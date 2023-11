Wednesday, 29 November 2023, 08:16 HKT/SGT Share: 御佳控股公佈2023/24年度中期業績 收益增加8.9%至約3.61億港元 重大模板及混凝土工程的分包合約進展理想

業務實現顯著復甦

香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 香港首家擁有十項以上模板工程發明專利的模板工程及相關輔助服務供應商御佳控股有限公司(「御佳控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:3789)今天公佈其截至2023年9月30日止日止六個月(「期內」)之未經審核中期業績。 期內,集團的香港國際機場三跑道客運大樓地基及地下結構工程的重大模板及混凝土工程分包合約以及若干樓宇模板項目(包括啟德1E區一期公共房屋發展及大圍站物業開發項目(T1-8塔台))的進度令人滿意。因此,帶動集團收益較去年同期上升8.9%至約361.0百萬港元,而毛利則約34.2百萬港元,較去年同期上升21.1%。集團的毛利率保持穩定,約為9.5%。本公司擁有人應佔溢利約為7.6百萬港元。 集團紮根香港逾29年,是香港最大的模板分包商之一。多年來,集團積極承接大型模板架設項目,建立了穩健的業務基礎和強大的客戶群。集團直接客戶為樓宇建造及土木工程項目的總承建商,而這些項目由香港特別行政區政府、公共交通運營商、機場管理局及物業開發商等最終客戶所擁有。 憑藉豐富的經驗和專業知識,集團在期內獲得了多個新項目,推動業務穩步增長和發展。於截至2023年9月30日止六個月,集團獲得三個新合約,總合約價值為約372.9百萬港元,當中兩個項目均於期內開始為集團貢獻收益。於2023年9月30日,集團共有九個手頭項目,估計總合約餘額價值為約566.4百萬港元,較2023年3月31日估計總合約餘額價值約445.4百萬港元增加約27.2%。 於截至2023年9月30日止六個月後及於2023年11月28日,集團進一步獲得四個新樓宇模板工程分包合約,合約價值約559.6百萬港元。由於手頭項目預期將於一至三年完成,預計分包合約工程的績效於未來數年將保持持續穩定。 御佳控股有限公司主席兼執行董事王麒銘先生表示︰「過去數年,經營環境極具挑戰。然而,憑藉集團強大韌性及管理層嚴格控制各項目進度,集團成功克服各種挑戰,保持經營平穩有序。業務於期內從艱難的新型冠狀病毒疫情時期中逐步復甦,顯著反彈。展望未來,我們對勞工短缺、通脹及融資成本上升等因素保持警覺,並將通過靈活且高效的業務策略來應對未來的挑戰,繼續推進業務發展。我們將在瞬息萬變的市場中把握每一個增長機遇,致力為股東締造長遠而穩健的回報。」



話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network