與探索,是推動數字化轉型組織變革的關鍵佈局,是推動業務經營模式與服務模式轉型升級的重要引擎,標誌著中再集團數位化轉型進入提檔加速的全新階段。 中再集團黨委書記、董事長和春雷向各位領導嘉賓的到來表示熱烈歡迎。他指出,中再集團作為以再保險為主業的中央金融企業,一直積極探索發揮再保險獨特價值和技術優勢,助力金融強國建設、服務中國式現代化。成立中再數科,標誌著中再集團“一體兩翼”新發展格局正式成型,對於中再集團高品質發展具有里程碑意義。中再集團將以中再數科為關鍵驅動,全面夯實集團高品質發展的科技基礎,深度融入社會治理能力與治理體系現代化建設,助力服務國家戰略邁上新臺階;全面發揮平臺型公司資料資源聚合優勢,引領行業數字化基礎設施建設,加強創新型產品服務供給,打開支援行業高品質發展的新局面;全面強化科技創新能力,提升核心競爭能力,助力中再集團數字化轉型落地見效。 中國保險行業協會副會長王玉祥在致辭中表示,當前,保險行業正積極貫徹落實中央金融工作會議精神,做好金融“五篇大文章”。中再集團作為再保險國家隊,走在保險行業數位化發展前列,務實服務實體經濟高品質發展,體現責任、擔當。中再數科作為金融監管總局正式成立後批復的第一家數字科技公司,標誌著中再集團數字化轉型駛入發展快車道,也是保險行業做好“數字金融”大文章的重要舉措。希望中再數科走好數字化轉型的數字賦能專業發展道路,中再集團數字化轉型持續走深走實,為服務國家戰略和國家數位經濟高品質發展貢獻中再智慧。 中投公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部副主任楊毅對中再數科的成立致以熱烈祝賀。他指出,中再集團順應數字經濟發展大勢,通過加快改革創新步伐、堅定落實數字化轉型戰略,在助力服務國家戰略提質增效、推動行業高品質發展和自身世界一流企業建設等方面取得了一系列豐碩成果。成立中再數科是中再集團數字化轉型的里程碑事件,期待中再數科不斷提升自身科技競爭力,成為直管企業科技創新的標杆公司;期待中再集團以中再數科為數字化轉型重要引擎,加快落地“保險+服務+科技+風險減量”等經營新模式,在全面參與構建新發展格局、推進中國式現代化中實現更大作為、做出更大貢獻! 現場氣氛熱烈,中國保險行業協會副會長王玉祥、中投公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部副主任楊毅、中再集團董事長和春雷、中再集團總裁莊乾志、中再數科董事長馮鍵共同啟動開業儀式,見證中再數科揚帆起航。 打造科技“新引擎”,提升發展“加速度”。中再數科將立足“三個平臺”定位,健全公司治理體系和運營機制,強化專業能力和服務意識,推動“保險+科技+服務”融合創新,快速成為具有引領性競爭力的保險科技企業,切實助力中再集團經營管理模式轉型升級,全面支撐中再集團向世界一流綜合性再保險集團目標邁進!



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 替代能源, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network